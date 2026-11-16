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Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson débarque dans les salles françaises le mercredi 18 novembre 2026, deux jours avant les États-Unis. Réalisé par Francis Lawrence, le film remonte l’histoire de la saga jusqu’à la jeunesse de Haymitch Abernathy et aux 50es Hunger Games. Une distribution de grands noms, un décor de Capitole et une bande-annonce qui a fait parler.

L’essentiel

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sort au cinéma en France le mercredi 18 novembre 2026, selon le distributeur Metropolitan FilmExport, soit deux jours avant sa sortie américaine du 20 novembre.

Le film est réalisé par Francis Lawrence, sur un scénario de Billy Ray, d’après le roman de Suzanne Collins paru en 2025 ; Joseph Zada y incarne Haymitch jeune.

Au casting figurent notamment Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Glenn Close et Maya Hawke.

Bande-annonce n°3 en version française, publiée par Metropolitan Films, distributeur du film en France, sur sa chaîne YouTube officielle.

Haymitch dans l’arène : le sujet du film

Après La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, la saga change de génération. D’après Dexerto, le film suit la moisson et les 50es Hunger Games, où Haymitch Abernathy est désigné comme tribut. Arraché à tout ce qu’il connaît, il est emmené au Capitole avec trois autres jeunes de son district, face à des jeux truqués où la survie semble hors de portée.

Les lecteurs de la saga connaissent le Haymitch cabossé, mentor désabusé de Katniss et de Peeta. Ce film propose de voir d’où vient cette amertume : un jeune tribut, une arène, et un système qui n’a rien d’un jeu. C’est la promesse la plus intéressante du projet, parce qu’elle transforme un personnage secondaire en tragédie centrale.

Un casting de haut rang, de Ralph Fiennes à Elle Fanning

La distribution est l’un des atouts du film. Joseph Zada joue Haymitch jeune, Ralph Fiennes le jeune président Snow, Kieran Culkin Caesar Flickerman, Jesse Plemons le jeune Plutarch Heavensbee et McKenna Grace Maysilee Donner, selon Dexerto. Orange ajoute Glenn Close en Drusilla Sickle, Billy Porter en Magno Stift, Maya Hawke en Wiress et Whitney Peak en Lenore Dove Baird.

Elle Fanning joue Effie Trinket, figure du Capitole dont le nom seul évoque la mise en scène permanente. Pour LUI, c’est la promesse d’un joli numéro : le glamour d’un monde décadent confié à une actrice qui sait jouer l’élégance avec une pointe d’ironie.

Pour qui prépare ses séances du mois, notre sélection des films à voir au cinéma en novembre 2026 replace cette sortie dans le calendrier de la rentrée.

Une bande-annonce qui change de ton

Dans son article sur le premier trailer, Orange note un style très différent des autres volets, et une Glenn Close presque méconnaissable, le visage tendu par des épingles. L’esthétique du Capitole passe ainsi du clinquant au grotesque, ce qui promet un film plus âpre que les précédents.

Les images officielles sont disponibles en version française sur la chaîne YouTube de Metropolitan Films, distributeur du film en France. On y voit la fabrique du spectacle avant celle de la violence : les caméras, les costumes, les sourires de commande. Le malaise vient de là, et c’est exactement ce qu’on attend d’un récit où la télévision est une arme.

Katniss, Peeta et Woody Harrelson : le retour des visages connus

Selon Journal du Geek, Jennifer Lawrence a confirmé son retour dans le rôle de Katniss Everdeen, aux côtés de Josh Hutcherson et de Woody Harrelson, lors d’un tournage qu’elle décrit comme « très émouvant » (« same crew », même équipe). Le site suppose une apparition dans un épilogue, mais la nature exacte de ce retour reste à découvrir en salle : on s’en tiendra à ce qui est annoncé, sans spoiler ni conjecture.

Pour les fidèles, ce clin d’œil relie deux générations. Et si l’on cherche d’autres blockbusters à l’esprit plus malicieux, notre texte sur « Comment braquer une banque » offre un tout autre genre d’adrénaline.

FAQ

Quelle est la date de sortie de Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson en France ?

Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson sort dans les salles françaises le mercredi 18 novembre 2026. Le film arrive deux jours avant sa sortie aux États-Unis, prévue le 20 novembre. Il est distribué en France par Metropolitan FilmExport.

Qui joue Haymitch dans le film ?

Haymitch Abernathy jeune est joué par Joseph Zada. Le film le montre tribut des 50es Hunger Games. Woody Harrelson, qui incarne le personnage adulte dans la saga, est également annoncé de retour, selon Journal du Geek.

Qui réalise Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson ?

Le film est réalisé par Francis Lawrence, déjà aux commandes de quatre précédents volets de la saga. Le scénario est de Billy Ray, d’après le roman Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, publié en 2025.

Où voir la bande-annonce officielle ?

La bande-annonce en version française est disponible sur la chaîne YouTube de Metropolitan Films, distributeur du film en France. Une version originale est publiée par Lionsgate Movies sur sa chaîne officielle.