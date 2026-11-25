3 min de lecture

Le Black Friday du 27 novembre 2026 sera encore celui des faux rabais, assure l’UFC-Que Choisir. Et pourtant les Français y vont : 74 % comptent acheter, alors que moins d’un sur deux croit aux réductions. Ce paradoxe dit l’essentiel : on ne vend pas un frigo ou une friteuse, on vend la jouissance de s’être cru plus malin que le magasin.

L’essentiel

Le 21 novembre 2026, l’UFC-Que Choisir a relevé de fausses promotions chez Boulanger.com et Cdiscount, six jours avant le Black Friday du 27 novembre 2026.

Selon une étude du Boston Consulting Group publiée le 5 novembre 2026 (1 006 Français interrogés), 74 % des Français comptent acheter lors du Black Friday, mais seuls 46 % croient que les rabais sont réels, contre 62 % aux États-Unis.

La loi impose d’afficher, comme prix de référence, le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la baisse : c’est la règle que les faux rabais contournent.

Un frigo à 899 euros qui n’a jamais coûté 1 199 euros

Dans son enquête du 21 novembre, Que Choisir décrit des cas d’école. Sur Boulanger.com, un réfrigérateur s’affichait avec 33 % de remise sur un prix de référence de 1 199 euros, un prix que l’appareil n’avait jamais pratiqué sur le site : il y était vendu 899 euros depuis le 6 novembre, puis 849 euros. Chez Cdiscount, une friteuse à air promettait 41 % de rabais sur 169,99 euros alors qu’elle avait été vendue 99,99 euros : le « bon plan » ramenait, à peu de chose près, au prix d’avant (calcul de la rédaction).

La loi est pourtant claire. Le prix de référence doit être le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents. Contourner cette règle demande peu d’imagination : on gonfle le prix quelques semaines, on l’écrase le jour J, et le tour est joué. C’est un tour de passe-passe, pas une affaire.

Le paradoxe français : on n’y croit pas, on y va quand même

L’étude du Boston Consulting Group, relayée par FashionNetwork, mesure ce grand écart. Sur 1 006 Français interrogés, 74 % ont l’intention d’acheter, deux points de plus que l’an dernier, et 94 % connaissent l’événement. Mais 46 % seulement jugent les rabais authentiques, contre 62 % des Américains. Le budget moyen prévu est de 283 euros, soit 20 % de moins que la moyenne mondiale, et 83 % des sondés perçoivent une inflation persistante.

Voilà donc un rite dont les fidèles ne croient plus au dogme. C’est presque une définition de la superstition, et c’est ce qui rend le phénomène intéressant. Le consommateur de 2026 n’est pas dupe, il est complice : il sait que le prix barré est une fiction, et il joue quand même, comme on joue au casino en connaissant la maison.

Zola et Perec avaient tout vu

Cette comédie n’a rien de neuf. En 1883, Émile Zola publiait Au Bonheur des Dames, onzième volume des Rougon-Macquart, inspiré du Bon Marché : son directeur, Octave Mouret, y organise méthodiquement la fièvre d’achat, en poussant les clientes à acheter au-delà du besoin. Le grand magasin était déjà une machine à désir, avec ses étalages, ses soldes et ses cathédrales de verre.

En 1965, Georges Perec donnait Les Choses, prix Renaudot la même année : Sylvie et Jérôme, jeunes enquêteurs d’agences de publicité, rêvent de beaux vêtements et de meubles élégants que leur vie ne leur permet pas. L’ironie de Perec est de montrer que le désir de posséder se nourrit de lui-même et ne se rassasie jamais. Le Black Friday en est la version industrielle, avec compte à rebours en prime.

La coupole des Galeries Lafayette Haussmann, à Paris. Photo : Moonik, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

Quant au nom, il est né loin des soldes : selon l’histoire qu’en retrace Wikipédia, la police de Philadelphie l’employait dans les années 1950 pour désigner les embouteillages et la cohue du lendemain de Thanksgiving. Le « vendredi noir » désignait d’abord un cauchemar de circulation. Il est devenu une fête, preuve que le marketing sait tout transformer, même un embouteillage.

Ce que LUI propose : le désir lent

Notre thèse est simple : un faux rabais est la forme la plus pauvre de la séduction. Il flatte, il presse, il promet l’exclusivité et laisse un vague goût de cendre le lendemain. La vraie élégance fait l’inverse : elle choisit peu, elle choisit bien, elle prend son temps. Nous l’avons dit à propos de l’attention portée à l’autre, et à propos de l’image vraie devenue un luxe : ce qui compte est rare parce que c’est patient.

Cela ne veut pas dire qu’il faille bouder toute bonne affaire. Vérifier l’historique d’un prix, comparer, attendre quarante-huit heures avant de cliquer : voilà de la lucidité, pas de l’ascétisme. Si une pièce de fond de garde-robe est réellement moins chère, nos conseils pour choisir ses pièces au Black Friday restent valables. Mais acheter parce que l’écran affiche un chronomètre, c’est se laisser séduire par la pire des manières : sans y avoir été invité.

Le luxe, au fond, est l’art de ne pas se presser. Le vendredi 27, la meilleure affaire sera peut-être celle qu’on ne fait pas.

FAQ

Quand a lieu le Black Friday en 2026 ?

Le Black Friday 2026 tombe le vendredi 27 novembre, le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. Le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Selon l’étude du Boston Consulting Group, 94 % des Français interrogés connaissent le Black Friday, contre 53 % pour le Cyber Monday.

Comment savoir si une promotion est réelle ?

Le prix de référence barré doit être le prix le plus bas pratiqué par le vendeur au cours des 30 jours précédant la baisse. Comparez avec l’historique du prix, que certains comparateurs affichent sur plusieurs mois, et méfiez-vous d’un prix de départ que le produit n’a jamais pratiqué sur le site du vendeur.

Pourquoi appelle-t-on cette journée « Black Friday » ?

Selon les sources historiques, l’expression est apparue dans les années 1950 dans la police de Philadelphie pour décrire la cohue et les embouteillages du début de la saison des achats de Noël. L’explication des comptes qui passent « du rouge au noir » est apparue plus tard, au début des années 1980.