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La Lamborghini Temerario Spyder a été dévoilée le 18 novembre 2026 à Los Angeles et à Sant’Agata Bolognese. Elle associe un V8 4,0 litres biturbo et trois moteurs électriques pour 907 ch, et inaugure le premier toit rigide rétractable de l’histoire de la marque au taureau. Le prix n’est pas encore annoncé.

L’essentiel

La Lamborghini Temerario Spyder a été présentée le 18 novembre 2026 : 907 ch cumulés (V8 4,0 litres biturbo de 800 ch et trois moteurs électriques), 2,8 secondes de 0 à 100 km/h, 343 km/h en pointe.

C’est le premier Spyder Lamborghini à toit rigide rétractable : deux panneaux se rangent à la verticale derrière les sièges grâce à dix actuateurs électriques, sans pompe hydraulique.

La voiture marque les 50 ans de la Silhouette (1976), première Lamborghini découvrable de série ; tarif et livraisons n’étaient pas communiqués dans les articles consultés.

Vidéo officielle de Lamborghini sur YouTube : la Temerario Spyder (novembre 2026).

Une présentation à deux fuseaux horaires

Le 18 novembre 2026 à 20 heures, heure de Los Angeles, Lamborghini a levé le voile sur sa nouvelle découvrable, selon la presse spécialisée. La scène se jouait en simultané à Sant’Agata Bolognese, berceau de la marque, et sur la côte californienne, à la veille du Salon de Los Angeles où la voiture fait ses débuts publics. Le constructeur l’a baptisée Temerario Spyder, déclinaison découvrable de la Temerario coupé.

Dans la vidéo officielle de la marque, publiée sur sa chaîne YouTube, le ton est celui de la maison : lignes tendues, V8 à plein régime et promesse d’une performance « sans filtre », selon le titre de la vidéo. On y retrouve ce que Lamborghini sait faire de mieux, un spectacle qui commence avant même que la voiture ne roule.

Un V8 biturbo qui monte à 10 000 tours

Sous le capot arrière, le V8 4,0 litres biturbo de Sant’Agata développe 800 ch. Trois moteurs électriques à flux axial complètent l’ensemble pour une puissance cumulée de 907 ch (920 ch en unité métrique) et 800 Nm de couple au niveau de l’embrayage, d’après Supercar Blondie. Le moteur monte jusqu’à 10 000 tr/min : Lamborghini revendique le V8 turbo à toit ouvert le plus haut perché en régime jamais produit en série.

Les chiffres tiennent la distance avec le coupé. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,8 secondes, soit un dixième de plus que la version fermée, la vitesse de pointe à 343 km/h (213 mph), identique au coupé, selon AutoGuide. Un dixième de seconde pour le plaisir de rouler les cheveux au vent : la facture est raisonnable.

Le toit rigide, vraie nouveauté du Spyder

Pendant cinquante ans, les Lamborghini décapotables ont porté une capote en toile. Cette fois, la marque a opté pour deux panneaux rigides qui se replient à la verticale derrière les sièges, mus par dix actuateurs électriques. AutoEvolution précise que le système, breveté, supprime le circuit électrohydraulique traditionnel.

Cette disposition a un avantage mécanique : toit ouvert, les panneaux restent bas et abaissent le centre de gravité de 3 millimètres sans changer la répartition des masses. Côté silhouette, deux contreforts hexagonaux derrière les appuie-têtes signent la voiture. Le même média rapporte que la structure compte 50 % de composants en moins et 80 % de soudures thermiques en moins que celle de la Huracán EVO Spyder.

Pour les longues journées d’hiver, le Spyder propose un système de chauffage de nuque à trois niveaux, et l’habitacle accueille des conducteurs allant jusqu’à 2,01 mètres (6 pieds 7 pouces), indique AutoGuide. Autant dire que les tempéraments de basketteurs sont attendus.

Cinquante ans après la Silhouette

Le calendrier n’est pas un hasard. La Temerario Spyder célèbre les cinquante ans de la Silhouette, présentée en 1976 et première Lamborghini découvrable produite en série. Un demi-siècle plus tard, la lignée du toit ouvert passe de la toile au carbone et à l’électricité, avec un V8 hybride.

Le prix et les dates de livraison n’étaient pas publiés dans les articles que nous avons consultés. AutoGuide indique seulement que le Spyder devrait coûter plus cher que le coupé. Pour situer le marché, notre dossier sur la Ferrari Luce, première Ferrari 100 % électrique montre où se déplace la grande cavalcade des supercars, et notre article sur la voiture de collection comme placement rappelle ce que valent, avec le temps, les Lamborghini rares.

FAQ

Quelle est la puissance de la Lamborghini Temerario Spyder ?

La Temerario Spyder développe 907 ch (920 ch en unité métrique) en cumulant un V8 4,0 litres biturbo de 800 ch et trois moteurs électriques à flux axial. Le couple atteint 800 Nm au niveau de l’embrayage, et le moteur thermique monte jusqu’à 10 000 tr/min, selon Supercar Blondie.

Comment fonctionne le toit de la Temerario Spyder ?

C’est le premier toit rigide rétractable d’une Lamborghini : deux panneaux se rangent à la verticale derrière les sièges grâce à dix actuateurs électriques, sans circuit hydraulique. Le système est breveté, et il abaisse le centre de gravité de 3 millimètres toit ouvert, d’après AutoEvolution et AutoGuide.

Quel est le prix de la Temerario Spyder ?

Le prix n’était pas annoncé dans les articles consultés au 21 novembre 2026. AutoGuide indique simplement que la voiture devrait coûter plus cher que la Temerario coupé. Adressez-vous à un concessionnaire Lamborghini pour obtenir un tarif officiel et un calendrier de livraison.

Quelles sont les performances de la Temerario Spyder ?

Lamborghini annonce 2,8 secondes de 0 à 100 km/h, 7,3 secondes de 0 à 200 km/h et 343 km/h en vitesse de pointe, soit 0,1 seconde de plus que le coupé sur l’exercice du 0 à 100 km/h, avec la même pointe de vitesse.