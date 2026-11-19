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Selon une enquête Ifop publiée le 17 juin 2026, 56 % des Françaises déclarent s’ennuyer lors de leurs rapports intimes, contre 36 % en 1996. Le chiffre devrait faire réfléchir les hommes, et pas seulement leur flatter l’ego : le désir n’est pas une performance, c’est une conversation que l’on prolonge, ou que l’on abandonne.

L’essentiel

Une enquête Ifop pour JOYclub, publiée le 17 juin 2026 auprès de 2 210 personnes, indique que 56 % des Françaises déclarent s’ennuyer lors de leurs rapports intimes, contre 36 % en 1996.

Selon cette même étude, 29 % des femmes disent s’ennuyer régulièrement, contre 16 % des hommes, et 57 % des Françaises ont déjà simulé le plaisir, contre 32 % en 1998.

Pour François Kraus, de l’Ifop, l’écart vient d’un décalage entre la conscience du droit au plaisir et les conditions réelles, rapporte Futura.

« El tango », vidéo de l’UNESCO en español, chaîne YouTube officielle : le tango, inscrit en 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Un chiffre qui se lit à l’envers du fantasme

Commençons par la prudence qu’exige une enquête d’opinion : elle mesure des déclarations, pas des vérités, et elle a été commandée par la plateforme JOYclub. Le sérieux de l’Ifop et la convergence des comptes rendus (e-santé, Futura, Paris Match Belgique, Pourquoi Docteur) permettent néanmoins de retenir l’ordre de grandeur. D’après e-santé, l’ennui féminin progresse de vingt points en trente ans, et les 25-34 ans sont les plus concernées, avec 63 %.

Les hommes, eux, s’ennuient moins : 16 % disent le faire régulièrement, contre 29 % des femmes, d’après l’enquête citée par Paris Match Belgique. Le fossé est la vraie nouvelle. Quand deux personnes partagent un même moment et n’en retiennent pas la même chose, ce n’est plus une question de goût, c’est une question d’attention.

Ce que les hommes croient voir, et ce qu’elles disent

La statistique la plus gênante est la plus simple. Selon l’enquête, 67 % des hommes disent atteindre le plaisir à chaque rapport ou presque, contre 40 % des femmes ; chez les moins de 35 ans, l’écart passe à 75 % contre 33 %. Et si 57 % des Françaises avouent avoir simulé, seuls 32 % des hommes pensent savoir s’en apercevoir, rapporte Pourquoi Docteur.

Lisons cela sans pruderie et sans procès d’intention. Les hommes ne sont pas des brutes : ils sont souvent de bonne foi, ce qui est précisément le problème. Ils croient que le silence veut dire oui, que la rapidité est une preuve de désir, et que le séducteur d’hier peut vivre de ses rentes. Nous avions déjà décrit ces hommes qui cessent de séduire le jour où ils ont réussi : l’enquête Ifop en fournit la contrepartie chiffrée.

Une milonga à la Confitería Ideal, à Buenos Aires. © Jorge Láscar / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage).

Séduire, c’est poser des questions dont on veut vraiment la réponse

François Kraus décrit, d’après Futura, des scénarios qui restent trop centrés sur la pénétration plutôt que sur un plaisir réciproque. Traduisons en langage de salon : on a appris à jouer le même morceau, dans le même ordre, avec la même conclusion. Aucune musique ne résiste à trente ans de reprise à l’identique.

Que faire ? Rien de spectaculaire. La séduction commence bien avant, et elle ne s’arrête jamais : un regard qui dure une seconde de plus, une soirée choisie plutôt que subie, un compliment précis plutôt qu’un adjectif générique. Le mystère aussi, que notre rubrique psychologie défendait dans « Couple : et si le mystère était le piment qui vous manquait ? » : ne pas tout dire, ne pas tout montrer, donner à l’autre l’envie de deviner.

Et surtout, demander. L’élégance masculine contemporaine tient moins à la montre ou au parfum qu’à cette qualité rare, la curiosité. Le tango, que notre photographie évoque, l’a toujours su : l’un propose, l’autre répond, et on ne mène bien que si l’on écoute. L’enquête, au fond, ne dit pas que les femmes désirent moins. Elle dit qu’elles désirent mieux, et qu’elles attendent qu’on le remarque.

Front contre front, la tension tendre d’un tango. © Christian Aastrup / Wikimedia Commons, domaine public Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage).

FAQ

Quelle enquête dit que 56 % des Françaises s’ennuient au lit ?

Il s’agit d’une enquête de l’Ifop pour la plateforme JOYclub, publiée le 17 juin 2026 auprès de 2 210 personnes de 18 ans et plus. Elle indique que 56 % des Françaises déclarent s’ennuyer lors de leurs rapports, contre 36 % en 1996, selon e-santé et Pourquoi Docteur.

Les hommes s’ennuient-ils autant que les femmes ?

Non, d’après la même enquête : 29 % des femmes disent s’ennuyer régulièrement, contre 16 % des hommes. L’écart se retrouve dans le plaisir déclaré, 67 % des hommes le ressentant à chaque rapport ou presque, contre 40 % des femmes, selon Paris Match Belgique.

Que signifie cet écart pour les hommes ?

Il invite à plus d’attention et de dialogue plutôt qu’à la culpabilité. Selon l’Ifop, seuls 32 % des hommes pensent déceler une simulation, alors que 57 % des Françaises avouent y avoir eu recours. Poser des questions, varier les scénarios et écouter les réponses sont les premiers leviers.

Peut-on se fier à une enquête commandée par une plateforme de rencontres ?

Avec prudence. L’Ifop est un institut reconnu et les résultats sont relayés par plusieurs médias, mais une enquête mesure des déclarations et sert l’intérêt de son commanditaire. Il vaut mieux lire les chiffres comme une tendance que comme une vérité absolue.