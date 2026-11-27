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Jean-Claude Vannier, arrangeur et compositeur, est mort à 83 ans le jeudi 26 novembre 2026. On le résume à une pochette où son nom est petit, celle de « L’Histoire de Melody Nelson » de Serge Gainsbourg. Thèse de cet éditorial : dans la chanson, l’arrangeur est un auteur à part entière, et la mémoire collective l’oublie par paresse.

L’essentiel

Jean-Claude Vannier est mort le jeudi 26 novembre 2026 à Paris, à 83 ans, annonce l’AFP le 27 novembre sur information de sa fille.

Il a signé les arrangements de cordes et de chœurs de « L’Histoire de Melody Nelson » (Philips, 24 mars 1971), album de Serge Gainsbourg d’abord peu vendu, devenu référence mondiale.

Son travail a été échantillonné ou salué par Beck, Massive Attack ou Eminem, selon sa famille, et il a aussi orchestré Polnareff, Barbara, Brigitte Fontaine et Johnny Hallyday.

Clip « Ballade de Melody Nelson » de Serge Gainsbourg, réalisé par Christophe Honoré, sur la chaîne officielle SergeGainsbourgVEVO (YouTube).

Un nom en petit sur une pochette

Il est né en mars 1943 à Bécon-les-Bruyères, sous les bombardements, et il est devenu pianiste en autodidacte, rappelle franceinfo. Sa fille Virginie a annoncé sa mort à l’AFP en décrivant un artiste singulier, inclassable et profondément indépendant. Voilà pour l’état civil. Le reste tient en une querelle de typographie, que La DH rapporte ainsi : Vannier observait que Serge avait mis son nom en gros et le sien en plus petit.

La plaisanterie dit tout. Dans la chanson française, la lumière va au chanteur, au visage, au timbre, à la légende. L’arrangeur, lui, habite le sous-sol : il fait le plan de la maison que le chanteur va signer.

Jean-Claude Vannier interprète « La chanson de la pluie », archive officielle Ina Music Live (YouTube).

Melody Nelson, ou ce que fait un arrangeur

Reprenons les faits. « L’Histoire de Melody Nelson » a été enregistré entre avril 1970 et février 1971, à Londres (studio Marble Arch) et à Paris (studio des Dames), puis publié chez Philips le 24 mars 1971. Il a plafonné à la 56e place des ventes en France, selon la fiche Wikipedia de l’album. Pitchfork l’a classé 21e de ses cent meilleurs albums des années 1970 en 2004. Un échec commercial devenu pierre angulaire : le schéma est connu.

Ce que l’on entend, pourtant, quand on pense à ce disque, ce n’est pas seulement la voix parlée de Gainsbourg. C’est la basse ronde, ce sont les cordes qui montent comme un ascenseur de grand hôtel, ce sont les chœurs qui arrivent par le côté. Cela s’appelle de l’écriture. Dire de Vannier qu’il a « habillé » les chansons, c’est dire d’un architecte qu’il a posé les rideaux. Le sujet même de l’album, un homme mûr et une adolescente de quatorze ans, se lit aujourd’hui avec une gêne que l’époque ne ressentait pas. La partition, elle, n’a pas pris cette ride : elle reste un cas d’école d’orchestration pop.

Une influence que la France a mis du temps à compter

Les hommages venus de l’étranger sont plus explicites que les nôtres. Sa famille cite Beck et Mike Patton parmi les artistes inspirés, Eminem et Massive Attack parmi ceux qui ont échantillonné ses compositions, d’après RTS. Beck a d’ailleurs repris le thème principal de Melody Nelson sur « Paper Tiger » en 2002. Mike Patton, lui, a enregistré avec Vannier l’album « Corpse Flower » en 2019.

Il y a aussi le Vannier hors Gainsbourg, celui que les amateurs découvrent après coup : l’orchestration de « Tous les bateaux, tous les oiseaux » pour Michel Polnareff et de « Que je t’aime » pour Johnny Hallyday, les musiques de films comme « La Horse » (1970), et « L’Enfant assassin des mouches », album instrumental enregistré en 1973 et paru seulement en 2003, qui aurait inspiré à Gainsbourg sa chanson cruelle du même nom. Plus d’une douzaine d’albums solo, de 1975 à 2025. Un homme rare, au sens où l’on parle d’un vin.

Pourquoi l’arrangeur mérite son nom en gros

Prenons une comparaison hors de nos frontières. Dans « Eleanor Rigby » des Beatles, le double quatuor à cordes qui donne à la chanson sa gravité de film noir est écrit par George Martin, qui s’est inspiré de la partition de Bernard Herrmann pour « Psychose », ce que documente la page Wikipedia de la chanson. Personne ne conteste que Martin y a signé quelque chose. En France, nous avons longtemps traité l’arrangeur comme un artisan : bien payé peut-être, crédité en caractères réduits sûrement.

Notre thèse, donc : une chanson est un objet à deux auteurs, celui qui l’incarne et celui qui l’agence. Le premier fait pleurer, le second fait croire. Retirez les cordes de Melody Nelson, il reste un texte superbe et une voix grave. Retirez Vannier, vous perdez la pièce où se déroule l’histoire.

On faisait le même constat en saluant Catherine Clément, la dernière des philosophes passeuses : la culture se transmet par ceux que l’on ne regarde pas assez. Et pour prolonger le pèlerinage, rappelons que la rue de Verneuil reste l’adresse de la Maison Gainsbourg. Réécoutez ce soir « Melody Nelson » au casque, et suivez uniquement les cordes. Vous entendrez qui a vraiment écrit le disque, ou en tout cas qui l’a écrit avec lui.

FAQ

Qui était Jean-Claude Vannier ?

Jean-Claude Vannier était un arrangeur, compositeur et chef d’orchestre français, né en mars 1943 et mort le 26 novembre 2026 à Paris, à 83 ans. Pianiste autodidacte, il a notamment signé les arrangements de « L’Histoire de Melody Nelson » de Serge Gainsbourg et travaillé avec Polnareff, Barbara ou Hallyday.

Quel rôle Jean-Claude Vannier a-t-il joué dans Melody Nelson ?

Il est l’arrangeur et coauteur musical de l’album sorti chez Philips le 24 mars 1971. Il a écrit les arrangements de cordes et de chœurs qui donnent à l’album sa couleur orchestrale, aujourd’hui citée par des artistes comme Beck ou Massive Attack.

Quand est mort Jean-Claude Vannier ?

Il est mort le jeudi 26 novembre 2026 à Paris. Sa fille a annoncé son décès à l’AFP le vendredi 27 novembre. Il avait 83 ans, étant né en mars 1943.

Quelles sont les œuvres de Jean-Claude Vannier à connaître ?

Outre Melody Nelson, on retient « L’Enfant assassin des mouches » (enregistré en 1973, publié en 2003), ses orchestrations pour Polnareff et Hallyday, ses musiques de film comme « La Horse » (1970) et son album « Corpse Flower » (2019) avec Mike Patton.