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Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève a livré son verdict le samedi 7 novembre 2026. Pour sa 26e édition, l’Aiguille d’Or revient à Rexhep Rexhepi et à son Chronographe Flyback. Un palmarès où brillent les indépendants, mais où les grandes maisons, de Chopard à Audemars Piguet, ont aussi leur place.

L’essentiel

Le 7 novembre 2026, au Bâtiment des Forces Motrices à Genève, la 26e cérémonie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a remis une vingtaine de prix, dont l’Aiguille d’Or à Rexhep Rexhepi pour son Chronographe Flyback.

Parmi les lauréats confirmés : Chopard (Time Only et Joaillerie), Audemars Piguet (Iconic), Blancpain (Mécanique d’exception), Parmigiani Fleurier (Chronographe), Grand Seiko (Sport), Daniel Roth (Essentielle) et Cleguer (Complication).

Les montres primées restent exposées à Genève jusqu’au 15 novembre 2026, puis à Londres du 18 au 23 novembre, d’après la presse spécialisée.

Une soirée genevoise, dans une ancienne usine hydraulique

Le Bâtiment des Forces Motrices, ancienne usine hydraulique au bord du Rhône, sert d’écrin à la cérémonie : luxe.net situe la 26e édition dans ce lieu le samedi 7 novembre 2026, ce que confirme Montres de Luxe. Une vingtaine de prix y sont décernés chaque année, l’Aiguille d’Or étant la plus haute distinction. Les deux sources notent aussi que Wei Koh présidait le jury pour la première fois.

L’endroit a son charme : on y célèbre la mesure du temps dans un bâtiment conçu pour dompter l’eau.

Le Bâtiment des Forces Motrices, à Genève, où se tient la cérémonie du GPHG. Photo : Guilhem Vellut, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

L’Aiguille d’Or : Rexhep Rexhepi, l’horloger d’Akrivia, sacré

Le grand prix récompense Rexhep Rexhepi, fondateur de la manufacture genevoise Akrivia, pour son Chronographe Flyback. Selon Journal du Luxe, la pièce abrite un mouvement à remontage manuel dont le calibre est entièrement conçu en interne. luxe.net précise qu’elle est logée dans un boîtier en platine, avec un cadran en émail grand feu. Chez We Love Watches, on la décrit comme un chronographe fin, pensé pour être porté tous les jours, au cadran bleu orage, finement décoré des deux côtés.

Les trois récits convergent : le grand prix va à un horloger indépendant, pour un chronographe pensé pour le poignet plus que pour la vitrine.

Le palmarès : les lauréats confirmés par plusieurs sources

Nous ne retenons ici que les prix recoupés par au moins deux publications. Dans les catégories d’usage : Chopard remporte Time Only avec la L.U.C 1860 et le prix de la montre joaillerie avec la Mystery Nut ; Daniel Roth est couronné dans la catégorie Essentielle avec l’Extra Plat en or rose squelette ; Grand Seiko l’emporte en Sport avec sa Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver.

Côté complications : Parmigiani Fleurier gagne en Chronographe avec la Tonda PF Chronographe Mystérieux ; Cleguer, maison indépendante, décroche la catégorie Complication avec l’Inspiration One ; Blancpain est récompensée en Mécanique d’exception pour sa Grande Double Sonnerie, qui a demandé huit ans de développement, d’après We Love Watches. Ferdinand Berthoud est distinguée à deux reprises, en Tourbillon et en Chronométrie.

La catégorie Iconique revient à Audemars Piguet, pour une Royal Oak « Jumbo » à tourbillon volant et chronographe flyback, déclinée à l’occasion des 150 ans de la manufacture. Une Royal Oak extra-plate de 8,1 mm d’épaisseur : l’élégance sait être mince.

Un palmarès qui penche vers les indépendants

La presse spécialisée relève une tendance : luxe.net parle d’un palmarès qui penche vers les indépendants, Journal du Luxe note que des indépendants figurent à de nombreuses catégories. Rexhepi et Cleguer en sont les visages, sans que les grandes maisons soient absentes : Audemars Piguet, Chopard et Blancpain repartent elles aussi avec des trophées.

Pour qui suit la montre comme un objet de désir et un placement, ce signal compte. Nous avions raconté ce que coûte vraiment le rêve horloger, de Rolex à F.P. Journe, et la sélection de montres et de high-tech de LUI donne un aperçu de l’année. Et pour les anniversaires, la centenaire Rolex Oyster a marqué l’année : le GPHG rappelle qu’un prix, lui, se gagne à l’établi.

Où voir les montres primées

Les montres lauréates restent exposées au Musée d’art et d’histoire de Genève jusqu’au 15 novembre 2026, selon We Love Watches. Montres de Luxe indique ensuite une étape à Londres, chez Watches of Switzerland à Knightsbridge, du 18 au 23 novembre. Vérifiez les horaires auprès des organisateurs avant de vous déplacer.

FAQ

Qui a remporté l’Aiguille d’Or du GPHG 2026 ?

Rexhep Rexhepi, fondateur d’Akrivia, a remporté l’Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2026 pour son Chronographe Flyback, lors de la cérémonie du 7 novembre 2026 à Genève. C’est la plus haute récompense de la soirée.

Où et quand a eu lieu le GPHG 2026 ?

La 26e cérémonie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève s’est tenue le samedi 7 novembre 2026 au Bâtiment des Forces Motrices, à Genève. Une vingtaine de prix y ont été remis.

Quelle montre a gagné la catégorie Sport en 2026 ?

La catégorie Sport a été remportée par Grand Seiko avec la Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver, d’après Journal du Luxe et luxe.net. La catégorie Chronographe revient à Parmigiani Fleurier.

Peut-on voir les montres lauréates du GPHG 2026 ?

Oui. Elles sont exposées à Genève jusqu’au 15 novembre 2026, puis à Londres du 18 au 23 novembre, d’après la presse spécialisée. Consultez le site officiel du GPHG pour les horaires.