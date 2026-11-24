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Ford Racing lèvera le voile sur son hypercar d’endurance le jeudi 26 novembre 2026, jour de Thanksgiving aux États-Unis. Le constructeur américain veut revenir au Mans en juin 2027, soixante ans après le règne de sa GT40, avec un V8 atmosphérique de 5,4 litres et une consigne simple : gagner.

L’essentiel

Ford Racing présentera son hypercar le jeudi 26 novembre 2026 ; le premier aperçu officiel la montre en piste avec les trois GT40 arrivées 1re, 2e et 3e aux 24 Heures du Mans 1966, selon Ford (article du 13 octobre 2026).

La voiture reçoit un V8 atmosphérique Coyote de 5,4 litres dérivé des programmes Dark Horse R, GT4 et GT3, sur un châssis Oreca, et débutera aux 24 Heures du Mans en juin 2027.

Les pilotes annoncés sont Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller (vainqueur au Mans en 2010 avec Audi) et Logan Sargeant.

Vidéo officielle de Ford France, « Le Mans n’oublie jamais », publiée le 12 juin 2026 sur YouTube.

Un teaser qui réunit la GT40 et la voiture du futur

Il y a des invitations qui se refusent, et des invitations qui se font en blanc et bleu. Le 13 octobre 2026, Ford a publié sur son site « From the Road » un premier regard sur sa nouvelle hypercar, en action sur la piste et peinte en camouflage. Autour d’elle, trois Ford GT40 de 1966, celles-là mêmes qui avaient terminé aux trois premières places des 24 Heures du Mans cette année-là. Ford précise que c’est la première fois que les quatre voitures roulent ensemble, et fixe la présentation complète au jeudi 26 novembre.

Le message du teaser tient en quelques mots, « The new era begins », et il est assez clair : la nouvelle venue rattrape les anciennes, puis les dépasse. Le clin d’oeil est charmant, la mise en scène presque insolente, et on se prend à espérer que quelqu’un, chez Ford, a prévenu les GT40 qu’elles allaient être doublées.

Pourquoi Ford revient au Mans soixante ans après

Ford a remporté quatre fois de suite les 24 Heures du Mans, de 1966 à 1969, avec la GT40. Le constructeur n’a plus joué la victoire au classement général depuis près de soixante ans, rappelait-il lors de l’annonce de son programme, le 13 juin 2025. Jim Farley, président de Ford, y avait résumé l’ambition sans détour : « We are coming back to Le Mans to win, and we aren’t making that a secret ».

Le programme est dirigé par Dan Sayers, venu de Red Bull Ford Powertrains, où il pilotait le projet du groupe propulseur de Formule 1 2026. La voiture sera « Ford-powered, Ford-built and Ford-raced », selon la formule officielle, et fera ses débuts à la 95e édition de la classique mancelle, en juin 2027. Le châssis est confié à la société française Oreca, fondée en 1973 et créditée par Ford de dix victoires consécutives aux 24 Heures du Mans.

Un V8 de 5,4 litres, et pas un petit moteur d’appoint

Les 24 Heures du Mans ont publié le détail du moteur : un V8 5,4 litres atmosphérique de type « Coyote », développé en interne et dérivé de l’architecture des programmes Dark Horse R, GT4 et GT3. Ford l’a dévoilé le 4 juillet 2026, jour des 250 ans de l’indépendance américaine, avec un teaser mettant en avant un nez très bas et des passages de roues marqués. Ford a travaillé avec Red Bull Ford Powertrains pour intégrer la partie haute tension de la chaîne de traction.

C’est un choix de caractère. Quand le plateau cherche la sobriété, Ford mise sur un gros V8 qui chante. Cela ne garantit rien au chronomètre, mais cela garantit le son, et à trois heures du matin dans la ligne droite des Hunaudières, le son compte. Un responsable du programme l’a dit à sa manière : en entendant une Ford arriver, on ne devrait pas avoir besoin de lire le badge pour savoir de qui il s’agit.

Les pilotes et le calendrier

Selon les 24 Heures du Mans, l’équipe compte Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller et Logan Sargeant. Priaulx et Rockenfeller ont disputé en 2026 le championnat European Le Mans Series en LMP2 pour acquérir de l’expérience d’exploitation, avec le soutien attendu de Proton Competition. La voiture elle-même doit débuter en 2027 en Championnat du monde d’endurance FIA, puis aux 24 Heures du Mans.

Pour patienter, Ford France a publié le 12 juin 2026 une vidéo officielle, « Le Mans n’oublie jamais », qui rappelle la victoire de 1966 et annonce le retour de la marque en Hypercar en 2027. Les amateurs de mécaniques d’exception retrouveront le même esprit dans notre article sur la Lamborghini Temerario Spyder, et ceux qui préfèrent les enchères regarderont la vente d’automne d’Aguttes, avec une Porsche 993 Turbo S, une Carrera RS 2.7 et une Peugeot 2008 DKR.

FAQ

Quand Ford présente-t-il son hypercar de Le Mans ?

Ford Racing a annoncé la présentation complète de son hypercar le jeudi 26 novembre 2026, jour de Thanksgiving aux États-Unis. Un premier aperçu, publié le 13 octobre 2026, la montrait en piste avec trois Ford GT40 de 1966. La voiture doit ensuite participer aux 24 Heures du Mans en juin 2027, selon Ford.

Quel moteur équipe l’hypercar Ford ?

Selon les 24 Heures du Mans, l’hypercar reçoit un V8 atmosphérique de 5,4 litres de type Coyote, développé par Ford et dérivé des moteurs des programmes Dark Horse R, GT4 et GT3. Ford a travaillé avec Red Bull Ford Powertrains pour intégrer la partie haute tension. Les chiffres de puissance n’ont pas été confirmés par les sources consultées.

Qui pilotera la Ford hypercar ?

Les pilotes annoncés sont Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller, vainqueur des 24 Heures du Mans 2010 avec Audi, et Logan Sargeant. Priaulx et Rockenfeller ont couru en 2026 en European Le Mans Series (LMP2) pour préparer l’arrivée de la voiture en Championnat du monde d’endurance FIA en 2027.