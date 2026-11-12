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Mylène Farmer a publié « Égrégore » le 30 octobre 2026, son treizième album studio, mis en musique par DJ Lewis avec DJ Snake et Moby en renfort. Treize titres, trois cinéastes pour les clips, un film projeté en salles : la chanteuse a soigné l’entrée en scène. Reste l’essentiel, la musique, et ce que la critique en dit.

L’essentiel

« Égrégore », treizième album studio de Mylène Farmer, est sorti le 30 octobre 2026 : treize titres pour environ 45 minutes, avec DJ Lewis à la production principale et DJ Snake sur deux morceaux.

Il s’est vendu à 44 328 exemplaires en France en trois jours, selon Stéphane Larue, et un film d’avant-première d’environ une heure a été projeté dans plus de 360 cinémas le 27 octobre 2026.

Aucune tournée n’est annoncée à ce jour ; Mylène Farmer signe en parallèle la chanson du générique de fin du film « Scrooge » de Ti West, sorti le 11 novembre 2026.

Clip officiel de « Combien pour la nuit » avec DJ Snake, publié sur la chaîne YouTube de Mylène Farmer le 28 octobre 2026.

Un album électro-pop produit par DJ Lewis, avec DJ Snake et Moby

Le mot qui donne son titre au disque désigne, en ésotérisme, un esprit collectif né du désir commun d’un groupe de personnes. L’artiste l’a résumé ainsi, rapporte DH.be : « L’artiste lance l’étincelle, le public l’embrase ».

Côté fabrication, huit des treize titres sont produits par DJ Lewis, dans une veine électro très dansante, avec quelques ballades en contrepoint. DJ Snake est présent sur deux morceaux, « Combien pour la nuit » et « Sans amarres », et Moby signe la musique de deux chansons, selon Stéphane Larue. Le clip de « Combien pour la nuit », publié le 28 octobre sur la chaîne YouTube de l’artiste, a servi de rampe de lancement.

« Sans amarres » fait un clin d’œil à « Libertine », son tube de 1986, d’après DH.be. Pour qui suit Mylène Farmer depuis ses débuts en 1984, c’est le genre de politesse qui se remarque : on ne renie rien, on déplace légèrement le décor.

Clip officiel de « Des lols et des quoi », publié sur la chaîne YouTube de Mylène Farmer le 11 septembre 2026.

Ducournau, Lellouche, Baudry et les Poiraud : une affaire de cinéma

Le plus surprenant est du côté des images. Les clips de l’album sont confiés à des réalisateurs de cinéma : Julia Ducournau, auteure de « Grave » et « Titane », signe « C’est à qui le tour », tandis que Gilles Lellouche et Antonin Baudry figurent aussi au générique des vidéos, selon DH.be.

Le plus marquant reste « Des lols et des quoi », publié le 11 septembre 2026 et réalisé par Thierry et Didier Poiraud. Il a été tourné au site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, dans la salle ovale transformée en bibliothèque sous surveillance. Mylène Farmer y mène un groupe de rebelles vers une vitrine qui renferme Les Amours de Pierre de Ronsard, rapporte Benin Web TV. Le braquage d’un poème : on a vu pire comme programme de rentrée.

Le titre dit son goût pour la langue, et son inquiétude devant son appauvrissement. Comme l’écrit la presse, elle y oppose le vocabulaire d’aujourd’hui aux références littéraires, sans condamner la parole populaire.

Visualizer de « Égrégore », titre éponyme de l’album, publié sur la chaîne officielle MyleneFarmerVEVO le 29 octobre 2026.

Ce que vaut « Égrégore » : l’avis de la critique

Dans sa critique, L’Éclaireur Fnac décrit des sonorités électro-pop à la fois mystiques et mélancoliques, qui parlent de nostalgie et du temps qui passe, avec la voix « cristalline » de l’artiste. Le verdict est nuancé : l’album est jugé « un peu trop répétitif », difficile à distinguer à la première écoute, mais il demande plusieurs passages pour s’installer durablement. Les fidèles devraient y trouver leur compte.

Parmi les titres cités, « Confession », présenté comme un hommage au cinéaste David Lynch, et « Plus d’écho », qui ferme le disque. La chanteuse, elle, a fait le choix de la salle obscure : un film d’environ une heure, « Mylène Farmer, Égrégore : l’avant-première », mêlant documentaire, concert et clip géant, a été projeté le 27 octobre, y compris en IMAX, selon L’Éclaireur Fnac.

Après l’album : Scrooge, et pas de concert annoncé

La suite se joue au cinéma. Mylène Farmer a écrit et interprète la chanson du générique de fin de « Scrooge », le film de Ti West avec Johnny Depp sorti le 11 novembre ; son titre n’a pas été communiqué. Notre article sur « Scrooge » et ses premières réactions revient sur le film.

Quant à la scène, aucune date n’est annoncée. Sa dernière tournée, « Nevermore », remonte aux stades de 2023 et 2024, et les rumeurs d’une résidence parisienne en 2027 restent, pour l’instant, des rumeurs. Pour une autre manière de revisiter la pop francophone, on peut lire notre texte sur Angèle et Dua Lipa autour d’« Instinct » ou celui consacré au retour de Christine and the Queens.

FAQ

Quand est sorti l’album « Égrégore » de Mylène Farmer ?

« Égrégore », treizième album studio de Mylène Farmer, est sorti le 30 octobre 2026. Il compte treize titres pour environ 45 minutes. Il s’est écoulé à 44 328 exemplaires en France en trois jours, selon Stéphane Larue, et existe notamment en CD et en vinyle.

Qui a produit « Égrégore » ?

DJ Lewis est le producteur principal de l’album. DJ Snake intervient sur deux morceaux, « Combien pour la nuit » et « Sans amarres », et Moby signe la musique de deux chansons. Les clips sont confiés notamment à Julia Ducournau, Gilles Lellouche, Antonin Baudry et aux frères Poiraud.

Que veut dire « égrégore » ?

Le mot désigne, en ésotérisme, un esprit collectif généré par des personnes unies par des désirs communs. Mylène Farmer en a fait le titre de son album, dont elle dit que l’artiste lance l’étincelle et que le public l’embrase.

Mylène Farmer est-elle en tournée après « Égrégore » ?

Aucune tournée ni aucun concert ne sont annoncés à ce jour. Sa dernière tournée, « Nevermore », date de 2023 et 2024. Des rumeurs évoquent une résidence parisienne en 2027, mais elles ne sont pas confirmées par l’artiste ni par son entourage.