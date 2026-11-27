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Début novembre 2026, Match Group, maison mère de Tinder, a présenté ses résultats trimestriels en vantant des fonctions qui ressemblent à un retour au réel : sorties à plusieurs, événements, « Missed Connections ». Notre thèse : quand l’industrie du swipe recopie Baudelaire, c’est qu’elle a compris ce que la séduction ne se laisse pas optimiser.

L’essentiel

Le 2 novembre 2026, Match Group a publié ses résultats du troisième trimestre : le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Tinder est repassé en croissance annuelle en septembre, pour la première fois en trois ans et demi.

Hinge, l’application des rencontres « intentionnelles », a vu son chiffre d’affaires progresser de 19 % à 220,6 millions de dollars, quand celui de Tinder reculait de 2 % à 480 millions, selon Global Dating Insights.

Tinder teste « Missed Connections » au Canada et en Australie : un onglet qui propose des profils de personnes croisées la semaine précédente, une idée que Match avait déjà lancée en 2017.

Le swipe au pied du mur

Voici donc l’état des lieux, tel que le rapporte Global Dating Insights. Chiffre d’affaires en baisse de 3 %, à 891 millions de dollars. Payeurs en recul de 5 %, à 13,8 millions. Tinder, longtemps locomotive, perd encore des abonnés, tandis que Hinge progresse de 23 % sur ce seul critère. Le titre en Bourse, lui, a cédé plus de 8 % à la séance suivant l’annonce, d’après Stock Titan.

Le plus intéressant n’est pas dans les colonnes de chiffres mais dans le vocabulaire. La direction promet de développer la stratégie « Better with Friends » : Double Date (30 millions de matchs, dit l’entreprise), Events, Groups. En clair : on ne séduit plus seul devant un écran, on séduit entouré, dans un lieu, avec des témoins. Le chiffre est une confession : l’écran seul ne suffit pas.

Une passante, une notification

Montmartre au crépuscule, Paris, août 2016. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © John Towner / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0

Le détail qui m’a fait sourire est « Missed Connections ». Testée au Canada et en Australie depuis cet été, la fonction propose, dans un onglet dédié, des profils de personnes que l’on a pu croiser durant la semaine écoulée, selon Global Dating Insights. Le PDG, Spencer Rascoff, précise que l’intelligence artificielle a servi à passer du concept au test en quelques semaines.

Relisez maintenant Baudelaire. Dans « À une passante », poème des Fleurs du mal (édition de 1861), une femme en grand deuil traverse la rue assourdissante, et le poète n’a que le temps de la regarder : « Un éclair… puis la nuit ! » (texte intégral). L’apostrophe à la « fugitive beauté » s’achève sur ce « trop tard ! jamais peut-être ! ». Le manque est la matière, et l’impossible rattrapage, son moteur.

Or l’application propose précisément de rattraper la passante avec un bouton. Le geste est touchant, et un peu comique : on fabrique du hasard en différé. La passante de Baudelaire ne se laisse pas remettre en liste.

Baudrillard avait prévenu

Pour comprendre pourquoi, il faut lire Jean Baudrillard. Dans De la séduction (Galilée, 1979), le philosophe oppose la séduction à la production : elle relève du jeu, du rituel, d’un échange réversible où l’on ne sait plus très bien qui séduit et qui est séduit (le texte, dans sa traduction anglaise). Autrement dit, ce qui séduit n’est pas ce qui s’affiche, c’est ce qui se joue.

Un algorithme, lui, produit : des profils, des compatibilités, des scores. Il sait remarquablement faire ce qui se comptabilise, et très mal ce qui se joue. Le jeu exige un risque, un temps, une part d’opacité. C’est le défaut structurel de la rencontre en catalogue : à force de réduire l’incertitude, elle supprime l’étincelle. Hinge, qui vise des rencontres « intentionnelles », semble l’avoir compris plus tôt que Tinder.

Rien de neuf non plus dans le diagnostic. En 2017 déjà, Match lançait sa première fonction « Missed Connections » en constatant que 55 % des célibataires estimaient que la technologie nuisait aux rencontres réelles, selon l’annonce de Match. Neuf ans plus tard, on y revient. Ce n’est pas du progrès, c’est un cercle.

Retourner dans la rue

Un couple main dans la main, Villa Léandre, Paris, avril 2017. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Sweet Ice Cream Photography / Unsplash via Wikimedia Commons, CC0

Reste l’essentiel, que le cinéma a toujours su. Dans Before Sunrise de Richard Linklater (1995), tout commence dans un train, par une conversation que personne n’a programmée, et se poursuit dans une ville dont le temps est compté : il n’y a pas de seconde chance, donc chaque phrase compte. Aucune application ne contient la scène, parce que la scène est faite de ce qui lui manque : une heure de départ.

Les amateurs de séduction y trouveront une règle simple, que nous avons déjà esquissée en parlant de l’attention qui s’évanouit dans le couple ou de l’ennui de 56 % des Françaises : l’attention ne s’automatise pas. Elle se dépense, en personne, sans garantie de retour. Que Tinder le découvre n’est pas un drame. C’est, au contraire, une bonne nouvelle : si même les ingénieurs de la Silicon Valley finissent par réclamer des apéritifs, un dîner à quatre et un peu de hasard, c’est que la partie se joue, toujours, à l’ancienne.

FAQ

Que dit le rapport trimestriel de Match Group sur Tinder ?

Publié début novembre 2026, il indique que les utilisateurs actifs quotidiens de Tinder sont repassés en croissance annuelle en septembre, après trois ans et demi de baisse, mais que le nombre de payeurs recule encore. Hinge, de son côté, progresse nettement : chiffre d’affaires en hausse de 19 % et payeurs en hausse de 23 %.

Qu’est-ce que « Missed Connections » sur Tinder ?

C’est une fonction en test au Canada et en Australie. Dans un onglet dédié, elle propose des profils de personnes que l’utilisateur a pu croiser durant la semaine précédente. Match avait lancé une fonction du même nom en 2017 sur sa propre application. Son déploiement en France n’est pas annoncé.

De quoi parle le poème « À une passante » de Baudelaire ?

Publié dans Les Fleurs du mal (1861), ce sonnet raconte le croisement, dans la rue, d’une inconnue en deuil et du poète. Une seconde de fascination, puis la disparition : « Un éclair… puis la nuit ! ». Le poème fait de l’occasion manquée la forme même du désir moderne.