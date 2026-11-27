3 min de lecture

La cuisine chinoise devrait entrer au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, avec l’oud arabe, lors du comité réuni à Xiamen à partir du 30 novembre 2026. Notre thèse : ce label est une bonne nouvelle à une condition, celle de protéger un rituel de table vivant, pas de fabriquer un produit d’appel pour l’office du tourisme.

L’essentiel

Le 21e comité intergouvernemental de l’UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel siège à Xiamen (Chine) du 30 novembre au 5 décembre 2026 et examine 59 candidatures à la Liste représentative.

Selon franceinfo, la cuisine chinoise et l’oud arabe, porté par 16 pays arabes, devraient y être inscrits; la Liste compte aujourd’hui 849 pratiques issues de 157 pays.

Le précédent français date de 2010 : le « repas gastronomique des Français » protège une pratique sociale (apéritif, au moins quatre plats, digestif), non une liste de recettes; l’Italie a obtenu l’inscription de sa cuisine en décembre 2025.

« The gastronomic meal of the French » : vidéo de la chaîne officielle de l’UNESCO (YouTube) sur l’élément inscrit en 2010.

Xiamen, 24 États et une question de fourchette

L’image est presque trop belle : du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre, un comité de 24 États membres, dont la Chine et la France, se réunit dans le port de Xiamen pour décider de ce qui, dans nos habitudes, mérite d’être protégé, selon la page officielle de la session. Au menu, 59 candidatures à la Liste représentative et 4 à la liste de sauvegarde urgente. Parmi elles, la candidature de la Chine, intitulée en anglais « Chinese cuisine: knowledge and practices of the Chinese people regarding the preparation and enjoyment of food », selon les documents de l’UNESCO.

Franceinfo annonce l’entrée de cette cuisine et de l’oud, qui rejoindraient les 849 pratiques de 157 pays déjà reconnues, et précise que la cuisine chinoise s’ajouterait à celles de la France, du Japon, du Mexique et de l’Italie. La décision appartient au comité, évidemment : nous écrivons ici avant le vote, et il faudra le confirmer.

Le repas, pas la recette : ce que l’UNESCO protège vraiment

Rappelons ce que le label n’est pas. Il ne couronne ni un plat ni un chef. Pour la France, l’inscription de 2010 décrit le « repas gastronomique des Français » comme « une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes », avec son apéritif, au moins quatre services et son digestif, d’après la fiche UNESCO. Le texte parle de convivialité, de plaisir du goût, d’harmonie avec la nature. Il ne dit pas un mot du soufflé.

Brillat-Savarin avait tout compris dès 1825 dans la « Physiologie du goût » : « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. » Il mourut quelques semaines après la parution, ce qui est une façon de refuser la postérité par excès de politesse. L’UNESCO, sans le savoir, a prolongé l’aphorisme : dis-moi comment tu manges, je te dirai ce que tu protèges. Un bouillon vaut peu, la table qui l’entoure vaut tout.

Le piège du label : quand la gastronomie devient une marque

Voici la pente glissante, et je l’assume. En décembre 2025, l’Italie est devenue le premier pays dont la cuisine, entendue comme un ensemble de rituels (le déjeuner du dimanche, la transmission entre générations), est inscrite dans son ensemble, rapporte Al Jazeera. Le secteur agroalimentaire italien pèse environ 15 % du PIB du pays, souligne le média. Quand l’enjeu est cette taille, on devine que le label ne servira pas qu’à la mémoire.

Le risque est connu de quiconque a vu une rue ancienne devenir décor : le patrimoine vivant fige. Une cuisine nationale est par définition une invention permanente, faite de migrations, de pénuries, de modes, d’accidents. Quand le comité inscrit la cuisine d’un pays de plus d’un milliard d’habitants, il ne protège pas un trésor menacé, il constate une évidence. La menace, ici, n’est pas l’oubli, mais la muséification : le jour où un canard laqué devient « élément inscrit », on le sert avec une plaque.

Ce que cela change pour qui aime bien manger

Rien, et c’est tant mieux. À Paris, le canard laqué pékinois se mange déjà, par exemple chez Maison Yu, sans attendre la bénédiction de Xiamen. Les guides font déjà leur propre géographie du goût, comme on l’a vu quand le Guide Michelin Thaïlande 2027 a donné sa première double étoile à Phuket. Et chez nous, le Beaujolais nouveau rappelle qu’un usage populaire et un peu moqué est aussi du patrimoine.

Soutenons donc l’inscription, mais regardons ce qu’elle protège : la tablée, le partage, la lenteur. Le jour où l’UNESCO classera la cantine d’entreprise, nous reparlerons.

FAQ

Quand l’UNESCO décide-t-elle de l’inscription de la cuisine chinoise ?

Le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tient sa 21e session à Xiamen, en Chine, du 30 novembre au 5 décembre 2026. La candidature chinoise figure parmi les 59 examinées pour la Liste représentative; franceinfo annonce son entrée prochaine.

Quelles cuisines sont déjà inscrites à l’UNESCO ?

Le « repas gastronomique des Français » l’est depuis 2010, et l’Italie a obtenu l’inscription de sa cuisine en décembre 2025, selon Al Jazeera. Selon franceinfo, la cuisine chinoise rejoindrait celles de la France, du Japon, du Mexique et de l’Italie.

Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?

Ce sont des pratiques, savoir-faire et expressions transmis de génération en génération : rites, musiques, techniques, repas. Selon franceinfo, 849 pratiques de 157 pays sont reconnues, réparties en trois listes : représentative, sauvegarde urgente et bonnes pratiques.

L’inscription à l’UNESCO protège-t-elle une recette ?

Non. L’inscription du repas des Français concerne une pratique sociale, avec ses gestes et ses moments, pas des recettes précises. Le label vise la transmission d’un usage, pas la propriété d’un plat.