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Ariana Grande entre dans la famille Focker. Le film « Mon beau-père, ma belle-fille et moi » (« Focker-In-Law » en version originale), quatrième volet de la saga lancée en 2000, sort en France le 25 novembre 2026. Lors de l’avant-première new-yorkaise, la chanteuse et actrice avait choisi une robe Badgley Mischka des années 1990, clin d’œil malin au film.

L’essentiel

« Mon beau-père, ma belle-fille et moi » (« Focker-In-Law »), réalisé par John Hamburg avec Ben Stiller, Robert De Niro et Ariana Grande, sort en France le 25 novembre 2026, seize ans après « Little Fockers » (2010).

Ariana Grande y joue Olivia Jones, ancienne négociatrice du FBI, fiancée à Henry, le fils de Greg Focker.

Le 11 novembre 2026, à l’avant-première au Beacon Theatre de New York, elle portait une robe Badgley Mischka vintage des années 1990, choisie par la styliste Law Roach.

Bande-annonce officielle de « Focker In-Law », publiée par Universal Pictures sur YouTube.

Olivia Jones, ancienne négociatrice du FBI, face au clan Focker

Dans la saga, le test du détecteur de mensonges est un rite de passage. Le premier teaser de « Focker-In-Law » en joue : on y voit Ariana Grande, branchée à la machine, selon RTÉ, dans une scène qui renvoie à l’original. La bande-annonce complète a été dévoilée par Universal Pictures lors du CinemaCon de Las Vegas, le 16 avril 2026, d’après Hypebeast.

Son personnage, Olivia Jones, est une ex-négociatrice du FBI fiancée à Henry, le fils adulte de Greg Focker, joué par Skyler Gisondo. Le renversement est savoureux : c’est désormais Greg (Ben Stiller) qui joue le beau-père suspicieux, tandis que la jeune femme conquiert sans effort Jack Byrnes, l’intimidant patriarche incarné par Robert De Niro. Toujours selon Hypebeast, De Niro et Stiller, également producteurs, l’ont qualifiée de « probablement la partenaire de jeu la plus drôle » avec qui De Niro ait travaillé.

Le film est réalisé par John Hamburg, qui a écrit les trois premiers volets. Au casting, on retrouve aussi Owen Wilson, Teri Polo et Blythe Danner. Pour une artiste surtout connue comme chanteuse et pour son rôle de Glinda dans « Wicked », la comédie pure est un exercice de timing, où l’élégance ne protège de rien.

Bande-annonce internationale officielle de « Focker-In-Law », par Paramount Pictures UK sur YouTube.

Une robe Badgley Mischka vintage pour l’avant-première du 11 novembre

Le 11 novembre 2026, au Beacon Theatre de New York, Ariana Grande a posé en robe longue gris argent, vintage Badgley Mischka des années 1990, décrit CinemaBlend : bretelles fines, motif écossais discret, corsage ajusté orné de broderies florales. Pas de traîne spectaculaire ni de paillettes, mais une silhouette d’une douceur très étudiée.

La logique est celle du film. Le styliste Law Roach explique que la robe lui rappelait « les années 90 et le début des années 2000, quand je pense que les premiers Focker sont sortis ». Autrement dit, la tenue n’est pas seulement belle : elle cite. Selon W Magazine, le look s’est complété de petits anneaux Swarovski et d’un simple nœud dans les cheveux, un vestiaire de « douceur américaine » loin de l’esthétique rose bonbon de Glinda.

Le magazine note aussi qu’il s’agissait de sa première grande apparition sur tapis rouge depuis les Golden Globes de janvier, après la fin de l’Eternal Sunshine Tour en septembre. Pour qui aime les silhouettes rétro qui se passent de démonstration, c’est une leçon d’élégance : le vintage bien choisi vaut mieux que dix looks de podium. Nous racontions une même subtilité dans notre portrait de Jessica Chastain en blonde platine pour « Heartland ».

Un retour de saga sans nostalgie paresseuse

Le pari de ce quatrième film est de relancer une franchise après seize ans de silence, la précédente aventure, « Little Fockers », datant de 2010. Le choix d’une nouvelle venue, plutôt que d’un énième duel entre Stiller et De Niro, donne au projet un angle neuf : l’intruse n’est plus le gendre maladroit, mais la belle-fille parfaitement à l’aise.

Cinéma et mode ont toujours fait bon ménage, et c’est le moment de relire notre texte sur Marion Cotillard et le jury du Festival de Marrakech, autre figure qui sait faire parler une robe autant qu’un rôle.

À voir en salles dès aujourd’hui, avec un détecteur de mensonges en prime pour les spectateurs qui prétendront ne pas rire.

FAQ

Quand sort « Mon beau-père, ma belle-fille et moi » avec Ariana Grande ?

Le film sort en France le 25 novembre 2026. Il s’agit du quatrième volet de la saga « Mon beau-père et nous », après les films de 2000, 2004 et 2010 (« Little Fockers »). Le réalisateur est John Hamburg, déjà auteur des trois premiers épisodes, et le casting réunit Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo et Ariana Grande.

Quel rôle joue Ariana Grande dans « Focker-In-Law » ?

Ariana Grande incarne Olivia Jones, ancienne négociatrice du FBI, fiancée à Henry, le fils de Greg Focker (Skyler Gisondo). Elle passe avec brio le célèbre test du détecteur de mensonges et conquiert Jack Byrnes, le patriarche joué par Robert De Niro, au grand dam de Greg Focker, interprété par Ben Stiller.

Quelle robe Ariana Grande portait-elle à l’avant-première de « Focker-In-Law » ?

Le 11 novembre 2026 à New York, elle portait une robe longue Badgley Mischka vintage des années 1990, gris argent, à motif écossais discret et corsage brodé de fleurs. La tenue a été choisie par la styliste Law Roach, qui voulait évoquer l’époque des premiers films de la saga.