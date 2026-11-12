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Chaque novembre, la lumière baisse, les journées raccourcissent et beaucoup d’hommes se sentent plus las, plus irritables, moins entreprenants, sans trop savoir pourquoi ni à qui le dire. Ce « blues de novembre » n’est pas un diagnostic. Voici ce que disent les sources de santé publique, et quelques gestes simples pour traverser la saison.

L’essentiel

Selon Santé publique France (Baromètre 2024, communiqué du 12 novembre 2025), 16 % des adultes ont vécu un épisode dépressif caractérisé en un an, et 65 % des hommes concernés n’ont consulté aucun professionnel, contre 50 % des femmes.

La dépression saisonnière touche 1 à 3 % de la population d’après sante.fr (page mise à jour le 3 avril 2025) : elle se distingue d’un simple coup de blues, que la Fondation FondaMental décrit comme normal, temporaire et sans handicap au quotidien.

En cas de détresse ou de pensées suicidaires, le 3114, numéro national de prévention du suicide, répond gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Quand la lumière baisse, l’humeur peut suivre

Novembre a ses rituels : on rentre de plus en plus tôt dans le noir, on sort du bureau à la nuit tombée, on avale un café de plus. Pour certains, ce raccourcissement des jours s’accompagne d’une vraie baisse d’énergie. Le service public d’information en santé sante.fr décrit ainsi le trouble affectif saisonnier, ou dépression saisonnière : un trouble qui concerne 1 à 3 % de la population, surtout en automne et en hiver, avec de la tristesse, de l’anxiété, de la fatigue, un besoin de sommeil excessif et des envies de sucré. Les femmes représentent environ 75 % des cas recensés, un chiffre qui mesure des diagnostics posés, pas des ressentis.

Reste à ne pas tout mélanger. La Fondation FondaMental rappelle que la dépression est « bien différente d’un simple coup de blues » : elle touche 2,5 millions de Français chaque année, peut durer plusieurs mois et « est une maladie, et non le reflet d’une faiblesse de caractère ». Le curseur proposé par sante.fr est concret : on s’inquiète quand les symptômes persistent « toute la journée et presque tous les jours, durant au moins deux semaines ». Seul un professionnel de santé peut dire de quoi il s’agit.

Fatigue, charge mentale : le mois où tout s’empile

Novembre ne tient pas seulement à la météo. C’est le mois des dossiers à boucler avant la fin d’année, des budgets, des fêtes à organiser, des cadeaux à trouver, des parents à appeler. Cette charge mentale, ce fil de petites choses à ne pas oublier que l’on porte seul, n’a rien d’une statistique officielle : c’est un constat d’éditorialiste, que chacun reconnaîtra ou non.

Un chiffre, en revanche, éclaire le terrain. Dans son Baromètre 2024, Santé publique France relève que l’épisode dépressif caractérisé touche 28 % des personnes en difficulté financière, contre 9 % de celles qui se disent à l’aise, et 25 % des personnes au chômage. Les soucis d’argent, que les hommes taisent souvent, comme nous l’écrivions dans notre texte sur l’argent, dernier tabou chic, pèsent donc lourd dans la balance.

Pourquoi les hommes demandent si peu d’aide

Les chiffres de Santé publique France sont parlants. En 2024, 16 % des adultes de 18 à 85 ans ont connu un épisode dépressif caractérisé dans les douze derniers mois : 18 % des femmes, 13 % des hommes. Parmi les personnes concernées, 56 % n’ont consulté aucun professionnel de santé. L’écart est net selon le genre : 65 % de non-consultation chez les hommes, 50 % chez les femmes.

Pourquoi ? Les données ne le disent pas, et nous ne l’inventerons pas. On peut simplement poser des hypothèses : la pudeur, l’habitude de « gérer », la crainte de passer pour fragile. Santé publique France résume l’enjeu par cette formule de Caroline Semaille, à la direction générale de l’agence : « trop de personnes sont en souffrance et trop peu osent en parler ». Nous avions exploré la difficulté de franchir ce pas dans notre article sur Movember et la santé mentale masculine, et celle de n’avoir qu’une seule confidente dans celui sur la solitude masculine. Parler à un proche, puis à son médecin traitant, n’est ni un aveu de faiblesse ni un luxe.

Quelques gestes simples, sans ordonnance

La lumière du matin dans une forêt d’automne. Photo : Peter Heeling, CC0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

Ces conseils relèvent du bon sens et de l’hygiène de vie, pas de la médecine. Sortir à la lumière du jour, surtout le matin, même dix minutes de marche avant d’ouvrir l’ordinateur. Garder des horaires de sommeil réguliers. Bouger, car sante.fr cite l’activité physique régulière, les liens sociaux et la relaxation parmi les mesures qui peuvent soulager une déprime légère à modérée. Maintenir un rendez-vous fixe avec un ami, un frère, un collègue, plutôt que de laisser le calendrier décider. Dire une phrase vraie à une personne : « je suis fatigué, ces temps-ci ».

La luminothérapie existe aussi. Selon sante.fr, elle consiste à s’exposer 30 minutes à une lampe de 10 000 lux dans les deux heures qui suivent le réveil, et 60 à 90 % des personnes ressentent une amélioration. Des précautions s’imposent : avis médical préalable en cas de problème oculaire, de trouble bipolaire ou de médicaments photosensibilisants, et méfiance envers les appareils non réglementés. Autre piste : le dispositif « Mon soutien psy » de l’Assurance maladie (détails sur ameli.fr), qui permet jusqu’à 12 séances avec un psychologue partenaire, à 50 euros la séance, remboursée à 60 % par l’Assurance maladie, après orientation par un médecin (informations consultées le 11 novembre 2026).

Quand s’inquiéter, et qui appeler

Si la tristesse, l’épuisement ou l’irritabilité durent, s’aggravent ou vous empêchent de vivre normalement, parlez-en à votre médecin traitant ou à un psychiatre : c’est la porte d’entrée que recommande sante.fr. Si vous avez des idées noires ou pensez à vous faire du mal, appelez le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Le service est gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 partout en France, et des infirmiers ou des psychologues formés répondent, comme le précise 3114.fr. Il est ouvert aux personnes en détresse comme à leur entourage. En danger immédiat, composez le 15.

FAQ

Le blues de novembre est-il une dépression ?

Non, pas forcément. Un coup de blues est normal, temporaire et ne handicape pas le quotidien, selon la Fondation FondaMental. La dépression est une maladie : sante.fr l’évoque quand les symptômes durent toute la journée, presque tous les jours, pendant au moins deux semaines. Seul un professionnel de santé peut poser un diagnostic.

Combien de personnes sont touchées par la dépression saisonnière ?

D’après sante.fr (page mise à jour le 3 avril 2025), le trouble affectif saisonnier touche 1 à 3 % de la population, surtout en automne et en hiver, avec environ 75 % de femmes parmi les cas recensés. Les signes typiques sont la tristesse, l’anxiété, la fatigue, un sommeil excessif et des envies de sucré.

Les hommes consultent-ils moins en cas de dépression ?

Oui, selon le Baromètre 2024 de Santé publique France : parmi les personnes ayant connu un épisode dépressif caractérisé dans l’année, 65 % des hommes n’ont consulté aucun professionnel de santé, contre 50 % des femmes. Les données ne détaillent pas les raisons de cet écart.

Quel numéro appeler en cas de détresse ?

Le 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en France entière. Il s’adresse aux personnes ayant des idées suicidaires et à leur entourage. Des infirmiers ou des psychologues formés répondent. En cas de danger immédiat, appelez le 15.

Cet article est informatif et ne constitue ni un avis médical ni un diagnostic. En cas de doute sur votre santé, consultez un professionnel. En cas de détresse, appelez le 3114.