3 min de lecture

À deux pas des Champs-Élysées, Maison Yu vient d’ouvrir ses portes avec une bistronomie chinoise aux accents français, signée par le chef Shi Lin. Un décor feutré sur deux niveaux, des cocktails maison et surtout un canard laqué de Pékin découpé à table, qui justifie à lui seul la réservation.

Par Ulysse Flowen

Une maison sur deux niveaux

Avenue Franklin D. Roosevelt, une nouvelle devanture attire le regard. Sous un immeuble haussmannien, la façade couleur bordeaux et son grand store beige annoncent une maison qui soigne les détails. Ouverte en novembre 2026, Maison Yu se présente comme une maison de bistronomie chinoise, où la tradition rencontre quelques influences françaises.

Passé la porte, la salle du rez-de-chaussée joue la lumière et l’élégance. Un plafond voûté, souligné de fines lignes lumineuses, s’arrondit au-dessus de fauteuils en velours moutarde, de banquettes gris taupe et de tables au plateau veiné d’or. Le parquet en chêne et le tapis aux motifs de branches dorées ajoutent de la chaleur. À l’étage, une mezzanine aux tons rouges profonds, visible à travers une grande ouverture arrondie, offre un cadre plus intime pour les dîners à deux. L’ensemble respire le calme, loin de l’agitation des Champs-Élysées tout proches.

Une carte entre Chine et France

En cuisine, le chef Shi Lin revisite les grands classiques chinois en y glissant quelques produits bien de chez nous. Le foie gras grillé arrive ainsi sur un riz noir gluant, avec une sauce caramélisée et du kumquat. Le tofu croustillant se marie à un filet de bœuf en dés et à des pleurotes du panicaut, dans une sauce épicée façon mapo. La sériole marinée, elle, s’accompagne d’une sauce soja et saké pimentée, de pamplemousse et de fenouil.

Côté plats, la Tête de Lion, ces tendres boulettes de veau à la sauce au tofu et à la châtaigne d’eau, côtoie un maigre rôti à la sauce de carcasse épicée et son aubergine à la sichuanaise. Le filet de bœuf se décline en trois façons, sauté au poivre noir, haché avec un riz sauté à la truffe et braisé. Les desserts poursuivent le dialogue, du pain de Gênes au cacao et crémeux Guanaja relevé de kumquat à la Fleur de Lune, un ananas rôti au poivre du Sichuan escorté d’un sorbet litchi et d’une espuma au thé vert.

Le canard laqué, star de la maison

Le repas s’ouvre sur des amuse-bouches, des bouchées de crevettes, enrobées d’une chapelure très croustillante, qui gardent une chair tendre que vient réveiller une pointe de piment. À côté, de petits rouleaux dorés, nappés d’une sauce sucrée-salée, jouent la carte du croquant.

Puis arrive le grand moment du repas. Sur un chariot laqué rouge, installé devant la fenêtre, le chef découpe avec une très grande dextérité, presque comme un ballet, le canard sous nos yeux. Affiné pendant 24 heures, il présente une peau dorée et brillante qui craque sous la lame, et une chair restée tendre et juteuse. Le spectacle a quelque chose d’hypnotique.

Le canard se déguste ensuite en trois services. Le premier, un toast de foie gras surmonté de peau laquée, associe le fondant du foie gras au croquant de la peau, sur un pain moelleux qui absorbe les sucs. Au deuxième service, les fines tranches de canard se roulent dans des crêpes servies tièdes dans leur panier vapeur en bambou. Le concombre apporte fraîcheur et croquant, la ciboule une légère pointe piquante, et la sauce signature relie le tout d’une note sucrée-salée.

Le troisième service, des nouilles sautées à la viande de canard, clôt l’expérience sur une note généreuse. Les pousses de soja, la ciboulette, la carotte et le chou y apportent du croquant et allègent la richesse de la viande.

Petit plaisir supplémentaire, un pain vapeur à la ciboule, tout moelleux, accompagne le repas. On le déchire à la main pour saucer jusqu’au bout.

Des cocktails sans alcool qui ont du caractère

L’Évasion tropicale arrive dans une coupe ciselée, sous une mousse légère et une tranche d’agrume. Les nectars de mangue et de goyave en forment la base, avec une douceur exotique et ronde. Le jus de citron vert apporte la vivacité qui évite tout excès de sucre et le sirop de vanille enrobe l’ensemble d’une note gourmande.

Le Jolie Cœur, d’un rouge profond, se boit à la paille dans un grand verre. Les nectars d’ananas et de framboise apportent le fruit et une acidité bienvenue, le sirop de pêche arrondit le tout, et le gingembre pique légèrement la finale. La menthe et la fraise terminent sur une note fraîche et estivale.

Pour ceux qui préfèrent l’alcool, les créations maison misent elles aussi sur le fruit, du Mango Flower à la tequila Don Julio blanco et à la liqueur de fleur de sureau jusqu’au Golden Bellini terminé au champagne Moët & Chandon. Les classiques, du Negroni à l’Old Fashioned, sont aussi au rendez-vous.

Pour accompagner le repas, la cave puise dans les valeurs sûres du vignoble français, du Saint-Émilion au Bourgogne. Trois accords mets et vins sont proposés, de deux à quatre verres.

La Mangue, un final tout en légèreté

Pour finir, La Mangue (12 €) arrive coiffée d’une tuile croustillante, ciselée en feuilles de ginkgo et perlée de gouttes orangées. Elle apporte le croquant et une touche spectaculaire à l’assiette. Dessous, les dés de mangue rafraîchie au jasmin offrent une chair juteuse, que la note florale du thé rend plus délicate. L’espuma à la vanille, aérienne et piquée de grains noirs, enrobe le tout d’une douceur crémeuse, tandis que le sorbet mangue renforce le fruit et rafraîchit le palais. Le sablé au sésame, émietté en lit sablonneux, ajoute une note grillée et un dernier contraste de texture. Un dessert léger, idéal après le canard laqué.

Au final

Pour ses débuts, Maison Yu frappe juste. Le décor a de l’allure sans en faire trop, le service se montre attentionné et le canard laqué, découpé à table puis servi en trois temps, offre un vrai moment de restaurant comme on les aime. Une adresse à retenir pour un déjeuner d’affaires, un dîner à deux ou une tablée d’amis prêts à partager un canard. Pensez simplement à le réserver en même temps que votre table.

Infos pratiques