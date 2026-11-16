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Du 12 au 15 novembre 2026, le Grand Palais a accueilli la 29e édition de Paris Photo, placée sous le signe du bicentenaire de la photographie. Au même endroit, des négatifs de William Henry Fox Talbot et des images générées par intelligence artificielle. Ce voisinage est la meilleure leçon de la foire : une photographie n’a jamais valu pour sa facilité, mais pour la décision d’un regard.

L’essentiel

Paris Photo 2026, 29e édition, s’est tenue du 12 au 15 novembre au Grand Palais, avec 246 exposants (199 galeries et 48 éditeurs) venus de 38 pays, selon Pariszigzag et Phototrend.

Le parcours du bicentenaire propose une oeuvre par décennie, de Daguerre et Fox Talbot aux artistes qui travaillent avec l’IA, avec une installation de 36 mètres de Thomas Ruff et une centaine d’oeuvres du Centre Pompidou.

Phototrend rapporte que les femmes représentent 38 % des artistes exposés, contre 20 % en 2018, et que la prochaine édition aura lieu du 11 au 14 novembre 2027.

Un bicentenaire au Grand Palais : une oeuvre par décennie

Les faits. Selon Pariszigzag, la 29e édition de Paris Photo s’est déroulée du 12 au 15 novembre 2026 au Grand Palais, avec 246 exposants originaires de 38 pays. Pour célébrer deux siècles de création photographique, la foire propose un parcours singulier : une oeuvre par décennie, de pionniers comme Louis Daguerre et William Henry Fox Talbot aux artistes qui travaillent aujourd’hui avec l’intelligence artificielle.

À l’entrée, une installation monumentale de 36 mètres consacrée à Thomas Ruff accueille les visiteurs. Le Centre Pompidou, invité de cette édition, présente sous le titre « Révéler » une centaine de photographies, selon Phototrend. Le site précise que des travaux de Fox Talbot sont montrés aux côtés d’images produites par des algorithmes, pour dire le chemin qui va « des négatifs au calotype à la production algorithmique ».

Le plus ancien de nos regards

Notre thèse commence par une image, celle que vous voyez en tête de cet article : « The Open Door » de Fox Talbot, un balai posé contre un battant de bois, une lanterne accrochée au mur, un seuil sombre. C’est une photographie du XIXe siècle, mais c’est aussi une composition. Le photographe n’a pas capté le réel par accident : il a choisi la lumière, le cadre, l’objet banal devenu sujet. Dès l’origine, la photographie est un acte de volonté.

C’est ce que la foire rappelle sans le dire. Quand on s’inquiète de ce que l’intelligence artificielle fait à l’image, la tentation est grande de pleurer une innocence perdue : il y aurait eu une photographie « vraie », et voici que tout devient faux. L’histoire du médium dément ce récit. Elle est faite de retouches, de mises en scène, de tirages manipulés, de procédés chimiques qui transformaient déjà la lumière en convention. La question n’a jamais été de savoir si l’image est naturelle. Elle a toujours été de savoir qui a décidé.

Ce que valent les tirages, et ce qu’ils disent du marché

Que devient la valeur d’une image quand on peut en produire des millions par minute ? Paris Photo répond par la rareté du geste. D’après Phototrend, deux tirages de Robert Frank ont trouvé preneur à 20 000 et 25 000 euros, et une oeuvre de Barbara Probst a atteint 90 000 euros. Ces chiffres, qui restent ceux d’un compte rendu et non d’un bilan officiel de la foire, indiquent une chose : l’acheteur ne paie pas l’image, il paie la main, l’époque, la preuve d’un moment qui a eu lieu.

Cette économie de l’original est, soit dit en passant, très proche de celle du luxe. On ne conserve pas un tirage argentique comme on garde un fichier : on l’accroche, on le regarde au même endroit pendant des années, on le laisse vieillir avec soi. Ce rapport au temps est précisément ce que les flux d’images jetables ne proposent pas. Il est difficile de ne pas y voir, pour les amateurs, une consolation et une consigne : quand tout se duplique, le choix devient un style.

Qui regarde, et qui est regardé

La foire donne aussi un chiffre qui ne relève pas du marché. Selon Phototrend, les femmes représentent 38 % des artistes exposés, contre 20 % en 2018, et une section « Elles × Paris Photo », commissariée par Aldeide Delgado, est consacrée aux femmes photographes, selon Pariszigzag. Dans un magazine comme le nôtre, qui a une longue tradition de photographier les femmes, la question n’est pas anodine : qui tient l’appareil change ce qu’on voit, et la manière dont on le voit.

Le palmarès va dans le même sens, avec le meilleur livre de photographie décerné à Keisha Scarville pour « Passports, 2012-2025 », et le prix du premier livre à Moeko Ishiguro pour « Notation(s) », toujours selon Phototrend. Ce sont des livres, c’est-à-dire des objets que l’on tient, que l’on feuillette, que l’on pose sur une table. Nous avons parlé ici même du travail de John Randolph Pepper et de ses images de rituels : la photographie qui compte est souvent celle qui prend le temps de regarder.

Aller voir, ou attendre un an

La foire est terminée, mais Paris en novembre ne manque pas d’occasions, comme le montrent nos sorties parisiennes du mois. Quant à Paris Photo, rendez-vous du 11 au 14 novembre 2027, selon Phototrend.

Le bicentenaire n’est pas un enterrement, ni celui de l’argentique, ni celui du réel. C’est un rappel : deux cents ans après les premiers essais, ce qui distingue une image d’un bruit, c’est une intention et un cadre. Une porte entrouverte, un balai, une lanterne : voilà ce qui reste, et ce qui restera, quelle que soit la machine.

FAQ

Quand a eu lieu Paris Photo 2026 ?

La 29e édition de Paris Photo s’est tenue du 12 au 15 novembre 2026 au Grand Palais, à Paris, avec 246 exposants, dont 199 galeries et 48 éditeurs, venus de 38 pays, selon Pariszigzag. La prochaine édition est annoncée du 11 au 14 novembre 2027.

Quel est le thème de Paris Photo 2026 ?

L’édition célèbre le bicentenaire de la photographie, à travers un parcours qui présente une oeuvre par décennie. Il va de pionniers comme Louis Daguerre et William Henry Fox Talbot jusqu’aux artistes qui utilisent l’intelligence artificielle, d’après Pariszigzag et Phototrend.

Qui est l’invité d’honneur de cette édition ?

Le Centre Pompidou est l’invité de cette édition. Il présente, sous le titre « Révéler », une centaine de photographies, selon Phototrend. Thomas Ruff accueille aussi les visiteurs avec une installation de 36 mètres de long, consacrée à quatre décennies de son travail.

Quels livres ont été récompensés ?

D’après Phototrend, le prix du meilleur livre de photographie a été attribué à Keisha Scarville pour « Passports, 2012-2025 ». Le prix du premier livre a été remis à Moeko Ishiguro pour « Notation(s) ».