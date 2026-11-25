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Catherine Clément, philosophe, romancière et essayiste, est morte le 23 novembre 2026 à Paris, à 87 ans, quelques semaines après la parution de son dernier livre. Sa disparition fait ressortir ce que son œuvre avait d’insolent : une pensée qui traverse les disciplines et refuse de choisir entre l’université, le roman et la scène.

L’essentiel

Catherine Clément, née le 10 février 1939 à Boulogne-Billancourt, est morte le lundi 23 novembre 2026 à Paris, à 87 ans, a annoncé son frère Jérôme Clément, ancien président d’Arte, à l’AFP.

Normalienne, agrégée de philosophie à 22 ans en 1961, elle a enseigné douze ans à la Sorbonne et signé une soixantaine d’ouvrages, dont « L’Opéra ou la défaite des femmes » (1979) et « Le Voyage de Théo » (1997).

Son dernier livre, « Sabbataï ou la doublure de Dieu » (Seuil), est paru en novembre 2026 ; elle sera inhumée au Thoureil le mercredi 2 décembre, selon Ouest-France.

Une philosophe qui ne voulait pas rester dans son couloir

On croit toujours qu’un intellectuel se range : philosophe d’un côté, romancière de l’autre, critique d’opéra dans un troisième tiroir. Catherine Clément a passé sa vie à refuser de s’enfermer dans l’un d’eux. Agrégée de philosophie en 1961, à 22 ans, après l’École normale supérieure, elle enseigne douze ans à la Sorbonne et suit le séminaire de Jacques Lacan à Sainte-Anne, notamment le cours sur l’angoisse de 1962-1963, d’après Actualitté.

Elle consacre un livre à un autre géant : « Lévi-Strauss ou la structure et le malheur » (1970). En 1975, elle publie « La Jeune Née » avec Hélène Cixous. Quatre ans plus tard, « L’Opéra ou la défaite des femmes » déplace la question vers la scène lyrique. Sur cette étagère se côtoient donc l’anthropologie, la psychanalyse, le féminisme et la musique, et cette liste de rencontres est déjà un programme.

De l’opéra à l’Inde : la curiosité comme méthode

Avec « Pour l’amour de l’Inde » (1993), Catherine Clément fait d’un pays un compagnon de route, et de la rencontre des cultures un sujet à part entière. Elle anime ensuite des émissions sur France Culture et préside l’Université populaire du musée du quai Branly, toujours selon Actualitté. Dans l’hommage que lui consacre La Règle du jeu, c’est encore l’Inde qui revient, celle de la tradition gandhienne face aux montées de l’intégrisme.

Le succès public vient avec « Le Voyage de Théo » (1997), roman initiatique sur les religions, traduit dans plus de vingt langues selon Actualitté. Un livre pour jeunes lecteurs, écrit par une philosophe qui ne méprisait pas les lecteurs jeunes : voilà un geste de transmission qu’on voit rarement chez ceux qui se prennent au sérieux.

Le dernier livre : un faux messie et la fabrique de la croyance

Le livre est arrivé en librairie quelques semaines avant sa mort. « Sabbataï ou la doublure de Dieu » est sorti au Seuil le 6 novembre 2026. Le livre revient sur un mouvement messianique né au XVIIe siècle dans l’Empire ottoman, d’après Libnanews, et interroge la croyance placée dans une figure de sauveur.

Il y a là une ironie qu’elle aurait goûtée : son dernier sujet est la croyance elle-même, après « Le Voyage de Théo » qui explorait les religions avec la fraîcheur d’un enfant. Elle était née dans une famille marquée par la Shoah : ses grands-parents maternels ont été assassinés à Auschwitz en 1944, rappellent les notices nécrologiques de la presse.

Ce que sa disparition dit de notre époque

La spécialisation nous a rendus compétents et étroits. Un chercheur sur Lacan ne lit plus l’anthropologie, un critique d’opéra se méfie de la philosophie, et personne n’ose écrire un roman pour enfants après un traité. Catherine Clément était l’inverse : une passeuse, qui acceptait de perdre un peu de rigueur académique pour gagner un public, et de risquer l’erreur pour ouvrir une porte.

Nos pages ont aussi salué cette année Goncourt 2026 et Philippe Jaenada et le prix Nobel d’Anne Carson, deux manières de rappeler que la littérature vit d’obstinations singulières. Celle de Catherine Clément était de ne pas choisir. Sa meilleure leçon est peut-être là : ne pas se laisser ranger, et croire que les livres servent à quelque chose.

FAQ

Quand est morte Catherine Clément ?

Catherine Clément est morte le lundi 23 novembre 2026 à Paris, à l’âge de 87 ans. Son frère, Jérôme Clément, ancien président d’Arte, a annoncé son décès à l’AFP. Elle sera inhumée au Thoureil le mercredi 2 décembre, selon Ouest-France.

Quels sont les livres les plus connus de Catherine Clément ?

Parmi une soixantaine d’ouvrages : « Lévi-Strauss ou la structure et le malheur » (1970), « La Jeune Née » avec Hélène Cixous (1975), « L’Opéra ou la défaite des femmes » (1979), « Pour l’amour de l’Inde » (1993) et « Le Voyage de Théo » (1997).

De quoi parle son dernier livre ?

« Sabbataï ou la doublure de Dieu », publié au Seuil le 6 novembre 2026, revient sur un mouvement messianique né au XVIIe siècle dans l’Empire ottoman. Il interroge la croyance et la fabrique des figures de sauveur.

Qui était Catherine Clément ?

Philosophe, romancière et essayiste, normalienne et agrégée de philosophie en 1961, elle a enseigné à la Sorbonne et écrit sur la psychanalyse, l’anthropologie, l’opéra, l’Inde et les religions. Elle était commandeur de la Légion d’honneur, selon Actualitté.