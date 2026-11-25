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Robert Downey Jr. revient chez Marvel, mais sans l’armure : dans Avengers: Doomsday, le film des frères Russo attendu en France le 16 décembre 2026, il porte le masque de métal et la cape verte du Docteur Fatalis. La bande-annonce finale, dévoilée cette semaine, réunit trois univers autour d’une menace existentielle.

L’essentiel

Avengers: Doomsday sort en France le 16 décembre 2026 et aux États-Unis le 18 décembre, avec une durée de 2 h 31 selon AlloCiné.

Anthony et Joe Russo réalisent leur cinquième film Marvel ; Robert Downey Jr. y incarne Victor von Doom, alias Docteur Fatalis, face à Chris Evans, Chris Hemsworth et Pedro Pascal.

La bande-annonce finale de trois minutes, publiée par Marvel Entertainment fin novembre 2026, s’ouvre sur une scène domestique entre Steve Rogers et Peggy Carter.

Bande-annonce finale d’Avengers: Doomsday, publiée par Marvel Entertainment sur YouTube, fin novembre 2026.

Robert Downey Jr., de Tony Stark à Victor von Doom

Le casting avait été annoncé au Comic-Con de San Diego en 2024, et le procédé relevait du grand art du coup de théâtre : un visage connu de tous sous un masque que personne n’attendait. Comme le rappelle Unidivers, ce retour n’est pas, officiellement, une résurrection de Tony Stark. Robert Downey Jr. joue Victor von Doom, souverain de métal, de vert et d’orgueil.

Il y a là une ironie que LUI ne peut que savourer. L’acteur qui a fait de la désinvolture un art martial, qui a lancé l’univers cinématographique Marvel avec un sourire en coin, revient en tyran drapé de cape. Le charme change de camp, il se déplace vers la menace. Pour mesurer ce que cet acteur sait faire de l’élégance et du sarcasme, on peut relire notre portrait d’une autre star de la science-fiction de l’hiver, Timothée Chalamet, empereur de 30 ans.

« Avengers: Doomsday | The Return », vidéo officielle de Marvel Entertainment sur YouTube.

Une bande-annonce finale qui commence par une conversation

La vidéo mise en ligne par Marvel Entertainment dure trois minutes. D’après ABC News, elle débute par un échange intime entre Steve Rogers (Chris Evans) et Peggy Carter (Hayley Atwell), qui se demandent comment révéler à leur fils que son père est Captain America. Puis les Quatre Fantastiques apparaissent dans leur jardin, et Reed Richards, interprété par Pedro Pascal, demande : « Are you Steve Rogers ? »

Rogers explique ensuite à son fils adolescent : « Years ago, we did what was needed to make the world right… but we didn’t know those choices would have consequences. » Le Docteur Fatalis lui répond en écho : « All of you have lived stolen lives. But now you must give them back. » Entre les deux, des flashbacks d’Avengers: Endgame, dont le réacteur d’Iron Man et la mallette des Pierres d’Infinité.

Le parti pris est malin : au lieu d’un déluge d’explosions, le film se présente d’abord comme un drame de la conséquence. Les héros devront répondre de ce qu’ils ont fait pour sauver le monde. Chacun se fera son opinion en regardant la vidéo officielle, publiée sur la chaîne de Marvel.

Trois univers, une affiche à rallonge

Le synopsis officiel, que reprend Disney+, parle de héros issus de trois univers distincts, lancés sur une trajectoire de collision face à une menace existentielle. Au casting figurent Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans, Pedro Pascal, Ian McKellen (Magneto), Patrick Stewart (le professeur Xavier) et Letitia Wright (Black Panther). ABC News y ajoute Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu et Hailee Steinfeld.

Côté fabrication, Wikipédia précise que la musique est d’Alan Silvestri et que la suite, Avengers: Secret Wars, est programmée pour le 17 décembre 2027. Marvel a aussi multiplié les rendez-vous : quatre courts teasers projetés avant Avatar: Fire and Ash, puis un aperçu spécial présenté au D23 2026.

Un 16 décembre sous haute concurrence

Le calendrier est une mise en scène à lui seul. En France, le film sort le même jour que Dune: Part Three, comme le souligne Unidivers : deux blockbusters de science-fiction, une seule semaine de Noël, et des écrans qui vont se disputer les amateurs de grands spectacles. Notre article sur Zendaya et la tournée de Dune : Troisième partie donne l’autre versant de ce duel.

Reste la question de l’accueil. ABC News évoque une projection de plus de 270 millions de dollars pour le premier week-end aux États-Unis, une estimation qui vaut ce que valent les estimations. Une seule certitude : Marvel joue ici sa carte la plus dense, entre nostalgie assumée et nouveau méchant.

FAQ

Quelle est la date de sortie d’Avengers: Doomsday en France ?

Avengers: Doomsday sort au cinéma en France le mercredi 16 décembre 2026, deux jours avant les États-Unis, où la sortie est fixée au vendredi 18 décembre. Selon AlloCiné, le film dure 2 h 31. Il est réalisé par Joe et Anthony Russo, déjà derrière Avengers: Infinity War et Endgame.

Qui joue le Docteur Fatalis dans Avengers: Doomsday ?

Le Docteur Fatalis, de son nom civil Victor von Doom, est interprété par Robert Downey Jr. L’acteur, connu pour avoir incarné Tony Stark, revient dans l’univers Marvel sous les traits de ce nouveau méchant, dans un rôle annoncé au Comic-Con de San Diego en 2024.

Qui est au casting d’Avengers: Doomsday ?

Le film réunit des héros des Avengers, des X-Men, des Quatre Fantastiques et de Wakanda. Parmi les noms cités par Disney+ et ABC News : Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Hayley Atwell, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, Patrick Stewart, Ian McKellen, Letitia Wright et Hailee Steinfeld.

Où voir la bande-annonce finale d’Avengers: Doomsday ?

La bande-annonce finale, d’une durée de trois minutes, est disponible sur la chaîne YouTube officielle Marvel Entertainment, sous le titre « Avengers: Doomsday | Final Trailer | In Theaters December 18 ». Elle est aussi intégrée dans cet article, sous le chapô.