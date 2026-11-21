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Parler de sexe avec son partenaire est l’un des conseils les plus répétés par les sexologues, et l’un des moins suivis. Une méta-analyse de 48 études sur plus de 12 000 personnes relie communication sexuelle et meilleure fonction sexuelle. Voici cinq conseils concrets pour dire ce que l’on aime, sans gêne ni reproche, avant que l’hiver ne s’installe.

L’essentiel

Une méta-analyse de 48 études et 12 145 participants, signée Allen Mallory, Amelia Stanton et Ariel Handy (Journal of Sex Research, 2019), associe la communication sexuelle à une meilleure fonction sexuelle, surtout pour l’orgasme et la satisfaction globale.

Dans sa conférence TED de 2013, Esther Perel présente le désir durable comme l’équilibre de deux besoins contradictoires : la sécurité et la surprise.

La sexologue Manon Despres conseille de choisir le bon moment, de parler en « je », d’être précis et d’écouter l’autre sans l’interrompre.

« The secret to desire in a long-term relationship », conférence d’Esther Perel (en anglais), publiée par la chaîne YouTube officielle de TED.

Novembre, les dîners, et la conversation que l’on repousse

Un dîner à la lueur d’une bougie, deux verres, et une phrase qui ne sort pas. Elle tient en quelques mots : « J’aimerais qu’on prenne plus de temps pour nous. » Vous la répétez dans la voiture, l’oubliez au dessert, la remettez à plus tard. L’hiver approche, les week-ends se resserrent autour du canapé, et la conversation attend toujours son heure.

C’est un classique des couples installés : on a tout partagé, sauf les mots pour le dire. Nous avons consacré un édito à la séduction masculine et à l’ennui, d’après l’Ifop : le sujet agite bien des couples. Parler, c’est le geste le plus simple, et le plus redouté.

Ce que montre la recherche : plus on se parle, mieux on s’entend

En 2019, Allen Mallory, Amelia Stanton et Ariel Handy ont publié dans le Journal of Sex Research une méta-analyse de 48 études portant sur 12 145 participants, rapportée par PsyPost. Leur conclusion : les couples qui parlent plus ouvertement de sexualité présentent en moyenne une meilleure fonction sexuelle. Le lien est le plus marqué pour l’orgasme et la satisfaction globale, et, chez les femmes, pour le désir.

Prudence, avertit Allen Mallory lui-même : les effets sont modestes, il s’agit d’une corrélation et non d’une preuve de causalité, et le mécanisme reste mal compris. La communication n’est qu’un facteur parmi d’autres. Mais ce résultat, mesuré sur des milliers de personnes, a le mérite de la simplicité : essayer de parler coûte peu.

Une promenade main dans la main. Photo : Alice Donovan Rouse, CC0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

Sécurité, surprise et mots justes : ce que disent les spécialistes

Dans sa conférence TED de 2013, Esther Perel part d’un paradoxe : le bon sexe, durable et engagé, puise à deux besoins en conflit, celui de sécurité et celui de surprise (traduction de la rédaction de la présentation officielle). On attend du même partenaire qu’il soit le meilleur ami et l’amant. La conversation sur le désir devient alors l’endroit où l’on réintroduit un peu d’imprévu dans l’habitude.

Côté méthode, la sexologue Manon Despres propose, dans un article publié en octobre 2024, cinq repères simples : choisir un moment calme, parler de soi plutôt que de l’autre, être précis, écouter sans couper la parole et reformuler, puis éviter les pièges classiques. Voici comment les mettre en pratique.

Installation lumineuse « Moscow Kiss ». Photo : Masha Menshikova, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

Cinq conseils pour lancer la conversation sans la rater

Premier conseil : choisissez le moment. Pas en pleine dispute, pas quand l’autre est sous pression, pas à minuit passé. Une promenade, un café, un trajet en voiture, bref un cadre détendu où l’on n’a pas besoin de se regarder dans les yeux à chaque phrase. Deuxième conseil : parlez en « je ». « Je me sens plus proche de toi quand on prend le temps d’explorer ensemble » passe mieux que « tu ne fais jamais d’effort », exemple proposé par Manon Despres.

Troisième conseil : soyez précis. « J’aimerais qu’on prenne plus de temps pour les caresses » donne à l’autre quelque chose de concret à entendre, alors que « il faudrait que ça change » donne seulement envie de se défendre. Quatrième conseil : écoutez à votre tour, sans interrompre, puis reformulez : « Ce que j’entends, c’est… ». C’est la partie que l’on oublie, et la plus décisive.

Cinquième conseil : évitez les trois pièges, minimiser les sentiments de l’autre, comparer avec un ex, ou attendre le moment parfait, qui n’existe pas. Un mot d’élégance, qui est aussi une règle de la maison : formulez un désir comme une invitation, jamais comme une exigence. Entre adultes consentants, un « non, pas celui-là » ou un « pas ce soir » fait partie de la conversation, pas de l’échec. Et si votre couple traverse un trou d’air de plus long terme, notre édito sur l’attention en dit long sur l’art de séduire quand on a « réussi ».

FAQ

Comment parler de sexualité avec son partenaire ?

Choisissez un moment calme, parlez de vous plutôt que de l’autre (« je me sens… »), soyez précis sur ce que vous aimeriez, et écoutez sans interrompre avant de reformuler. C’est la méthode proposée par la sexologue Manon Despres.

Parler de sexe améliore-t-il vraiment la vie intime ?

Une méta-analyse de 48 études et 12 145 participants relie la communication sexuelle à une meilleure fonction sexuelle, surtout pour l’orgasme et la satisfaction. Les auteurs, dont Allen Mallory, insistent sur des effets modestes et une corrélation, pas une causalité. Parler aide, sans tout résoudre.

Que faire si mon partenaire refuse d’en parler ?

Ne forcez pas : le consentement vaut aussi pour la conversation. Proposez un autre moment, un autre cadre, ou une formulation plus légère. Si le blocage persiste ou crée de la souffrance, un sexologue ou un thérapeute de couple peut offrir un espace neutre pour reprendre le dialogue.

Faut-il consulter un sexologue ?

Si le désir, l’excitation ou le plaisir posent problème de façon durable, ou si les discussions tournent au conflit, consulter un professionnel de santé est une bonne option. Un médecin peut aussi vérifier une cause physique. Consulter n’est pas un aveu d’échec, c’est un raccourci.

Cet article est informatif et ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé.