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Le Beaujolais nouveau 2026 arrive le jeudi 19 novembre, et il est temps de cesser de le snober. Ce gamay pressé, mis en bouteille en quelques semaines, n’a jamais prétendu être un grand cru. Il promet une soirée, pas une cave. Histoire, millésime précoce, accords et alternatives : mode d’emploi pour le boire avec élégance.

L’essentiel

Le Beaujolais nouveau 2026 est mis en vente le jeudi 19 novembre 2026, troisième jeudi de novembre, selon Lyon Mag et Inter Beaujolais.

Les vendanges 2026 ont débuté dès le 13 août, date la plus précoce citée par la presse locale, devant le 15 août de la canicule de 2003.

En 2025, le Beaujolais nouveau a représenté 104 000 hectolitres, soit environ 13,8 millions de bouteilles et 21 % des ventes du vignoble.

Une soirée de novembre qui vient de loin

Avant d’être un phénomène de comptoir, le nouveau est une habitude de vignerons. Depuis le XIXe siècle, on trinque au vin tout juste sorti de cuve pour célébrer la fin des vendanges, et les bistrotiers lyonnais achètent des tonneaux de ce vin jeune pour le servir dès l’automne, selon Wikipedia. L’appellation Beaujolais est créée en 1937. En 1951, l’interprofession fixe au 15 novembre la sortie du vin nouveau.

Vient ensuite le grand cirque. Courses de voitures entre Beaujolais et Paris, puis hélicoptères, Concorde et Boeing 747 : la mise en scène devient aussi célèbre que le vin. En 1985, la date est standardisée au troisième jeudi de novembre, pour que la planète trinque le même jour. Le slogan « Le Beaujolais nouveau est arrivé ! » a fini par se muer, en 2005, en « It’s Beaujolais Nouveau Time ! ».

Le revers de la médaille est connu : un vin servi trop chaud, trop sucré en apparence, trop associé aux lendemains difficiles. La réputation a souffert. Mais elle est largement injuste, et c’est tout le sujet.

Le millésime 2026 : une récolte en avance sur tout le monde

Sur le papier, 2026 est l’une des années les plus étonnantes du vignoble. Lyon Mag rapportait le 12 août que le début des vendanges était proposé au jeudi 13 août pour le beaujolais et le beaujolais-villages, contre le 19 août en 2025 et le 6 septembre en 2024. Même lors de la canicule de 2003, le ban avait été fixé au 15 août. Depuis fin juillet, les techniciens avaient échantillonné 177 parcelles de gamay et 57 de chardonnay pour suivre la maturité.

Côté climat, Inter Beaujolais évoquait des températures supérieures de deux degrés à la normale et un vignoble très ensoleillé, avec plus de 20 000 vendangeurs mobilisés pendant près d’un mois, une récolte restant majoritairement manuelle.

Reste la question que tout le monde pose : sera-t-il bon ? Honnêtement, personne ne peut le dire avant le 19 novembre, et nous n’avons pas encore goûté les bouteilles. Les volumes restent à confirmer : certains vignerons font état de rendements très faibles après un été sec. Un millésime chaud et précoce donne volontiers des vins plus ronds et mûrs, mais le style variera d’un domaine à l’autre. Le plus sage est de goûter plusieurs cuvées.

Quoi boire avec, et quelles bouteilles chercher

Le nouveau se boit frais, autour de 12 à 14 degrés, sur des plats simples : cochonnailles, cervelas, saucisson chaud, un saint-marcellin ou un plateau de fromages. Ce n’est pas un vin de gastronomie lourde, c’est un vin de table partagée. Pour prolonger la soirée à table, notre visite d’Aqua Kyoto, sur les Champs-Élysées montre qu’un verre se marie aussi avec une cuisine inattendue, et le festival gastronomique Toquicimes prouve que la table reste le meilleur prétexte à se retrouver.

Pour les bouteilles, nous ne goûterons les 2026 qu’à leur sortie. En attendant, la dégustation de Gault&Millau pour le millésime 2025 donne des repères sur les domaines qui comptent. Le guide distinguait cinq cuvées : le Domaine Richard Rottiers (beaujolais-villages nouveau, 93/100, 9 euros), le Château de Corcelles (92/100, 11 euros), le Domaine Longère (92/100, 8,75 euros), le Château de Vaux de Yannick de Vermont en version sans sulfites (92/100, 9,50 euros) et le Château de Poncié (92/100, 10 euros). Ces notes concernent 2025, pas 2026, mais elles disent une chose utile : un bon nouveau se trouve entre 8 et 12 euros chez un vigneron, pas dans un rayon de supermarché sans nom.

Les crus du Beaujolais, pour ceux qui veulent aller plus loin

Si le nouveau vous laisse sur votre faim, rappelez-vous que le Beaujolais compte dix crus, d’après le site officiel beaujolais.com : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié et Saint-Amour, tous issus du gamay. Morgon, Fleurie et Moulin-à-Vent sont les trois noms les plus souvent cités pour franchir le pas : des vins réputés pour la table et, pour certains, pour la garde, loin du vin de comptoir. Le nouveau est l’amuse-bouche, les crus sont le plat.

On peut aimer les deux. Le snobisme consiste à mépriser un vin de fête parce qu’il ne se garde pas, comme si un feu d’artifice était raté faute de durer. Le Beaujolais nouveau a ses défauts, mais un vigneron qui le fait bien, servi frais, avec une assiette de charcuterie, fait un plaisir très honnête.

FAQ

Quand sort le Beaujolais nouveau 2026 ?

Le Beaujolais nouveau 2026 est mis en vente le jeudi 19 novembre 2026, selon Lyon Mag. Comme chaque année, la date correspond au troisième jeudi de novembre, règle standardisée en 1985. Des fêtes sont organisées en France et à l’étranger, dans les bars, restaurants et caves.

Comment est le millésime 2026 du Beaujolais ?

Les vendanges ont démarré le 13 août, plus tôt que lors de la canicule de 2003, avec un été chaud et ensoleillé selon Inter Beaujolais. Les volumes restent à confirmer. Le style du vin ne se jugera qu’à la dégustation des bouteilles après le 19 novembre.

Quel plat servir avec un Beaujolais nouveau ?

Le Beaujolais nouveau se marie avec des plats simples : charcuteries, cervelas, saucisson chaud, fromages comme le saint-marcellin. Il se sert frais, autour de 12 à 14 degrés. Il s’accompagne mal de plats très riches ou très épicés, qui écrasent son fruit.

Quels sont les crus du Beaujolais ?

Le Beaujolais compte dix crus : Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié et Saint-Amour. Tous sont issus du gamay. Morgon, Fleurie et Moulin-à-Vent figurent parmi les plus connus pour qui veut dépasser le vin nouveau.

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