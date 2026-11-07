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Peut-on investir dans une montre de luxe ? Les enchères de 2026 donnent le vertige : 13,9 millions de dollars pour une F.P. Journe, quatre Rolex Daytona uniques adjugées 37,3 millions de livres au total. Mais entre frais, fiscalité française, entretien et liquidité, le rendement réel d’une Rolex, d’une Patek Philippe ou d’une F.P. Journe n’a rien d’automatique.

L’essentiel

Le 13 juin 2026, la F.P. Journe Chronomètre à Résonance « Souscription n° 007 » a été adjugée 13,9 millions de dollars chez Phillips à New York, record pour une montre du XXIe siècle.

Selon le Knight Frank Luxury Investment Index (avril 2026), l’indice Rolex a gagné 4,6 % et celui de Patek Philippe 12,1 % sur la période mesurée, alors que l’indice global du luxe a reculé de 0,4 % en 2025.

En France, la revente d’une montre au-delà de 5 000 € relève en principe d’une taxe forfaitaire de 6,5 % du prix (6 % plus 0,5 % de CRDS), ou, sur option, du régime des plus-values.

Un marché record en 2026, mais des indices qui racontent deux histoires

Les titres sont spectaculaires. Notre classement des montres les plus chères vendues aux enchères en 2026 place en tête la F.P. Journe de Phillips, devant les Daytona « Winter », « Spring », « Summer » et « Autumn » vendues à Londres le 28 septembre. D’après The Art Newspaper, les ventes de montres de Phillips ont atteint 235 millions de dollars au premier semestre 2026, contre 115 millions un an plus tôt.

Ces records sont des pièces uniques ou quasi uniques. Ils disent peu de chose sur la montre de série que l’on achète en boutique ou sur le marché secondaire. Le Knight Frank Luxury Investment Index montre un marché à deux vitesses : l’indice Rolex progresse de 4,6 %, Patek Philippe de 12,1 %, tandis que le luxe dans son ensemble recule de 0,4 % en 2025, après deux années de baisse, pour un gain de 38,6 % sur dix ans. Knight Frank note que la domination des deux grandes marques a masqué la faiblesse du reste du marché.

Un chronographe Patek Philippe de référence 1579, années 1950, du type de pièces qui animent les ventes aux enchères. Photographie retouchée (contraste, vignettage). Crédit : EMore98, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Les frais qui rongent le rendement : achat, assurance, entretien, authentification

Un indice mesure des prix de marché, pas ce qu’encaisse un vendeur. À l’achat, les prix annoncés aux enchères incluent les frais de la maison de vente, qui s’ajoutent au prix marteau. Chez un revendeur, la marge est dans le prix affiché. Dans les deux cas, le point de départ du calcul est plus haut que la valeur de revente immédiate.

Viennent ensuite les coûts de détention, rarement chiffrés dans les brochures. L’assurance : une montre de valeur se déclare, factures et expertise à l’appui, et la prime dépend du contrat. L’entretien : une révision en manufacture se facture sur devis selon le calibre et les complications, et une montre ancienne mal restaurée peut perdre de la valeur. L’authentification : papiers d’origine, boîte et historique d’entretien pèsent généralement sur le prix, et un doute sur une pièce rend la vente difficile.

Il faut aussi compter ce que la montre ne rapporte pas. Une montre ne verse ni loyer ni dividende : le seul rendement est l’écart entre prix d’achat et prix de revente net, sur la durée de détention.

La fiscalité française des objets de collection : taxe forfaitaire ou plus-values

Pour les bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité, la douane française indique une taxe forfaitaire de 6 % du prix, plus 0,5 % de CRDS, soit 6,5 %. Elle s’applique sans tenir compte du gain réalisé : une montre revendue 20 000 € supporte 1 300 € de taxe, qu’elle ait pris de la valeur ou non. En dessous de 5 000 €, la vente est exonérée.

Le vendeur peut opter pour le régime des plus-values des particuliers, à condition de prouver la date et le prix d’achat : 19 % d’impôt sur le revenu, plus des prélèvements sociaux. Selon le BOFiP, un abattement de 5 % par année de détention s’applique au-delà de la deuxième, avec exonération après vingt-deux ans.

Point d’incertitude : le rattachement exact des montres à la catégorie des bijoux ou à celle des objets de collection est discuté par les commentateurs, et les taux évoluent avec les lois de finances. Un conseil fiscal reste nécessaire avant toute vente importante.

Liquidité et risques : vendre est plus long qu’acheter

Un titre coté se vend en une seconde. Une F.P. Journe ou une Patek Philippe se vend quand un acheteur solvable apparaît, souvent via une maison de ventes dont le calendrier est fixe. Le marché est jeune dans sa forme actuelle : l’engouement de collectionneurs plus jeunes et très connectés, décrit par le patron de Phillips, Martin Wilson, peut se retourner. Les modes passent, les références vedettes aussi.

Une F.P. Journe Octa Calendrier (ce n’est pas la Résonance vendue 13,9 millions de dollars en 2026). Photographie retouchée (contraste, vignettage). Crédit : Rama, CC BY-SA 2.0 FR, via Wikimedia Commons.

La centenaire de la Rolex Oyster, brevetée en 1926 et fêtée dans notre article sur la Rolex Oyster à cent ans, rappelle surtout une chose : ce qui fait la valeur d’une montre, c’est une histoire longue, pas une cote de saison. Acheter une montre parce qu’on l’aime, la porter, et considérer une éventuelle plus-value comme un bonus reste la lecture la plus prudente.

Avertissement : cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché des montres est illiquide et volatil, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et un capital investi peut être perdu en tout ou partie. Aucun rendement n’est garanti. Renseignez-vous auprès d’un professionnel qualifié.

FAQ

Une montre Rolex est-elle un bon investissement ?

Pas nécessairement. L’indice Rolex de Knight Frank affiche 4,6 % de hausse sur la période mesurée en 2026, avant frais et impôts, mais les prix peuvent aussi baisser. Une montre ne produit aucun revenu, se revend avec des frais et dépend de la demande du moment. Le gain n’est jamais garanti, la perte est possible.

Comment est imposée la revente d’une montre de luxe en France ?

Au-delà de 5 000 €, la taxe forfaitaire de 6,5 % du prix de vente (6 % plus 0,5 % de CRDS) s’applique en principe. Le vendeur peut opter pour le régime des plus-values, avec abattement de 5 % par an après deux ans. La qualification de la montre reste à vérifier auprès d’un conseil fiscal.

Pourquoi une F.P. Journe a-t-elle atteint 13,9 millions de dollars ?

La Chronomètre à Résonance « Souscription n° 007 » est l’une des vingt pièces de souscription produites pour les premiers soutiens de la marque. Vendue chez Phillips le 13 juin 2026, elle a battu le record des montres du XXIe siècle. Ce prix reflète une rareté extrême, pas la valeur d’une montre courante.