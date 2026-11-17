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L’acteur Jon Bernthal, vu dans « The Bear » et « Daredevil: Born Again », est le visage de la nouvelle campagne de Fear of God. Début novembre 2026, la marque de Jerry Lorenzo a dévoilé « The Eternal Order », sa dixième collection, photographiée dans le désert : manteau noir qui balaie le sol, écharpe, pantalon ample et lunettes sombres. Le message tient en une phrase : une garde-robe, pas une saison.

L’essentiel

Jon Bernthal est le visage de la campagne de « The Eternal Order », la dixième collection de Fear of God, révélée début novembre 2026 après une première présentation en mars 2026.

Jerry Lorenzo, fondateur et directeur de la création, la décrit comme « not a season but a standard » : un système de vêtements qui se combinent entre eux et avec les pièces déjà possédées.

La collection est disponible sur le site de Fear of God et chez une sélection de revendeurs dans le monde.

https://x.com/THR/status/2117350083675247002 Post de The Hollywood Reporter sur X, le 2 novembre 2026, annonçant la campagne Fear of God de Jon Bernthal.

Un acteur, un manteau, un désert

La scène est simple et elle est belle. Jon Bernthal pose dans un paysage minéral de grès érodé, un décor choisi pour contraster avec la rigueur des coupes. Selon le magazine professionnel MR Magazine, la campagne s’appuie sur un long manteau noir qui balaie le sol, des couches de vêtements d’extérieur sombres, une écharpe, un pantalon large et des lunettes noires.

L’annonce a été relayée dès le 2 novembre 2026 par The Hollywood Reporter sur X, qui y voit une ligne de plus sur « un CV 2026 bien rempli » de l’acteur.

« Pas une saison, mais un standard »

Le mot d’ordre vient de Jerry Lorenzo lui-même. D’après Hypebeast, qui avait révélé la collection le 10 mars 2026, « The Eternal Order » n’est pas un drop saisonnier mais un « système complet d’habillement », où chaque pièce dialogue avec les autres. Elle ferme le cycle précédent de la marque et en ouvre un nouveau, fondé sur la proportion, la retenue et le superposé, avec des silhouettes qui renvoient aux archives de Fear of God.

Cette logique a une conséquence très concrète : on peut acheter un manteau sans se demander s’il sera démodé en février. C’est une promesse de long terme, ce qui, dans l’économie de la mode, relève presque de la provocation. Elle rejoint, à sa manière, le débat que nous ouvrions sur ce que les hommes peuvent retirer de la Fashion Week de Paris printemps-été 2027 : moins de gadgets, plus de construction.

Pourquoi Jon Bernthal, et pas un autre

Dans le communiqué relayé par Hypebeast, Jerry Lorenzo explique son choix : « What I admire about Jon is that he knows who he is and what governs him. His love for his family, his community, and his work all come from the same center. » Autrement dit : un homme dont le style semble découler d’un caractère, et non d’une pose.

Le choix a sa logique : l’acteur n’a rien du mannequin lisse, et la campagne mise sur une présence plutôt que sur une pose. Ceux qui ont suivi Jeremy Allen White dans « The Bear » reconnaîtront cet univers de séries à fort tempérament.

Ce que cette campagne dit de l’hiver masculin

La campagne arrive au moment où la mode homme de l’automne-hiver 2026 se raconte par les personnages. Le magazine Wallpaper* y voit un vestiaire où le tailoring classique croise l’utilitaire, avec des brandebourgs, des capuches de parka et une prolifération de poches, dans une sélection qui réunit notamment Prada, Loro Piana, Jil Sander et Dries Van Noten. Fear of God prend le contre-pied : pas de gadget, un manteau, une écharpe, un pantalon.

Pour le lecteur, la leçon est presque domestique. Un long manteau noir, bien coupé, reste un achat sûr pour l’hiver. Le reste, c’est de l’ajustement.

FAQ

Qui est le visage de la campagne Fear of God « The Eternal Order » ?

Il s’agit de l’acteur américain Jon Bernthal, connu pour « The Bear » et « Daredevil: Born Again ». La campagne a été dévoilée début novembre 2026. Elle a été tournée dans un paysage désertique de grès érodé, et met en scène un long manteau noir, une écharpe, un pantalon large et des lunettes sombres.

Qu’est-ce que « The Eternal Order » ?

C’est la dixième collection de Fear of God, révélée par la marque le 10 mars 2026. Jerry Lorenzo la présente comme « not a season but a standard » : un système complet d’habillement fondé sur la proportion, la retenue et le superposé, dont les pièces se combinent entre elles.

Où acheter la collection Fear of God « The Eternal Order » ?

Selon les médias qui ont relayé la campagne, elle est disponible sur le site officiel de Fear of God et chez une sélection de revendeurs dans le monde. Les prix ne figurent pas dans les communiqués consultés : il faut les vérifier directement sur le site de la marque.

Qui est Jerry Lorenzo ?

Jerry Lorenzo est le fondateur et directeur de la création de Fear of God, marque américaine de mode masculine. C’est lui qui a défini « The Eternal Order » et choisi Jon Bernthal pour l’incarner dans la campagne.