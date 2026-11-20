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Le Guide Michelin Thaïlande 2027, dévoilé le 10 novembre 2026, couronne PRU à Phuket de deux étoiles. C’est la première table du pays à obtenir cette distinction hors de Bangkok et de sa région. Pour sa dixième édition thaïlandaise, qui coïncide avec le centenaire de l’étoile Michelin, la sélection bat aussi un record : 507 adresses.

L’essentiel

Le Guide Michelin Thaïlande 2027, dixième édition du pays, compte 507 restaurants, dont 53 étoilés : 2 trois-étoiles, 10 deux-étoiles et 41 une-étoile, selon Nation Thailand.

PRU à Phuket, Blue by Alain Ducasse et Mia à Bangkok passent à deux étoiles ; PRU devient la première table deux étoiles hors de Bangkok et de ses provinces voisines.

Sorn et Sühring conservent leurs trois étoiles, et Belén by Paulo Airaudo devient le premier restaurant étoilé de Chiang Mai.

Vidéo du Guide Michelin sur YouTube : entretien avec le chef Jimmy Ophorst, de PRU à Phuket, mise en ligne en 2020 quand le restaurant n’avait qu’une étoile.

Phuket entre dans la cour des grands

On connaît Phuket pour ses plages, moins pour ses nappes blanches. La sélection 2027 corrige le cliché. Selon Nation Thailand, PRU est promu de une à deux étoiles et devient le premier restaurant deux étoiles hors de Bangkok et des provinces environnantes. La table, décrite par The Beat Asia comme une cuisine thaïe moderne fondée sur des ingrédients cultivés à la ferme et sur la fermentation, change ainsi de catégorie.

Le mouvement ne s’arrête pas à PRU. The Beat Asia relève deux autres adresses de l’île parmi les nouvelles une-étoile : Omemo, cuisine suisse contemporaine avec saucisses maison et fondue, et Jaras, menu dégustation thaï de saison pensé en zéro déchet. Et, pour qui aime les destinations qui se méritent, Belén by Paulo Airaudo, à Chiang Mai, devient le premier restaurant étoilé de la ville, avec des techniques européennes appliquées aux produits locaux.

Le Guide Michelin Thaïlande 2027 prolonge ainsi une tendance : la gastronomie thaïlandaise ne se joue plus seulement à Bangkok.

Pour le voyageur, l’effet est concret. Réserver une table étoilée à Phuket, ce n’est plus faire un détour depuis la capitale : c’est organiser un séjour autour du dîner, avec la mer pour décor et la fermentation pour programme. Les tables deux étoiles étaient jusqu’ici l’apanage de Bangkok ; l’île et le nord du pays, avec Chiang Mai, ont désormais leur place sur la carte des gourmets. Reste à réserver tôt, car une nouvelle étoile fait rarement baisser la liste d’attente.

Le Grand Bouddha de Phuket, l’un des repères de l’île où PRU vient de décrocher sa deuxième étoile. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Subhrajyoti07 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Vidéo officielle du Guide Michelin sur YouTube : « MICHELIN Guide Restaurant Ceremony Thailand 2027, 10th Anniversary ».

Bangkok, le haut de tableau inchangé

À Bangkok, le sommet de la hiérarchie reste en place : Sorn, qui présente la diversité de la cuisine du sud de la Thaïlande, et Sühring, spécialisé dans la cuisine allemande moderne, conservent leurs trois étoiles. La capitale voit surtout deux promotions à deux étoiles : Blue by Alain Ducasse, cuisine française qui marie ingrédients d’Asie du Sud-Est et inspirations méditerranéennes, et Mia, cuisine européenne moderne nourrie d’influences asiatiques, d’après The Beat Asia.

Parmi les nouveaux une-étoile, la même source cite aussi, dans la capitale, Liana, MACHRI, THARN et The China House. Au total, le pays compte 41 restaurants une-étoile, dont dix nouveaux venus, selon Nation Thailand.

Pour préparer un séjour, notre adresse de The Sukhothai Bangkok, où la ville s’efface reste un point de départ élégant, et notre escapade au Pimalai de Koh Lanta prolonge le voyage vers le sud.

Le Wat Arun et le fleuve Chao Phraya, au coucher du soleil, à Bangkok, capitale où Sorn et Sühring gardent leurs trois étoiles. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Tee-12838 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Vidéo officielle du Guide Michelin sur YouTube : « The Moment Sorn Earned Three MICHELIN Stars », publiée en novembre 2024.

Un record qui coïncide avec le centenaire de l’étoile

Le chiffre de 507 établissements est un record pour la Thaïlande. La sélection compte 151 Bib Gourmand et 303 adresses « Michelin Selected », selon Nation Thailand. L’édition coïncide avec le centenaire du système d’étoiles Michelin.

Gwendal Poullennec, directeur international des Guides Michelin, a parlé d’un jalon dans le développement de l’industrie culinaire thaïlandaise, qui reflète la créativité, l’engagement et l’adaptabilité de ses professionnels, d’après Nation Thailand. Le guide a également lancé « Mindful Voices », une plateforme destinée aux professionnels de l’hôtellerie-restauration pour partager expériences et pratiques.

La cérémonie en vidéo

Le Guide Michelin a publié sur sa chaîne YouTube la vidéo officielle de la cérémonie « MICHELIN Guide Restaurant Ceremony Thailand 2027, 10th Anniversary ». Elle est insérée dans cet article, pour voir comment la Thaïlande célèbre ses nouveaux étoilés.

FAQ

Quand le Guide Michelin Thaïlande 2027 a-t-il été dévoilé ?

La sélection a été dévoilée le 10 novembre 2026, selon Nation Thailand, à l’occasion d’une cérémonie marquant la dixième édition du guide dans le pays. Elle coïncide avec le centenaire de l’étoile Michelin et compte 507 restaurants au total.

Quels restaurants ont trois étoiles en Thaïlande en 2027 ?

Deux restaurants détiennent trois étoiles : Sorn, qui met en valeur la cuisine du sud de la Thaïlande, et Sühring, qui propose une cuisine allemande moderne. Tous deux conservent leur distinction dans la sélection 2027, selon Nation Thailand.

Quel restaurant de Phuket a obtenu deux étoiles ?

PRU, à Phuket, est promu à deux étoiles. C’est la première table deux étoiles hors de Bangkok et de ses provinces environnantes, selon Nation Thailand. The Beat Asia décrit une cuisine thaïe moderne qui privilégie des ingrédients de ferme et la fermentation.