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Natalie Portman occupe le numéro de novembre 2026 de Harper’s Bazaar US, en trois couvertures signées Carlijn Jacobs, Dior sur la peau et headpiece Givenchy sur la tête. L’actrice y défend « The Gallerist », comédie noire de Cathy Yan où elle vend un cadavre comme œuvre d’art, en salles américaines le 4 décembre 2026.

L’essentiel

Natalie Portman est en couverture de Harper’s Bazaar US, numéro de novembre 2026 « The Performance Issue », en kiosque le 3 novembre, photographiée par Carlijn Jacobs pour trois couvertures.

Elle y parle de son prochain film, « The Gallerist » de Cathy Yan, avec Jenna Ortega, dont la bande-annonce officielle est sortie le 5 novembre 2026 et la sortie américaine fixée au 4 décembre 2026.

Le film, présenté au festival de Sundance en 2026, se déroule pendant Art Basel Miami Beach et réunit aussi Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown, Daniel Brühl, Zach Galifianakis, Da’Vine Joy Randolph et Charli XCX.

Bande-annonce officielle de « The Gallerist », publiée par Roadside Attractions (chaîne RoadsideFlix) le 5 novembre 2026.

Trois couvertures, une photographe, beaucoup de Dior

Il y a des couvertures qui s’exposent et d’autres qui se lisent. Celle de Harper’s Bazaar pour novembre 2026 appartient aux secondes : la rédaction de The Performance Issue a choisi de décliner Natalie Portman en trilogie. Selon Yahoo, la photographe est Carlijn Jacobs, le stylisme est de Malina Joseph, et la première couverture associe un look Christian Dior de Jonathan Anderson à un headpiece Givenchy.

Le dossier, publié en ligne le 26 octobre, est une conversation avec la rédactrice en chef exécutive Leah Chernikoff, rapporte Tom + Lorenzo. Natalie Portman y évoque sa vie à Paris et son prochain film. Sur les forums de mode, les avis sont partagés, notamment sur le maquillage : c’est souvent le signe qu’une séance de pose ne s’est pas contentée d’être jolie.

Pour qui aime ce goût de la mise en scène, nous avions déjà parlé de la façon dont Léa Seydoux a multiplié les visages en couverture d’ELLE UK.

« The Gallerist » : un cadavre, un vernissage, Art Basel Miami

Le film, lui, n’a rien de sage. Selon Dark Horizons, « The Gallerist » est réalisé et coécrit par Cathy Yan (« Birds of Prey ») avec James Pedersen, et distribué aux États-Unis par Roadside Attractions et Vertical. Il a été présenté à Sundance plus tôt en 2026.

L’histoire se déroule dans le monde de l’art contemporain à Miami. Natalie Portman joue Polina Polinski, galeriste ambitieuse mais en difficulté financière. Quand un influenceur de l’art, interprété par Zach Galifianakis, s’empale accidentellement sur une sculpture, Polina et son assistante Kiki, jouée par Jenna Ortega, décident de faire passer le corps pour une œuvre provocante. La distribution comprend aussi Da’Vine Joy Randolph (l’artiste Stella Burgess), Catherine Zeta-Jones en marchande d’art redoutable, Sterling K. Brown, Daniel Brühl et Charli XCX.

La bande-annonce officielle, sortie le 5 novembre 2026, laisse entrevoir une satire sans pitié des vernissages et de leurs vanités. Les amateurs de foires ont déjà de quoi comparer avec le vrai monde : notre édito sur Art Basel Paris 2026 au Grand Palais disait déjà combien la foire est devenue une marque.

Une carrière qui apprend de ses échecs

Dans l’entretien, Natalie Portman revient sur ses débuts, notamment les critiques reçues pour « Star Wars », qu’elle avait tourné à 16 ans. Elle en tire, selon Yahoo, une leçon : elle y voit un apprentissage pour « read really bad things about yourself » et se dire « I’m going to make another one ». Interrogée par Harper’s Bazaar, elle résume aussi sa philosophie, rapportée par Tom + Lorenzo : « The most important thing is love. And I’m not embarrassed to say it. »

L’actrice a depuis remporté un Oscar en 2011 pour « Black Swan » et a été nommée en 2005 pour « Closer ». Cette trajectoire donne un sens particulier à la couverture : l’élégance de la haute couture, et dessous, une vieille mécanique de résistance. Chez LUI, nous aimons les femmes qui savent encaisser un mauvais article.

FAQ

Quand sort « The Gallerist » avec Natalie Portman et Jenna Ortega ?

« The Gallerist » sort en salles aux États-Unis le 4 décembre 2026, distribué par Roadside Attractions et Vertical. Le film a été présenté au festival de Sundance en 2026. La date de sortie française n’est pas confirmée à ce jour par les sources que nous avons consultées.

De quoi parle « The Gallerist » ?

Le film suit Polina Polinski, galeriste ambitieuse de Miami jouée par Natalie Portman. Avec son assistante Kiki, interprétée par Jenna Ortega, elle tente de faire passer pour une œuvre d’art contemporain le corps d’un influenceur mort accidentellement sur une sculpture, pendant Art Basel Miami Beach.

Qui a photographié Natalie Portman pour Harper’s Bazaar ?

La photographe est Carlijn Jacobs et le stylisme est signé Malina Joseph. Le numéro de novembre 2026 de Harper’s Bazaar US, intitulé The Performance Issue, propose trois couvertures, dont une avec un look Christian Dior de Jonathan Anderson et un headpiece Givenchy.

Qui joue dans « The Gallerist » ?

Natalie Portman et Jenna Ortega sont à l’affiche avec Zach Galifianakis, Da’Vine Joy Randolph, Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown, Daniel Brühl et Charli XCX. Le film est réalisé par Cathy Yan, qui l’a coécrit avec James Pedersen.