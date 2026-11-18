3 min de lecture

Adriana Lima ouvre la saison des fêtes comme elle a ouvert tant de défilés : en tête d’affiche. Le mannequin brésilien figure parmi les cinq visages de « And To All a Good Time », la campagne de Noël 2026 de Victoria’s Secret, photographiée par Carlijn Jacobs, quelques semaines après son retour sur le podium de Los Angeles.

L’essentiel

Victoria’s Secret a dévoilé le 10 novembre 2026 sa campagne de fin d’année « And To All a Good Time », photographiée par Carlijn Jacobs, avec Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai et Paloma Elsesser.

Adriana Lima a défilé le 18 octobre 2026 au Victoria’s Secret Fashion Show, aux Sony Pictures Studios de Culver City (Los Angeles), en dentelle vert néon, puis dans une tenue blanche ornée d’ailes.

La marque a lancé sa collection de fêtes le 28 octobre 2026 sur YouTube, et annoncé la participation d’Adriana Lima au défilé 2026 dès le 28 septembre.

Vidéo « Just launched: The Holiday Collection », publiée par Victoria’s Secret sur sa chaîne YouTube officielle le 28 octobre 2026.

Une campagne de Noël photographiée par Carlijn Jacobs

Selon Hypebae, qui a publié l’information le 10 novembre 2026, « And To All a Good Time » installe ses modèles dans un décor de pays des merveilles hivernal : imprimés rieurs, rouges de saison et éclats de paillettes. Le casting réunit Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai et Paloma Elsesser, toutes présentes au défilé de Los Angeles quelques semaines plus tôt.

La collection couvre les pyjamas douillets, la lingerie et les pièces brillantes de fête, avec un guide cadeaux, et met en avant le nouveau parfum Bombshell Desire. Le titre de la campagne joue sur la formule des vœux : on souhaite de bonnes fêtes, on promet un bon moment.

Le ton est ludique, presque cartoon, ce qui change de la gravité compassée de certains films de Noël de maison de luxe. Ici, personne ne regarde au loin d’un air tourmenté : on joue, on rit, on porte du rouge. La marque a aussi présenté sa collection de fêtes dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle le 28 octobre 2026, intitulée « Just launched: The Holiday Collection ».

Annonce d’Adriana Lima au Victoria’s Secret Fashion Show 2026, publiée par Victoria’s Secret sur sa chaîne YouTube officielle le 28 septembre 2026.

Adriana Lima, vingt et un ans de podium

Pour mesurer ce que représente ce visage dans une campagne Victoria’s Secret, il faut remonter loin. D’après Hello!, la mannequin née à Salvador, au Brésil, a remporté à 15 ans le concours Supermodel of Brazil de l’agence Ford, a commencé à travailler pour la marque en 1998 et a fait ses débuts sur le podium du Fashion Show en 1999.

Après une absence, elle est revenue sur la passerelle en 2024. Le 18 octobre 2026, à Culver City, Adriana Lima marchait pour la 21e année sur ce podium. Hello! décrit un body en dentelle vert néon à motifs floraux, décolleté plongeant, orné d’une immense aile de fleurs roses dans le dos. La mannequin a ensuite clôturé le défilé dans une tenue blanche scintillante, ailes déployées, selon le même média.

Avant la soirée, Victoria’s Secret avait fait monter la tension avec une vidéo d’annonce, « Victoria’s Secret Fashion Show 2026 Model Announcement: Adriana », publiée sur sa chaîne YouTube officielle le 28 septembre 2026. Une façon de rappeler que, dans cette maison, certains noms valent une affiche à eux seuls.

Adriana Lima à la 80e Mostra de Venise, le 2 septembre 2023. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © LucaFazPhoto / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Le rouge, les cheveux plaqués et l’art de la présence

Le portrait qui ouvre cet article date de juillet 2019, à la première hollywoodienne de Once Upon a Time in Hollywood : cheveux plaqués en arrière, lèvres vermillon, robe de sequins écarlates. Ce rouge-là est devenu, avec les ailes, l’un des codes visuels du personnage Adriana Lima : une sensualité qui ne cherche pas à se justifier, un regard droit, un maquillage net comme un trait de plume.

Le glamour tient précisément à cela. Il ne repose pas sur l’effet de surprise, mais sur la maîtrise : savoir où poser la lumière, quand sourire, quand se taire. Les campagnes de Noël fonctionnent de la même manière. Elles vendent du velours, du satin et de la dentelle, mais surtout une promesse : celle d’une soirée où l’on est regardé comme on a envie de l’être.

Cette saison, la marque mise sur la continuité plutôt que sur le coup d’éclat. Elle convoque des visages passés par son podium, qu’elle ne présente pas comme des archives mais comme des habituées de la fête. C’est une manière élégante de dire que la séduction aussi sait être fidèle.

Le mannequin Lais Ribeiro au Victoria’s Secret Fashion Show de Londres, le 2 décembre 2014, pour évoquer l’univers du podium. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Paul Bayfield / Timesniper.com / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Du podium aux vitrines : le glamour de fête

Le défilé de Los Angeles a remis en scène une grammaire très visuelle : ailes, fleurs, scintillements. Notre article sur Barbara Palvin au défilé Victoria’s Secret six semaines après son accouchement revient sur ce que le podium demande aux mannequins, et sur ce qu’il dit de notre époque.

Pour prolonger l’ambiance côté mode, on relira aussi le portrait de Cara Delevingne, de la couverture de magazine au micro, autre parcours où le mannequinat sert de tremplin à une identité plus large.

En attendant le 25 décembre, la campagne « And To All a Good Time » rappelle une chose simple : le glamour se regarde mieux quand il sourit.

FAQ

Quelle est la campagne de Noël 2026 de Victoria’s Secret ?

Elle s’intitule « And To All a Good Time » et a été dévoilée le 10 novembre 2026. Photographiée par Carlijn Jacobs, elle réunit Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alex Consani, Anok Yai et Paloma Elsesser dans un décor hivernal, avec pyjamas, lingerie et pièces de fête.

Qui est Adriana Lima ?

Adriana Lima est un mannequin brésilien né à Salvador. Elle a remporté à 15 ans le concours Supermodel of Brazil de l’agence Ford, travaille avec Victoria’s Secret depuis 1998 et a participé à son premier Fashion Show en 1999, avant de revenir sur le podium en 2024.

Quand a eu lieu le Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ?

Le défilé s’est tenu le dimanche 18 octobre 2026 aux Sony Pictures Studios, à Culver City, près de Los Angeles. Il pouvait se suivre en direct sur YouTube, TikTok et Instagram, et Adriana Lima y a défilé pour la 21e année.