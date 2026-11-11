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La Ferrari Luce, première Ferrari entièrement électrique, a été dévoilée à Rome le 25 mai 2026. Quatre portes, cinq places, 772 kW et un design signé LoveFrom, le studio de Jony Ive et Marc Newson : Maranello assume la rupture. Voici ce que la marque a confirmé, et ce que le marché en dit.

L’essentiel

La Ferrari Luce, première Ferrari 100 % électrique, a été présentée à Rome le 25 mai 2026 : quatre moteurs électriques, 772 kW (plus de 1 000 ch), 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, plus de 530 km d’autonomie annoncés.

Son prix de départ est de 550 000 euros, et ses premières livraisons doivent intervenir avant la fin de 2026, d’après le PDG de Ferrari Benedetto Vigna le 3 novembre 2026.

Selon cette même présentation, toutes les Luce prévues pour 2027 sont déjà attribuées : les nouveaux clients devront attendre 2028.

Le dévoilement de la Ferrari Luce (chaîne officielle Ferrari)

Rome, 25 mai 2026 : le jour où Ferrari a branché la prise

Le dévoilement a eu lieu à Rome, à la Città dello Sport, le 25 mai 2026, selon Wallpaper, qui relève que la date tombe soixante-dix-neuf ans après la première victoire de la marque en course, en 1947. L’intérieur avait été montré auparavant lors d’un événement à San Francisco, avant la révélation complète de la voiture.

Le président de Ferrari, John Elkann, y a parlé d’un nouveau chapitre plutôt que d’une simple nouvelle voiture, rapporte Car Design News. La RTS note que l’action Ferrari a reculé de 6,16 % à la Bourse de Milan le lendemain : le marché a douté, tandis qu’un expert cité par le média jugeait que Ferrari serait quasiment seule sur ce segment.

Un design signé LoveFrom : Jony Ive et Marc Newson chez Ferrari

La Luce a été conçue par LoveFrom, le collectif de Jony Ive, ancien designer d’Apple, et de Marc Newson, avec le Centro Stile Ferrari. Selon Wallpaper, le travail de recherche de LoveFrom remonte au printemps 2022. Car Design News décrit un habitacle de verre à toit noir, des panneaux de feux translucides qui s’effacent lorsqu’ils sont éteints, et les plus grandes roues décalées jamais montées sur une Ferrari de série : 23 pouces à l’avant, 24 à l’arrière.

À bord, l’écran n’a pas tout avalé. Le volant est usiné dans de l’aluminium 100 % recyclé, trois cadrans à lunette d’aluminium composent l’instrumentation, et la console centrale est habillée de cuir italien. Les teintes proposées incluent le Giallo Luce, inspiré du jaune historique de la marque.

Les chiffres : puissance, batterie, autonomie, poids

Quatre moteurs, un par roue, développent ensemble 772 kW, soit plus de 1 000 ch. La batterie de 122 kWh fonctionne en architecture 800 volts et accepte jusqu’à 350 kW en recharge rapide. Ferrari annonce 2,5 secondes de 0 à 100 km/h, une vitesse maximale supérieure à 310 km/h et plus de 530 km d’autonomie, d’après la RTS, qui cite aussi 20 à 25 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Le revers de la médaille se lit sur la balance : 2,26 tonnes, la Ferrari la plus lourde jamais produite, toujours selon la RTS. Ferrari revendique une berline à cinq places, avec un hayon et un vrai coffre : une Ferrari avec laquelle on peut aller chercher des valises.

Prix et livraisons : 550 000 euros, des premières livraisons avant fin 2026

Le prix de départ est de 550 000 euros. Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre, le 3 novembre 2026, Benedetto Vigna a indiqué que les premières livraisons devraient intervenir avant la fin de 2026, avec des essais pour les clients en 2027, rapporte Bevolt. La production prévue pour 2027 est entièrement attribuée.

Le prix est celui d’un objet de collection. Pour comparer, nous avions raconté le pari électrique de Jaguar avec la Type 01 et la berline de luxe BYD Yangwang Altior, qui vise Rolls-Royce. Pour qui voudrait encore sentir le vent, notre sélection de cabriolets de luxe 2026 y répond avec des moteurs thermiques.

FAQ

Quand la Ferrari Luce a-t-elle été dévoilée ?

La Ferrari Luce, première Ferrari 100 % électrique, a été dévoilée à Rome le 25 mai 2026. Son intérieur avait été présenté auparavant lors d’un événement à San Francisco.

Quel est le prix de la Ferrari Luce ?

Le prix de départ de la Ferrari Luce est de 550 000 euros, d’après la RTS et Bevolt. Les options et personnalisations peuvent le faire varier : il faut se renseigner auprès d’un concessionnaire Ferrari.

Quand seront livrées les premières Ferrari Luce ?

Selon Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, les premières livraisons devraient intervenir avant la fin de 2026. Les Luce prévues pour 2027 sont déjà attribuées, et les nouvelles commandes seraient livrées en 2028.

Quelle est l’autonomie de la Ferrari Luce ?

Ferrari annonce plus de 530 km d’autonomie, avec une batterie de 122 kWh. Ces valeurs sont celles du constructeur, rapportées par la RTS : l’autonomie réelle dépend de la conduite et de la température.