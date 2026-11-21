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Claudia Schiffer incarne la campagne de fêtes 2026 de Chloé, dévoilée début novembre : le photographe David Sims y filme, pour la directrice artistique Chemena Kamali, une femme Chloé nocturne, « spontanée, sensuelle et un peu mystérieuse ». Fini le soleil des campagnes d’été : ici, la lumière ne vient que par éclats, sur des cheveux blonds et du velours noir.

L’essentiel

Début novembre 2026 (les premières publications datent du 2 et du 3 novembre), Chloé a dévoilé sa campagne de fêtes avec Claudia Schiffer, photographiée par David Sims sous la direction de Chemena Kamali.

Chemena Kamali parle d’une expression plus nocturne de la femme Chloé, « spontanée, sensuelle et un peu mystérieuse » ; la collection est disponible sur le site de la maison dès le début du mois de novembre.

Claudia Schiffer et David Sims avaient déjà signé pour Chloé la campagne « À la plage » de mai 2025, vidéo officielle toujours visible sur la chaîne YouTube de la maison.

Vidéo officielle de Chloé sur YouTube, 7 mai 2025 : « Chloé à la plage », campagne avec Claudia Schiffer photographiée par David Sims (précédente collaboration).

Une campagne de fêtes qui préfère la nuit au sapin

Le premier mérite de cette campagne est de refuser le folklore. Selon The Impression, pas de guirlandes ni de décor de Noël : la fête passe par les vêtements, les accessoires dorés et une mise en scène intime. Les intérieurs sont sombres, l’architecture minimaliste, et Claudia Schiffer surgit « à travers de brusques éclats de lumière », les cheveux blonds captant le noir velouté qui l’entoure.

C’est une écriture de clair-obscur, presque cinématographique, que Milano Finanza rapporte dans les mots de la directrice artistique : Chemena Kamali dit avoir voulu explorer « une expression plus nocturne de la femme Chloé », avec une aura cinématographique, spontanée, sensuelle et un peu mystérieuse. Le mot « mystérieuse » est le bon : on ne montre pas, on suggère, et c’est précisément là que l’élégance commence.

Vidéo officielle de Chloé sur YouTube : le défilé Chloé été 2027 de Chemena Kamali, présenté le 1er octobre 2026.

David Sims, Chemena Kamali : l’équipe derrière l’image

Le casting technique, détaillé par The Impression, est celui d’une maison qui soigne ses coulisses : stylisme d’Elodie David Touboul, coiffure de Paul Hanlon, maquillage de Yadim, manucure de Sylvie Vacca, scénographie de Poppy Bartlett. Pour le photographe, Hypebae confirme la signature de David Sims, et précise que la collection de fêtes se trouve sur le site de Chloé dès le début de novembre 2026.

Côté vestiaire, les descriptions convergent : de la dentelle et des volants délicats d’un côté, des vestes ajustées et des pièces brodées de l’autre, et, moment le plus romantique selon The Impression, une robe rose pâle aux amples plis. Une garde-robe pensée pour les soirées d’hiver, où l’on entre dans une pièce avant de s’y faire remarquer.

Claudia Schiffer et Chloé, une histoire qui remonte aux années 1990

Rien d’un coup de com’ opportuniste : selon Milano Finanza, le lien entre Claudia Schiffer et la maison remonte aux années 1990, quand elle défilait pour Chloé à l’époque de Karl Lagerfeld, et elle est décrite comme une « amie de la maison ». En mai 2025, la même équipe créative, Chemena Kamali et David Sims, l’avait déjà réunie autour de la campagne « À la plage », première collection d’été de la directrice artistique, comme l’indique la description de la vidéo officielle publiée par Chloé sur YouTube.

Une icône des années 1990 qui sert de visage à une maison qui se réinvente : le principe est simple et les images, elles, sont tout sauf paresseuses. On retrouve ce même appétit de dialogue entre mémoire et modernité dans notre compte rendu du défilé Chloé de la Fashion Week de Paris printemps-été 2027, dont la vidéo officielle est également en ligne sur la chaîne de la maison.

Les fêtes 2026, saison des campagnes glamour

Chloé n’est pas la seule à parier sur le glamour de fin d’année : Victoria’s Secret a aussi dévoilé sa campagne de Noël, que nous avons racontée avec Adriana Lima, reine rouge de la campagne de Noël 2026. Deux manières opposées de dire la fête : l’une en rouge et en paillettes, l’autre en ombre et en retenue. Si l’on devait choisir un soir, on sait laquelle donne envie de ne pas rentrer tôt.

FAQ

Qui est l’égérie de la campagne de fêtes 2026 de Chloé ?

Claudia Schiffer incarne la campagne de fêtes 2026 de Chloé, dévoilée début novembre 2026. Les images sont signées du photographe David Sims, sous la direction artistique de Chemena Kamali, qui évoque une femme Chloé plus nocturne, spontanée, sensuelle et un peu mystérieuse.

Qui a photographié la campagne Chloé fêtes 2026 ?

Le photographe est David Sims, d’après Hypebae, The Impression et Milano Finanza. Le stylisme est d’Elodie David Touboul, la coiffure de Paul Hanlon, le maquillage de Yadim et la scénographie de Poppy Bartlett, selon The Impression.

Où trouver la collection de fêtes de Chloé ?

La collection est annoncée sur le site de Chloé dès le début de novembre 2026. Milano Finanza précise également une disponibilité en boutique et en ligne à cette période.

Claudia Schiffer avait-elle déjà posé pour Chloé ?

Oui. Elle a été l’égérie de la campagne « À la plage » de mai 2025, déjà photographiée par David Sims, et Milano Finanza rappelle qu’elle défilait pour la maison dans les années 1990, du temps de Karl Lagerfeld.