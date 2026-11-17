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Créer un prix littéraire dans un pays qui en compte déjà près de mille cinq cents ? Première chronique des aventures du Prix Luittéraire, par Frédéric Royer.

Tout le monde en convient : il y a trop de prix littéraires en France. Près de mille cinq cents, selon certains comptages. À ce stade, pour ne pas en recevoir un, un écrivain doit probablement envoyer une lettre recommandée.

Il y a les grands prix, que vous connaissez, et les autres, que même leurs lauréats doivent rechercher sur Google pour savoir s’ils doivent mettre une cravate.

Le prix de la Page 111 récompense uniquement la page 111 d’un livre. Son lauréat reçoit 1,11 euro, en pièces d’un centime. Voilà un prix qui répond concrètement à deux préoccupations majeures du secteur : le manque de temps pour lire et le manque d’argent pour payer les auteurs.

Il y a aussi eu le prix Tortignole, destiné à un livre dont la médiatisation paraissait disproportionnée par rapport à ses qualités. Autrement dit, pour protester contre le fait qu’on parlait trop d’un livre, on organisait une occasion supplémentaire d’en parler.

On a même créé le prix de Chlore, qui récompensait une scène de piscine. J’ignore si le règlement prévoyait un second tour en cas de longueurs.

Pendant ce temps, la lecture recule. On pourrait avoir l’impression que le monde littéraire tente de conjurer le phénomène en multipliant les récompenses.

Pourquoi créer un prix littéraire de plus ?

J’ai donc décidé de créer un prix littéraire.

Je comprends que vous ayez besoin de relire la phrase précédente.

Deux raisons m’y ont poussé. La première était de passer de bons moments avec des copains, qui formeraient le jury. Je soupçonne ce motif d’avoir joué un rôle dans la naissance de nombreux prix, avant qu’un communiqué ne vienne expliquer qu’il s’agissait de « faire entendre une voix singulière dans le paysage littéraire contemporain ».

Ma seconde raison était encore plus solide : j’avais trouvé un jeu de mots.

Le Prix Luittéraire, ou la visite du dieu du calembour

Mon ami Jean-Christophe Florentin a relancé Lui, le magazine sur le site duquel vous lisez ces lignes. Je réfléchissais aux événements que nous pourrions créer autour de la marque lorsque le dieu du calembour m’a rendu visite.

Les dieux ont chacun leur spécialité. Certains séparent les eaux, d’autres font pousser les récoltes. Celui-ci ajoute des lettres dans des mots et vous laisse gérer les conséquences.

Le Prix Luittéraire.

Voilà.

Vous comprenez bien que je ne pouvais plus reculer. Vous auriez fait pareil. On ne reçoit pas une idée comme le Prix Luittéraire pour se contenter de la raconter au déjeuner. Ce serait un gâchis de patrimoine national. À un moment où l’on cherche des raisons de croire à l’avenir du pays, chacun doit prendre ses responsabilités.

J’en parle donc à Jean-Christophe, qui se marre et me donne son accord. Il pose une seule condition : n’avoir absolument pas à s’en occuper.

J’accepte immédiatement. Dans l’euphorie, cette clause me paraît presque accessoire, comme les trente-sept pages qu’on valide avant une mise à jour de téléphone.

Avec le recul, je mesure la qualité de son analyse. Jean-Christophe avait identifié la personne à laquelle ce calembour allait donner du travail.

Créer un prix littéraire, mode d’emploi

Car il me faut maintenant trouver des jurés. Des gens qui soient disponibles (ce qui n’est pas forcément le cas des copains auxquels j’avais pensé au départ), qui aient envie de lire des livres (idem) et qui soient disponibles aux mêmes dates, ce qui réduit considérablement l’intérêt du premier critère. Puis il faut choisir les livres, contacter les éditeurs, fixer un calendrier, trouver un lieu, réfléchir au règlement.

Le règlement, notamment, n’avait pas été évoqué pendant l’apparition divine.

J’avais imaginé quelques personnes autour d’une table, des romans, du vin et une proclamation. Je découvre qu’entre le vin et la proclamation se trouve une quantité de courriels et de textos dont personne ne m’avait parlé.

Bien sûr, je peux encore renoncer. Mais il faudrait alors expliquer que le Prix Luittéraire ne verrait jamais le jour parce que son créateur avait sous-estimé les conséquences pratiques d’un jeu de mots.

J’ai donc ouvert un tableur.