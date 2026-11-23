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Jessica Chastain a quitté la rousseur qui la définissait pour une coupe au carré platine, révélée à New York le 5 novembre 2026 lors de l’avant-première de « Heartland ». Dans ce thriller de Shana Feste, disponible sur Netflix depuis le 13 novembre, l’actrice joue une ancienne star de la country. Le tapis rouge, lui, avait des allures de scène.

L’essentiel

Le 5 novembre 2026, à New York, Jessica Chastain a présenté « Heartland » dans une robe très courte bleu marine Miu Miu de la collection automne 2026, avec un nouveau carré blond platine.

« Heartland », écrit et réalisé par Shana Feste, est disponible sur Netflix depuis le 13 novembre 2026 et dure 112 minutes.

Jessica Chastain y joue Misty Jones, ancienne star de la country qui sort de son isolement à Nashville pour retrouver sa nièce disparue.

Bande-annonce officielle de « Heartland », publiée par la chaîne YouTube de Netflix.

Une avant-première new-yorkaise : Miu Miu, cristaux et platine

La mise en scène était soignée. Selon Entertainment Now, Jessica Chastain a choisi une micro-robe bleu marine issue de la collection automne 2026 de Miu Miu, au décolleté plongeant et à la ceinture ornée de cristaux, portée avec des collants noirs transparents et des plateformes noires.

Le point d’orgue, c’est la chevelure. La couleur de feu qui accompagne l’actrice depuis le début de sa carrière a laissé la place à un carré platine, net comme un coup de ciseaux de studio. Le même article précise qu’elle a partagé la soirée sur Instagram, dans un carrousel de cinq photographies, trois en couleur et deux en noir et blanc. Le geste est élégant : on ne montre pas tout, on monte le décor.

Il y a dans ce choix quelque chose du cinéma classique, quand une transformation capillaire valait déclaration d’intention. Ici, la coiffure raconte un personnage, et la robe courte contredit le cliché de la quinquagénaire qu’on invite à se faire discrète. Chastain a 49 ans, et personne ne lui a demandé de baisser le volume.

« Heartbreak Country » par Ross Lynch, clip officiel du film « Heartland », publié par la chaîne Still Watching Netflix.

« Heartland » : Misty Jones, ancienne star de la country

Le film suit Misty Jones, ancienne vedette de la country retirée de la vie publique depuis vingt ans, qui revient à Nashville quand sa nièce, chanteuse montante, disparaît, d’après Brit + Co. L’enquête la conduit dans un envers sombre de la ville qu’elle ne connaissait pas.

Shana Feste signe le scénario et la réalisation. Le casting réunit Garrett Hedlund, Ross Lynch, John Hawkes, Jennifer Nettles, Carter Faith et Paul Sparks. La cinéaste confie, citée par Brit + Co : « Jessica constantly surprised me. Once she became Misty, she knew her better than I did. » Le film mêle intrigue policière et chansons country, avec Chastain qui chante elle-même.

Jessica Chastain salue le public au Festival international du film de Toronto, le 12 septembre 2023. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Gabriel Hutchinson / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Un rôle de colère rentrée

Interrogée par CinemaBlend dans un article du 11 novembre 2026, l’actrice raconte à quel point le personnage l’a habitée : « J’avais beaucoup de colère en jouant Misty, et je me sentais très sensible. » Elle ajoute avoir remarqué, sur son visage, une fossette du menton nouvelle, née de la tension du rôle. L’anecdote, à lire sur CinemaBlend, dit quelque chose de sa méthode : la comédienne laisse ses personnages s’inscrire physiquement.

Ce contraste fait le sel de la séquence : l’actrice affûtée sur le tapis rouge, la femme éprouvée à l’écran. Ceux qui aiment les thrillers sur plateforme peuvent poursuivre avec notre texte sur « Sacrifice » sur Netflix, ou lire notre portrait de Léa Seydoux en couverture d’ELLE UK pour une autre façon d’habiter l’image.

Jessica Chastain lors du 70e Festival de Cannes, en 2017. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © MisterHP7 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Où voir « Heartland » et ce que l’on sait du film

« Heartland » est disponible sur Netflix depuis le vendredi 13 novembre 2026. Le film a été tourné, selon Brit + Co, aux Shadowbox Studios d’Atlanta, en Géorgie, puis à Nashville. Netflix a publié une bande-annonce officielle sur YouTube, ainsi qu’un clip de la chanson « Heartbreak Country », interprétée par Ross Lynch. Les chiffres de réception évoluent vite : mieux vaut les consulter directement sur les agrégateurs.

FAQ

De quoi parle « Heartland » avec Jessica Chastain ?

« Heartland » est un thriller mystère dans lequel Jessica Chastain joue Misty Jones, ancienne star de la country retirée depuis vingt ans. Quand sa nièce, chanteuse montante, disparaît, elle retourne à Nashville pour la chercher et découvre un côté sombre de la ville. Le film est réalisé par Shana Feste.

Quand sort « Heartland » sur Netflix ?

« Heartland » est disponible sur Netflix depuis le vendredi 13 novembre 2026. L’avant-première a eu lieu à New York le 5 novembre. Le film dure 112 minutes, selon CinemaBlend, et il est signé de la scénariste et réalisatrice Shana Feste.

Quelle robe Jessica Chastain portait-elle à l’avant-première de « Heartland » ?

Jessica Chastain portait une micro-robe bleu marine Miu Miu de la collection automne 2026, avec un décolleté plongeant et une ceinture ornée de cristaux, d’après Entertainment Now. Elle l’avait associée à des collants noirs transparents, des plateformes noires et un nouveau carré blond platine.

Qui joue dans « Heartland » avec Jessica Chastain ?

Le casting comprend Garrett Hedlund, Ross Lynch, John Hawkes, Jennifer Nettles, Carter Faith et Paul Sparks, selon Entertainment Now et Brit + Co. Jessica Chastain tient le rôle principal de Misty Jones. Shana Feste a écrit et réalisé le film, disponible sur Netflix.