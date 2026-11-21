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Le dimanche 29 novembre 2026 à 15 heures, la maison Aguttes organise à Paris sa vente d’automne de voitures de collection, dernier rendez-vous automobile de son année. Au catalogue : une Porsche 993 Turbo S estimée de 500 000 à 700 000 euros, une Carrera RS 2.7 Lightweight de 1973 et la Peugeot 2008 DKR victorieuse du Silk Road Rally.

L’essentiel

Aguttes met en vente ses automobiles de collection le dimanche 29 novembre 2026 à 15 heures, à Paris, avec exposition publique les 27 et 28 novembre (10 h à 20 h) puis le 29 au matin, selon News d’Anciennes.

Les trois étoiles : une Porsche 993 Turbo S de 1998 (45 600 km, gris Vesuvio, 500 000 à 700 000 euros), une Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight de 1973 (250 000 à 300 000 euros) et une De Tomaso Mangusta de 1969 (240 000 à 280 000 euros).

La Peugeot 2008 DKR, estimée de 250 000 à 350 000 euros, est présentée dans l’état où elle s’est arrêtée après sa victoire, Stéphane Peterhansel au volant.

Vidéo officielle de Peugeot Sport sur YouTube : « A bold technical gamble: Meet the Peugeot 2008 DKR », présentation du modèle de rallye-raid.

Un dimanche d’automne à Paris, dernier tour de piste de l’année

Les ventes de voitures anciennes ont leurs saisons, comme les défilés. À la fin de novembre, quand les concours de printemps sont loin et que les salons de janvier ne sont pas encore là, Aguttes occupe le terrain. La maison parisienne tient sa vente d’automne le dimanche 29 novembre 2026 à 15 heures, selon News d’Anciennes, qui l’annonce à l’Espace Champerret, dans le 17e arrondissement de Paris. Le site d’Aguttes confirme la date et l’horaire, et mentionne Neuilly comme adresse de la maison ; la presse spécialisée situe la salle de vente à Champerret.

L’exposition ouvre le jeudi 26 novembre au soir pour les premiers curieux, selon Asso-Scooter, avant les visites des 27 et 28 novembre, de 10 heures à 20 heures, puis le dimanche matin. Le catalogue compte environ 70 voitures selon Asso-Scooter et 84 lots selon News d’Anciennes, qui note qu’une vingtaine dépassent 100 000 euros d’estimation. Une belle matinée pour les amateurs, un dimanche à haut risque pour les portefeuilles.

Porsche 993 Turbo S et Carrera RS 2.7 : l’axe Stuttgart

La star annoncée est une Porsche 993 Turbo S de 1998, présentée en seconde main avec 45 600 km au compteur, un entretien suivi et une couleur rare, le gris Vesuvio. Son estimation, entre 500 000 et 700 000 euros, la place au sommet du catalogue. Asso-Scooter la décrit comme l’une des dernières produites et l’un des deux exemplaires en gris Vesuvio.

À côté, une Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight de 1973, « une rareté à l’historique connu », estimée de 250 000 à 300 000 euros. Une 964 Turbo de 1993 avec l’option X33 de 355 ch complète la section, estimée de 200 000 à 300 000 euros.

Mangusta, Jalpa : l’Italie en mode V8

Du côté italien, une De Tomaso Mangusta de 1969, restaurée « morceau par morceau », avec un moteur échangé en 2015 et 26 162 miles au compteur, est estimée de 240 000 à 280 000 euros. Une Lamborghini Jalpa, V8 central, est estimée de 90 000 à 130 000 euros par la même source. Une Aston Martin DB2/4 DHC à l’historique de propriété clair figure aussi au programme, d’après Asso-Scooter.

Un après-midi de V8 centraux et de lignes italiennes, donc, entre deux Porsche et une Peugeot de désert.

La Peugeot 2008 DKR, dune encore sur les pneus

La pièce la plus singulière du catalogue est la Peugeot 2008 DKR, voiture de rallye-raid, estimée de 250 000 à 350 000 euros. Selon News d’Anciennes, elle est « prête à être remise en route » et se trouve dans un état « sortie des dunes », tel qu’elle fut arrêtée après sa victoire, Stéphane Peterhansel au volant, lors du Silk Road Rally.

La chaîne officielle Peugeot Sport a publié une vidéo de présentation du modèle, « A bold technical gamble: Meet the Peugeot 2008 DKR », qui raconte ce pari technique. Elle donne le contexte d’une voiture qui, ici, se vend telle qu’elle a fini sa course.

Voitures de collection : acheter avec la tête

Un conseil de plaisir et de raison : visitez, ouvrez les portières, demandez l’historique, ne vous laissez pas hypnotiser par le dernier cri d’un commissaire-priseur. Les estimations sont des fourchettes, pas des prix : les résultats dépendent des enchères du jour, et les frais de vente s’ajoutent au marteau. Notre article sur la voiture de collection comme placement revient sur les cas d’école, et celui sur la vente RM Sotheby’s de Munich montre un autre catalogue récent.

FAQ

Quand a lieu la vente d’automne Aguttes 2026 ?

La vente d’automne d’Aguttes se tient le dimanche 29 novembre 2026 à 15 heures à Paris, selon le site d’Aguttes et la presse spécialisée. L’exposition publique a lieu les 27 et 28 novembre de 10 heures à 20 heures, puis le 29 au matin.

Quelle est la voiture la plus chère de la vente ?

La Porsche 993 Turbo S de 1998, gris Vesuvio, 45 600 km, est estimée entre 500 000 et 700 000 euros, selon News d’Anciennes. Une estimation n’est pas un prix : le résultat dépend des enchères et des frais de vente.

Que vaut la Peugeot 2008 DKR de la vente Aguttes ?

Elle est estimée entre 250 000 et 350 000 euros, d’après News d’Anciennes. La voiture est présentée dans l’état où elle s’est arrêtée après sa victoire au Silk Road Rally, avec Stéphane Peterhansel au volant.

Peut-on visiter les voitures avant la vente ?

Oui. Selon News d’Anciennes, les visites ont lieu les vendredi 27 et samedi 28 novembre de 10 heures à 20 heures, puis le dimanche 29 novembre de 9 heures à 12 heures. Asso-Scooter signale en outre une ouverture le jeudi 26 novembre en soirée.