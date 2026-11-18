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Scarlett Johansson revient sur grand écran dans « Paper Tiger », le thriller de James Gray présenté en compétition à Cannes en mai 2026 et distribué par Neon, en salles aux États-Unis depuis le 13 novembre. Aux côtés d’Adam Driver et de Miles Teller, l’actrice prête sa silhouette de star à une histoire de famille et de dettes, loin des paillettes.

L’essentiel

« Paper Tiger », réalisé par James Gray avec Scarlett Johansson, Adam Driver et Miles Teller, a été présenté en compétition au Festival de Cannes le 16 mai 2026.

Le film, distribué par Neon, est sorti en salles limitées aux États-Unis le 13 novembre 2026, avant un élargissement national le 20 novembre.

L’intrigue suit deux frères pris dans un engrenage avec la mafia russe dans le New York des années 1980, selon la fiche de référence du film.

Bande-annonce officielle de « Paper Tiger », publiée par la chaîne YouTube de NEON.

Un thriller de James Gray, entre Queens et mafia russe

James Gray n’a jamais filmé New York comme une carte postale. Ses frères, ses pères, ses fils y vivent à hauteur de trottoir, dans des appartements où l’on parle bas parce que les murs écoutent. « Paper Tiger » prolonge cette géographie : l’histoire se déroule en 1986, dans le Queens, et suit deux frères qui se retrouvent mêlés au crime organisé russe, d’après la fiche détaillée du film sur Wikipédia, en anglais).

Le film dure 114 minutes et a été présenté à Cannes le 16 mai 2026, comme l’avait annoncé Neon sur X quelques jours avant la projection. Pour ceux qui suivent le cinéaste depuis longtemps, nous avions déjà raconté son parcours à l’occasion de son prix d’honneur au festival de Locarno.

https://x.com/neonrated/status/2053857564895371497 Post officiel de NEON sur X, le 11 mai 2026, annonçant la présentation de « Paper Tiger » à Cannes le 16 mai.

Scarlett Johansson, la star qui joue la discrétion

Dans ce casting d’hommes en tension, Scarlett Johansson occupe un rôle de pivot : l’épouse, la mère, celle qui regarde la famille se fissurer. Elle joue Hester Pearl, selon la même fiche. Le choix est typique d’une actrice qui sait faire passer la gravité par un simple regard, et qui a toujours préféré les rôles où la beauté se tient en retrait du jeu.

C’est précisément ce qui la rend fascinante à Cannes. Le 20 mai 2025, déjà, elle montait les marches pour la projection de « Vie privée », cheveux relevés en chignon, boucles d’oreilles en cascade, lèvres d’un rouge franc. Une élégance sans effort apparent, qui sert de contrepoint à la sobriété des personnages qu’elle choisit désormais.

Le 25 septembre 2026, au New York Film Festival, elle plaisantait sur la fatigue d’un voyage : « I’m hallucinating », a-t-elle lancé, selon ARY News. Le genre de phrase que l’on pardonne à celle qui enchaîne les fuseaux horaires et les tapis rouges.

Scarlett Johansson au Festival de Cannes, en mai 2025. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Harald Krichel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

https://x.com/neonrated/status/2047054485290172427 Post officiel de NEON sur X, le 22 avril 2026, à l’annonce de la sélection du film en compétition à Cannes.

Ce que disent les premières critiques

Le film a suscité un bel accueil. Dans un article du 10 août 2026 consacré au film, TheWrap le décrit comme « un exercice de suspense tendu, avec quelques séquences de bravoure qui poussent la tension jusqu’au point de rupture ». La fiche Wikipédia relève de son côté un score de 85 % sur Rotten Tomatoes et de 81/100 sur Metacritic, avec une performance de Scarlett Johansson jugée « superbe » par plusieurs critiques.

Il faut prendre ces chiffres comme ce qu’ils sont : des instantanés, susceptibles de bouger avec l’élargissement de la sortie. Mais le signal est clair, et il dessine une saison de récompenses où James Gray et sa distribution auront leur mot à dire.

Scarlett Johansson lors du dîner de gala Moët & Chandon, à Moscou, le 4 octobre 2012. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Новиков Евгений Александрович / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Où et quand voir « Paper Tiger »

La sortie est progressive. Le film est apparu dans un nombre limité de salles le 13 novembre, puis s’étend à tout le territoire américain le 20 novembre, selon les informations relayées par Fandango sur X et par ARY News. À ce jour, nous n’avons pas confirmé de date de sortie en France : mieux vaut surveiller les programmes, et notre sélection des films à voir au cinéma en novembre 2026 pour la suite.

FAQ

De quoi parle « Paper Tiger » de James Gray ?

« Paper Tiger » raconte l’histoire de deux frères du Queens, en 1986, entraînés dans un engrenage avec la mafia russe après avoir découvert un trafic de déchets sur un quai. La situation dégénère et met à l’épreuve leurs liens familiaux. Le film dure 114 minutes et est réalisé par James Gray.

Quel rôle joue Scarlett Johansson dans « Paper Tiger » ?

Scarlett Johansson incarne Hester Pearl, épouse et mère au centre de la famille. Elle partage l’affiche avec Adam Driver et Miles Teller. Plusieurs critiques ont salué sa performance, que la fiche de référence du film qualifie de « superbe ».

Quand sort « Paper Tiger » au cinéma ?

Aux États-Unis, le film est sorti en salles limitées le 13 novembre 2026, avant un élargissement national le 20 novembre. Il est distribué par Neon. Sa date de sortie en France n’a pas été confirmée à ce jour dans les sources consultées.

Paper Tiger a-t-il été présenté à Cannes ?

Oui. « Paper Tiger » a été présenté en compétition au Festival de Cannes le 16 mai 2026, comme l’annonçait le compte officiel de Neon. Il a ensuite été montré au New York Film Festival à la fin du mois de septembre.