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La MoonSwatch Mission to Earthphase Silver Snowflake, nouvelle collaboration entre Swatch et OMEGA, est lancée ce 27 novembre 2026, jour du Black Friday. Chaque exemplaire porte un flocon de neige unique gravé au laser. Après le premier jour, la montre ne s’achète plus que lorsqu’il neige en Suisse, jusqu’au 20 mars 2027. La rareté, ici, se lit dans le bulletin météo.

L’essentiel

La MoonSwatch Mission to Earthphase Silver Snowflake est lancée le 27 novembre 2026 dans une sélection de boutiques Swatch dans le monde, au prix de 400 euros selon Journal du Luxe.

Après le lancement, elle n’est disponible que les jours de neige en Suisse, jusqu’au 20 mars 2027, dernier jour de l’hiver, selon Swatch.

Chaque pièce porte un flocon unique gravé au laser sur le disque de phase de lune, tiré parmi des millions de motifs générés par un algorithme.

Teaser publié par Swatch sur sa chaîne YouTube officielle le 21 novembre 2026 : Snoopy et Woodstock au ski, pour une disponibilité du 27 novembre 2026 au 20 mars 2027.

Une MoonSwatch qui ne se vend que lorsqu’il neige en Suisse

Imaginez un chasseur de montres qui, au lieu de consulter une liste d’attente, consulte la météo de Berne. C’est le scénario écrit par Swatch pour cette nouvelle MoonSwatch. Sur la page officielle du modèle, la marque précise que la montre est disponible du 27 novembre 2026 au 20 mars 2027, dans une sélection de boutiques Swatch à travers le monde, et que, passé le 27 novembre, elle ne l’est que lorsqu’il neige en Suisse.

Les prévisions sont affichées sur le site de la marque. Le Journal du Luxe y voit une forme de « FOMO climatique » : la peur de rater l’occasion, version flocons. La formule est drôle, et assez juste. Lancée le jour du Black Friday, la montre prend le contre-pied de la course aux promotions : ici, on n’attend pas un prix, on attend un ciel.

Seconde vidéo publiée par Swatch sur YouTube le 21 novembre 2026, sur le thème de la montagne enneigée.

Un flocon unique gravé sur le disque de phase de lune

Le détail qui donne son nom à la montre est aussi le plus poétique. Selon Montres de Luxe, un algorithme génère des millions de motifs de flocons, et chacun est gravé au laser sur le disque de phase de lune. Deux montres identiques n’existent donc pas, comme deux flocons dans un champ.

C’est aussi la première fois que Swatch applique une finition argentée au flocon et aux représentations lunaires, d’après le même site. Sur la page officielle, on retrouve deux pleines lunes lumineuses à 2 heures, à la finition argentée, dont l’une porte le motif de Snoopy et l’autre le flocon propre à chaque exemplaire. Le tout reste dans l’esprit de la collection : un clin d’œil à la conquête spatiale, passé au filtre de l’humour suisse.

Deux vidéos publiées par Swatch sur sa chaîne YouTube le 21 novembre 2026, avec la mention « du 27 novembre 2026 au 20 mars 2027 », annoncent la couleur : un Snoopy en bonnet, les skis aux pieds, sous une grande lune, puis une montagne sous la neige.

Noir, argent, skis et Snoopy : ce qui change par rapport aux précédentes Mission to Earthphase

Si l’on suit Gear Patrol, la Silver Snowflake se distingue de la version blanche « Cold Moon » par un boîtier, un cadran et des aiguilles entièrement noirs, une lunette tachymétrique brillante et des lunes argentées au lieu de la finition dorée « Moonshine ». Le même magazine note aussi une Suisse dessinée en blanc sur l’earthphase et un bracelet caoutchouc noir à fermeture Velcro.

Les fiches techniques concordent sur l’essentiel : un boîtier de 42 mm en Bioceramic, matériau Swatch composé aux deux tiers de céramique et pour un tiers d’un matériau biosourcé issu de l’huile de ricin, selon la page officielle, et un mouvement chronographe à quartz avec phase de lune et phase de la Terre. Des petits skis remplacent un index à 11 heures, un clin d’œil à l’Apollo 11, d’après Gear Patrol et Montres de Luxe, tandis que Snoopy et Woodstock s’affichent sous la phase de la Terre.

Côté prix, Journal du Luxe annonce 400 euros, ce que confirme le site allemand Uhren-Nerd pour l’Allemagne, et le site américain Gear Patrol 450 dollars. À titre de repère, Uhren-Nerd rappelle que la MoonSwatch « Cold Moon » était vendue 400 euros et la Mission to Earthphase d’origine 345 euros.

Pourquoi cette montre météo fait parler, de la Speedmaster à votre poignet

La collection MoonSwatch est une réinterprétation de la légendaire Speedmaster Moonwatch d’OMEGA, selon Swatch, et la Silver Snowflake joue la carte d’un noir total qui rappelle le chronographe de référence. Les amateurs retrouveront le goût du détail : un message visible sous lumière noire, des flocons à collectionner, et une quête qui se mène un œil sur le ciel.

Le contraste avec la haute horlogerie est savoureux. D’un côté, des pièces pour lesquelles on se bat à coups de listes d’attente et d’enchères, comme la Hublot Big Bang Soldier All Black, tirée à 50 exemplaires, ou les montres que nous évoquions dans notre dossier pour investir dans une montre. De l’autre, un objet à 400 euros dont la rareté est offerte par la météo, ce qui est, il faut l’avouer, une façon élégante de démocratiser l’attente.

À LUI, on sourira surtout de voir une marque horlogère faire dépendre ses ventes de la qualité d’un hiver. Reste à savoir si le prochain collectionneur surveillera l’application météo comme un trader surveille le Nasdaq.

FAQ

Quand sort la MoonSwatch Mission to Earthphase Silver Snowflake ?

La montre est lancée le 27 novembre 2026 dans une sélection de boutiques Swatch dans le monde. Elle reste ensuite disponible jusqu’au 20 mars 2027, dernier jour de l’hiver, mais uniquement lorsqu’il neige en Suisse, selon Swatch.

Combien coûte la MoonSwatch Silver Snowflake ?

Journal du Luxe annonce 400 euros. Uhren-Nerd indique le même prix pour l’Allemagne au 25 novembre 2026, et Gear Patrol cite 450 dollars aux États-Unis. Le prix peut varier selon les pays et les boutiques.

Comment fonctionne le flocon unique de la montre ?

Un algorithme génère des millions de motifs de flocons. Un motif est gravé au laser sur le disque de phase de lune de chaque montre, si bien qu’aucun exemplaire n’est identique, selon Montres de Luxe.

De quoi est faite la MoonSwatch Silver Snowflake ?

Son boîtier de 42 mm est en Bioceramic, un matériau Swatch composé de deux tiers de céramique et d’un tiers de matériau biosourcé issu de l’huile de ricin. Elle est équipée d’un mouvement chronographe à quartz et d’un bracelet caoutchouc noir à Velcro.