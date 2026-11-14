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Le 5 novembre 2026, Meetic a présenté « Célib en France », une étude réalisée avec le Kinsey Institute auprès de 1 011 célibataires. Parmi ses résultats : 66 % des femmes interrogées estiment que les hommes sont moins attentifs une fois la séduction passée. Notre point de vue : la séduction n’est pas une phase du couple, c’est une manière de s’y tenir, et l’attention en est l’élégance.

L’essentiel

Le 5 novembre 2026, Meetic a publié « Célib en France », étude conduite avec le Kinsey Institute auprès de 1 011 célibataires français de plus de 18 ans, interrogés au printemps 2026.

Selon cette étude, 73 % des célibataires se déclarent heureux de leur vie, 65 % croient qu’un amour romantique peut durer et 65 % préfèrent les petites attentions quotidiennes aux grandes démonstrations.

66 % des femmes estiment que les hommes sont moins attentifs après la séduction, tandis que 43 % des hommes redoutent le jugement de leur partenaire lorsqu’ils expriment leurs émotions.

Une étude de plus, mais un chiffre qui dit quelque chose

Les enquêtes sur le couple sont nombreuses, et le lecteur de LUI a l’œil exercé : il sait qu’un sondage commandé par une plateforme de rencontres n’est pas une table de Moïse. Gardons donc la mesure. Voici toutefois, d’après Maritima et Père la fouine, ce que l’étude affirme : les célibataires français sont plutôt heureux (73 %), plutôt optimistes (65 % croient à un amour durable) et prêts à quitter le célibat pour la bonne personne, à raison de 79 % des hommes et de 72 % des femmes.

Le portrait déjoue le cliché du célibataire désabusé. Mais c’est ailleurs que le texte devient intéressant. 91 % des personnes interrogées jugent essentielles des valeurs communes ; 55 % apprécient qu’on leur consacre du temps ; 65 % préfèrent les petits gestes quotidiens aux démonstrations spectaculaires. Et 47 % disent ne ressentir de véritable alchimie que lors d’une rencontre en personne. Autrement dit, après des années d’applications, le désir réclame encore des corps, des regards, des silences.

Après la conquête, l’inattention : le travers que les femmes pointent

Le chiffre qui nous retient est celui-ci : 66 % des femmes interrogées considèrent que les hommes sont plus attentifs pendant la séduction qu’ensuite. Il faut le lire avec prudence, car il exprime une perception, non un fait mesuré, et il porte sur des célibataires qui parlent de leurs expériences passées. Mais la perception compte : c’est elle qui fait que l’on reste ou que l’on s’en va.

Le mécanisme est connu, presque comique. Pendant la conquête, un homme est un modèle de précision. Il se souvient du prénom de la sœur, du plat que l’on a aimé, de l’heure du dernier métro. Une fois la cause entendue, la vigilance s’endort. On confond installation et acquisition, comme si l’amour était un bien que l’on possède plutôt qu’une conversation que l’on poursuit. Les hommes de goût savent pourtant que le désir se nourrit de ce que l’on remarque : une coiffure modifiée, une fatigue, un mot choisi.

C’est ici que la petite histoire de l’art vient à notre secours. « Danse à la ville » de Pierre-Auguste Renoir, peinte en 1883 et conservée au musée d’Orsay, n’est pas un tableau sur la conquête. Elle montre un couple déjà formé, dont la main de l’homme, ferme, tient la taille de la danseuse, tandis que celle-ci pose ses doigts gantés près de son col. Rien de spectaculaire : une attention réciproque, un équilibre. Voilà ce que l’on appelle séduire sur la durée.

Ce que les hommes disent ne pas savoir dire

Il serait injuste de ne regarder qu’un côté. La même étude rapporte que des hommes évoquent, parmi les freins à l’expression de leurs émotions, la peur du jugement (43 %), des difficultés vécues dans des relations passées (39 %) et l’absence d’éducation émotionnelle (37 %). La pudeur masculine est ancienne, et nous n’allons pas la moquer : elle a ses beautés. Elle devient un handicap lorsqu’elle se confond avec le silence.

Nous avions abordé cette retenue dans notre entretien avec Pascal Bataille, pour qui jouir de la vie est un acte de résistance, et dans notre texte sur ce que les hommes taisent de leur argent. Le fil est le même : ce que l’on ne dit pas finit par se payer, en intimité ou en confiance. Ce n’est pas une affaire de technique, encore moins de thérapie, mais d’habitude de dire.

Rien de tout cela ne relève de la médecine ni de la psychologie clinique ; ce sont des observations de gazette. On peut en tirer, si l’on veut, une petite règle de conduite sans prétention.

Une élégance qui ne coûte presque rien

Que retenir, sans sermon ? Que l’attention est la forme la plus discrète du luxe, puisqu’elle ne s’achète pas. Qu’un geste minuscule, répété, pèse davantage qu’un week-end à Venise offert une fois l’an, ce que 65 % des répondants semblent confirmer. Que la conversation ne s’arrête pas le jour où l’on a gagné.

Faites donc, ce soir, quelque chose de très simple : remarquez. Une tenue, une humeur, une phrase lâchée en passant. Puis dites-le, avec ce qu’il faut d’ironie pour éviter la mièvrerie. Le désir est un entretien permanent, qui demande moins de grands gestes que de présence. Les célibataires de l’étude, eux, ne disent pas autre chose : ils sont heureux, ouverts, et ils attendent qu’on les regarde.

FAQ

Qu’est-ce que l’étude « Célib en France » de Meetic ?

« Célib en France » est une étude présentée le 5 novembre 2026 par Meetic avec le Kinsey Institute. Elle repose sur les réponses de 1 011 célibataires français de plus de 18 ans, interrogés au printemps 2026, et porte sur leur bonheur, leurs attentes amoureuses et leurs freins.

Que dit l’étude sur l’attention des hommes dans le couple ?

Selon l’étude, 66 % des femmes interrogées estiment que les hommes sont moins attentifs après la phase de séduction. Il s’agit d’une perception déclarée par des célibataires, pas d’une mesure objective. En parallèle, 65 % des répondants préfèrent les petites attentions du quotidien aux grandes démonstrations.

Pourquoi certains hommes ont-ils du mal à exprimer leurs émotions ?

D’après l’étude Meetic, les hommes citent la peur du jugement du partenaire (43 %), des difficultés dans des relations passées (39 %) et le manque d’éducation émotionnelle (37 %). Ces chiffres déclaratifs reflètent des ressentis et ne constituent pas un avis médical ou psychologique.

Les célibataires français sont-ils heureux ?

Oui, majoritairement : 73 % des célibataires interrogés se déclarent heureux de leur vie, et 65 % croient qu’un amour romantique peut durer. Parmi eux, 79 % des hommes et 72 % des femmes se disent prêts à quitter le célibat pour la bonne personne, selon Meetic.