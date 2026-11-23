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Marion Cotillard préside le jury de la 23e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), ouverte le 20 novembre 2026 et qui se poursuit jusqu’au 28. L’actrice oscarisée y dirige neuf jurés chargés de départager quatorze premiers et seconds longs métrages. Entre tapis rouge, cinéphilie et élégance en noir et diamants, voici ce que la présidente apporte à la Ville rouge.

L’essentiel

Marion Cotillard préside le jury de la 23e édition du Festival international du film de Marrakech, du 20 au 28 novembre 2026, qui attribue l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers ou seconds longs métrages en compétition.

Le jury compte neuf membres, dont Vicky Krieps, Emma Mackey, Gilles Lellouche, Claes Bang, Kaouther Ben Hania et Andrew Haigh.

Le festival projette 76 films venus de 39 pays, s’ouvre avec « Mona » de Jesse Eisenberg et rend hommage à Jeff Goldblum, John Turturro et Younès Mégri.

Tapis rouge de l’ouverture du FIFM 2026, vidéo publiée par le média Le360 sur YouTube.

Une présidente fidèle à Marrakech depuis les débuts

Le choix du FIFM tient de l’évidence. Selon Le360, Marion Cotillard a dit avoir la chance de venir à Marrakech depuis les tout premiers temps du festival, et considère qu’accompagner les premiers pas des cinéastes est un acte important. La compétition lui correspond : elle porte précisément sur des premiers et seconds films, là où se joue souvent l’avenir d’un regard.

La présidente arrive avec un parcours qui impose le respect : Oscar de la meilleure actrice en 2008 pour La Môme, où elle incarne Édith Piaf, nomination en 2015 pour Deux jours, une nuit, et des collaborations avec Christopher Nolan, Ridley Scott, Woody Allen ou Steven Soderbergh, rappelle la même source. Autant dire que les jeunes cinéastes en compétition seront jugés par quelqu’un qui connaît les deux côtés de la caméra.

Marion Cotillard lors de la première conférence de presse du jury, vidéo du média Article19 sur YouTube.

Un jury de neuf, entre acteurs et cinéastes

Marion Cotillard n’est pas seule. D’après Le360, le jury réunit le Danois Claes Bang, la Luxembourgeoise Vicky Krieps, la Franco-Britannique Emma Mackey, Gilles Lellouche, la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, le réalisateur britannique Andrew Haigh, la cinéaste franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy et le Marocain Saïd Hamich Benlarbi.

L’équilibre est joli : des visages familiers du grand écran, des auteurs, une présence marocaine.

Le programme : 76 films, trois hommages, une ouverture avec « Mona »

Le FIFM propose 76 films issus de 39 pays, dont les 14 de la compétition, selon Le360. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 20 novembre au Palais des congrès, avec la projection de « Mona », la comédie réalisée par Jesse Eisenberg.

Trois hommages ponctuent la semaine : Jeff Goldblum (21 novembre), John Turturro (22 novembre) et l’artiste marocain Younès Mégri (25 novembre). Dix rencontres publiques sont aussi prévues, avec notamment Luca Guadagnino, James Gray, Monica Bellucci et Laïla Marrakchi. La clôture et le palmarès sont attendus le samedi 28 novembre. Ceux qui préparent leurs soirées de cinéma peuvent aussi consulter notre sélection des films à voir au cinéma en novembre 2026.

Karma, Venise, Cannes : une année cinéma très Cotillard

L’automne de Marion Cotillard est dense. Elle a défendu à Cannes, en mai 2026, Karma de Guillaume Canet, présenté hors compétition, puis sorti en salles en France le 21 octobre chez Pathé, d’après Sortiraparis. Nous avions raconté ces retrouvailles dans notre article « Cannes 2026 : Guillaume Canet et Marion Cotillard, le grand amour (du box-office) retrouvé ».

Bande-annonce officielle de « Karma » de Guillaume Canet, publiée par Pathé sur YouTube.

Marion Cotillard à la 83e Mostra de Venise. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Harald Krichel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Sur le tapis rouge, la présidente soigne son effet sans jamais le forcer : cheveux longs en mouvement, bustier noir, collier de diamants, sourire en coin. Ces images datent de la Mostra de Venise 2026. Une élégance française, sans ostentation, que l’on retrouve à Marrakech : le média Le360 a publié sur YouTube une vidéo du tapis rouge de l’ouverture, avec la présidente du jury, Tilda Swinton et Gilles Lellouche.

FAQ

Qui préside le jury du Festival de Marrakech 2026 ?

Marion Cotillard préside le jury de la 23e édition du Festival international du film de Marrakech, qui se tient du 20 au 28 novembre 2026. Elle dirige un jury de neuf membres, dont Vicky Krieps, Emma Mackey et Gilles Lellouche, chargé de décerner l’Étoile d’or à l’un des 14 films en compétition.

Quelles sont les dates du FIFM 2026 ?

La 23e édition du Festival international du film de Marrakech se déroule du 20 au 28 novembre 2026. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le vendredi 20 novembre, avec « Mona » de Jesse Eisenberg. La clôture et l’annonce du palmarès sont prévues le samedi 28 novembre au Palais des congrès.

Quels films sont en compétition à Marrakech ?

La compétition réunit 14 premiers et seconds longs métrages, qui concourent pour l’Étoile d’or. Au total, le festival présente 76 films issus de 39 pays, dont onze films marocains. Parmi eux, « Alkebulan », en compétition, est présenté en première mondiale le jeudi 26 novembre.