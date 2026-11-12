3 min de lecture

Dua Lipa a été annoncée le 11 novembre 2026 comme tête d’affiche du festival Coachella 2027, à Indio, en Californie. Elle jouera les deux vendredis, les 9 et 16 avril, et devient la première artiste britannique en solo à ouvrir ainsi le week-end. Sur Instagram, la chanteuse a donné rendez-vous « in the desert », sans fioritures.

L’essentiel

Coachella a dévoilé son affiche 2027 le 11 novembre 2026 : Dua Lipa le vendredi, Tame Impala le samedi et SZA le dimanche, sur deux week-ends, du 9 au 11 et du 16 au 18 avril 2027, avec Daddy Yankee en quatrième tête d’affiche.

Dua Lipa devient la première artiste britannique en solo à être tête d’affiche de Coachella. Madonna est aussi annoncée, sous la tente dance.

Les pass sont en vente le vendredi 13 novembre 2026 à midi, heure du Pacifique, et YouTube assure de nouveau la diffusion en direct.

Post officiel de Coachella sur Instagram, autour de l’annonce de l’affiche 2027 (11 novembre 2026).

Une annonce, deux posts officiels et un rendez-vous dans le désert

Le geste est simple : une publication de Coachella, une réponse de la chanteuse. Le compte officiel du festival a posté « The return to innocence » et rappelé que les pass seraient en vente le vendredi 13 novembre à midi, heure du Pacifique. Dua Lipa a répondu à son tour, comme elle l’a écrit sur Instagram : « I guess i’ll see you in the desert @coachella !!!!! », en précisant elle aussi l’heure de mise en vente.

La nouvelle a circulé vite. Selon Time Out, l’affiche a été révélée le 11 novembre 2026. Les passes en admission générale étaient annoncées à partir de 599 à 699 dollars selon Digital Music News, les forfaits VIP de 1 349 à 1 399 dollars.

Post officiel de Dua Lipa sur Instagram, autour de l’annonce de l’affiche de Coachella 2027 (novembre 2026).

Pourquoi c’est une première pour une artiste britannique

Selon Global News, Dua Lipa devient la première artiste britannique en solo à être tête d’affiche de Coachella. Elle jouera les deux vendredis de l’événement, à l’Empire Polo Club d’Indio, et n’avait jusqu’ici foulé la scène du festival qu’en invitée, il y a une dizaine d’années.

Le site officiel du festival Coachella confirme les dates : du 9 au 11 et du 16 au 18 avril 2027, avec une diffusion intégrale en direct sur YouTube. Dua Lipa et SZA avaient toutes deux déjà été têtes d’affiche de Glastonbury en 2024, rappelle Global News : le désert californien prolonge donc une consécration plus qu’il n’en invente une.

Il y a une logique dans cette trajectoire. Cette pop-là, faite pour les grandes scènes, a besoin d’un horizon dégagé, d’un coucher de soleil et d’un public qui danse debout. Coachella lui offre tout cela, avec la silhouette de la star dessinée en contre-jour.

Madonna, Tame Impala, SZA : un week-end qui se lit comme un casting

L’affiche est un exercice d’équilibre. Digital Music News indique que Tame Impala jouera le samedi et SZA le dimanche, sur les deux week-ends, et que Daddy Yankee est la quatrième tête d’affiche, annoncée « dans le désert ». Madonna jouera dans la tente dance, pour sa première apparition à Coachella depuis 2006, d’après Global News. Phoebe Bridgers, Weezer, Don Toliver, Robyn, Steve Lacy et Kehlani complètent la liste.

Nous avions d’ailleurs raconté comment Dua Lipa avait écrit à Angèle à la sortie d’« Instinct », et comment elle avait ouvert une bibliothèque de livres censurés et interdits : une popstar qui lit autant qu’elle danse, et qui n’a pas attendu Coachella pour avoir du style.

FAQ

Quand a lieu Coachella 2027 ?

Coachella 2027 se déroule sur deux week-ends, du 9 au 11 avril et du 16 au 18 avril 2027, à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie. Dua Lipa joue le vendredi de chaque week-end, soit les 9 et 16 avril. Le festival est diffusé en direct sur YouTube.

Qui sont les têtes d’affiche de Coachella 2027 ?

Dua Lipa est annoncée le vendredi, Tame Impala le samedi et SZA le dimanche, sur les deux week-ends. Daddy Yankee est présenté comme quatrième tête d’affiche, pour un spectacle spécial. Madonna est également programmée sous la tente dance, selon les médias qui ont relayé l’annonce du 11 novembre 2026.

Quand les billets de Coachella 2027 sont-ils en vente ?

Les pass sont mis en vente le vendredi 13 novembre 2026 à midi, heure du Pacifique, c’est-à-dire 21 h à Paris. Les comptes officiels de Coachella et de Dua Lipa l’ont rappelé sur Instagram. Selon Digital Music News, l’admission générale démarre entre 599 et 699 dollars.

Dua Lipa est-elle la première Britannique à être tête d’affiche de Coachella ?

Selon Global News et plusieurs médias, Dua Lipa devient la première artiste britannique en solo à être tête d’affiche du festival. Elle n’y était apparue auparavant qu’en invitée, il y a une dizaine d’années, avant d’être tête d’affiche de Glastonbury en 2024.