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Les 7 et 8 novembre 2026, la maison Phillips a vendu 217 montres à Genève pour 92 millions de francs suisses, soit 112,3 millions de dollars. Aucune vente de montres en direct n’avait jamais franchi la barre des 100 millions. Une F.P. Journe a mené la danse, devant une Patek Philippe qui a battu son record.

L’essentiel

La vente Phillips « The Geneva Watch Auction: XXIV », tenue les 7 et 8 novembre 2026, a totalisé 92,0 millions de francs suisses (112,3 millions de dollars, 100,8 millions d’euros), avec 217 lots tous adjugés.

Le lot vedette est la F.P. Journe Chronomètre à Résonance « Régence », adjugée 8,68 millions de francs suisses ; la Patek Philippe Réf. 1436 à rattrapante en a atteint 6,27 millions, un record pour la référence.

Avec Christie’s et Sotheby’s, la semaine genevoise du 7 au 9 novembre a cumulé environ 203 millions de dollars, selon The Watchology.

Vidéo officielle de Phillips Watches sur YouTube : « Phillips makes auction history with the first ever live watch auction to surpass US$ 100 million ».

Une vente, deux jours, une barre symbolique

Genève, début novembre, a ses rituels : les hôtels qui affichent complet, les coffres qui s’ouvrent, les enchérisseurs qui lèvent un doigt sans que personne n’ait l’air d’y prêter attention. Cette année, le geste a eu des conséquences. Selon le communiqué de Phillips, « The Geneva Watch Auction: XXIV » a totalisé 92,0 millions de francs suisses, soit 112,3 millions de dollars ou 100,8 millions d’euros.

C’est la première fois qu’une vente de montres en direct dépasse les 100 millions de dollars. Les 217 lots proposés ont tous trouvé preneur, soit un taux de vente de 100 %. Plus de 2 100 enchérisseurs, 2 121 exactement, venus de 69 pays, s’étaient enregistrés. Dix-sept montres ont dépassé le million de francs suisses, et vingt-quatre records du monde ont été établis, d’après la même source. Phillips a diffusé l’annonce sur sa chaîne YouTube.

Le Jet d’eau de Genève sous un arc-en-ciel : la ville où se tiennent, chaque automne, les grandes ventes de montres. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Terragio67 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Vidéo officielle de F.P.Journe sur YouTube : « The new F.P.Journe Chronomètre à Résonance », consacrée au modèle qui a mené la vente.

Le podium : F.P. Journe devant, Patek Philippe derrière

En tête, la F.P. Journe Chronomètre à Résonance « Régence » a été adjugée 8,68 millions de francs suisses. Convertie, cette somme représente environ 10,6 millions de dollars, d’après The Watchology, qui la présente comme le lot le plus cher de la vente. La Patek Philippe Réf. 1436, un chronographe à rattrapante, vient ensuite avec 6,27 millions de francs suisses, un prix qui constitue un record du monde pour cette référence. La troisième marche revient à une F.P. Journe, le Chronomètre à Résonance de la boutique de Tokyo, à 6,15 millions de francs suisses.

Le nom de François-Paul Journe revient d’ailleurs comme un refrain. Treize de ses montres ont totalisé 31,8 millions de francs suisses, ce qui en fait l’un des moteurs de la vente. Phillips note aussi une forte demande pour les Patek Philippe et les Rolex anciennes, ainsi que pour les indépendants de toutes générations. On retrouve ici une logique que nous avions déjà observée dans notre classement des montres les plus chères vendues aux enchères en 2026 : le marché aime la rareté, la provenance et un nom d’horloger que l’on peut prononcer avec une certaine tendresse.

Deux montres Patek Philippe à cadran émaillé, les références 3939 (à gauche) et 5078 (à droite) : la maison occupe la deuxième marche du podium genevois. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Rama / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 FR

Christie’s et Sotheby’s dans le sillage

Phillips n’était pas seul à Genève. Selon The Watchology, la semaine du 7 au 9 novembre a cumulé 203 millions de dollars entre Phillips, Christie’s et Sotheby’s. Christie’s a réalisé 58,7 millions de dollars, son meilleur total pour une vente de montres, et Sotheby’s a dépassé les 32 millions de dollars, avec une George Daniels Millennium adjugée cinq fois son estimation.

Un chiffre vient pourtant tempérer l’euphorie. Selon l’analyse de The Watchology, les prix à comparaison égale sont restés globalement stables : le record du total tient d’abord à la qualité et au volume des pièces consignées, non à une hausse générale des cotes. Autrement dit, la vitrine est plus belle, mais les cotes n’ont pas bondi pour autant. Pour qui rêve d’investir, notre guide pour investir dans une montre rappelle ce que coûte vraiment le rêve.

Ce que cette vente dit du marché de l’horlogerie

Une vente à 100 millions de dollars n’est pas un indice de santé pour tout le secteur. Elle raconte un segment, celui des pièces rares, signées, documentées, que les collectionneurs achètent parce qu’elles sont introuvables. C’est le monde que le Grand Prix d’Horlogerie de Genève célèbre à sa manière, comme nous le racontions dans notre article sur le palmarès du GPHG 2026.

Cela dit, un enseignement se dégage. Les indépendants, avec F.P. Journe au premier rang, ne jouent plus les seconds rôles face aux grandes maisons historiques. Et la montre ancienne, quand elle est rare, attire des capitaux du monde entier. Les amateurs de belle mécanique y trouveront de quoi rêver, les spéculateurs de quoi s’inquiéter : à ce niveau de prix, la moindre erreur d’attribution se paie en millions.

FAQ

Quel est le total de la vente Phillips Geneva Watch Auction XXIV ?

Selon Phillips, la vente des 7 et 8 novembre 2026 a totalisé 92,0 millions de francs suisses, soit 112,3 millions de dollars ou 100,8 millions d’euros. Les 217 lots ont tous été vendus. C’est la première vente de montres en direct à franchir la barre des 100 millions de dollars.

Quelle montre a été la plus chère de la vente ?

La F.P. Journe Chronomètre à Résonance « Régence » a été adjugée 8,68 millions de francs suisses, selon Phillips, soit environ 10,6 millions de dollars d’après The Watchology. Elle devance la Patek Philippe Réf. 1436 à rattrapante (6,27 millions de francs suisses) et une F.P. Journe de la boutique de Tokyo (6,15 millions).

Combien ont totalisé les ventes de la semaine à Genève ?

Selon The Watchology, la semaine du 7 au 9 novembre 2026 a cumulé environ 203 millions de dollars entre Phillips, Christie’s et Sotheby’s. Christie’s a réalisé 58,7 millions de dollars et Sotheby’s plus de 32 millions de dollars.