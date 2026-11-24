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Le 2 décembre 2026, Pathé Films sort en France « Fatherland », le nouveau film de Paweł Pawlikowski, prix de la mise en scène ex aequo au Festival de Cannes en mai. Il y filme en noir et blanc le retour de Thomas Mann en Allemagne en 1949, au volant d’une Buick noire, avec sa fille Erika. Une heure vingt-deux, pas une minute de gras.

L’essentiel

« Fatherland » de Paweł Pawlikowski sort en salles en France le 2 décembre 2026 (distribution Pathé Films), durée 1 h 22, en noir et blanc.

Le film a reçu le prix de la mise en scène ex aequo au Festival de Cannes 2026, partagé avec Javier Ambrossi et Javier Calvo pour « La Bola Negra ».

Sandra Hüller joue Erika Mann et Hanns Zischler Thomas Mann, de Francfort (zone américaine) à Weimar (zone soviétique), en 1949.

Bande-annonce officielle de « Fatherland », publiée par Pathé sur YouTube avant la sortie en salles du 2 décembre 2026.

Un road trip de 1949, de Francfort à Weimar

Imaginez un prix Nobel de littérature qui remet les pieds dans son pays seize ans après l’avoir fui. C’est le point de départ de « Fatherland », tel que le résume le Festival de Cannes : en 1949, Thomas Mann revient pour la première fois en Allemagne depuis la guerre. Sa fille Erika, actrice, écrivaine et pilote de rallye, l’accompagne. Au volant d’une Buick noire, ils traversent un pays en ruines, de Francfort sous contrôle américain jusqu’à Weimar sous contrôle soviétique, selon la fiche d’Unifrance.

Thomas Mann y est honoré à l’Ouest comme à l’Est, et le film observe ce que chaque camp attend de lui. La question qui revient, d’après la critique de l’Irish Times (cinq étoiles à Cannes), est presque enfantine : que veut dire « chez soi » quand on a tout perdu ?

Petite précision pour les puristes : le British Film Institute rappelle que l’écrivain avait en réalité fait ce voyage avec son épouse et non avec sa fille. Pawlikowski a pris la liberté de la remplacer par Erika. Le cinéma a ses licences.

Un prix de la mise en scène ex aequo à Cannes

Le 23 mai 2026, le jury présidé par Park Chan-wook a distingué Paweł Pawlikowski pour la mise en scène, un prix partagé avec les Espagnols Javier Ambrossi et Javier Calvo pour « La Bola Negra », comme le rapporte Polskie Radio. La Palme d’or est allée à Cristian Mungiu pour « Fjord ». C’est le deuxième prix de la mise en scène cannois du réalisateur polonais, déjà couronné en 2018 pour « Cold War ». Son film précédent, « Ida », fut le premier film polonais à décrocher l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Sur scène, trois lauréats montés ensemble pour un seul prix : le réalisateur aurait plaisanté sur une « mise en scène désastreuse ». L’autodérision est aussi une élégance. Sur la composition du jury, voyez notre article sur Cannes 2026 et Park Chan-wook.

Sandra Hüller, Hanns Zischler et un noir et blanc au cordeau

Au générique : Sandra Hüller (Erika Mann), Hanns Zischler (Thomas Mann), August Diehl, Devid Striesow et Anna Madeley. Le Scotsman salue chez Sandra Hüller « une performance de fureur contenue et de tourment émotionnel » : elle fait d’Erika le cœur battant du film.

L’image est signée Łukasz Żal, déjà directeur de la photographie d’« Ida » et de « Cold War ». Noir et blanc, format étroit, textures de monochrome qui évoquent les intérieurs des années 1940 sans la netteté clinique du numérique, note le BFI. Le scénario est coécrit avec Henk Handloegten. La coproduction réunit la Pologne (36 %), l’Allemagne (34 %), l’Italie (20 %) et la France (10 %), selon Unifrance, et le tournage s’est déroulé notamment en Pologne, à Legnica, Wałbrzych et Wrocław.

Pour ceux qui aiment lire avant de voir, nous avons consacré un portrait à une autre lauréate du Nobel de littérature, Anne Carson, avec un conseil pour savoir par quel livre commencer.

Pourquoi le voir en salles le 2 décembre

D’abord pour la brièveté : une heure vingt-deux, quand tant de films s’étirent comme un dimanche pluvieux. Ensuite pour l’écran : un noir et blanc sculpté se mérite sur grand format, et la bande-annonce officielle publiée par Pathé donne un avant-goût de ce parti pris. Enfin pour le sujet, qui n’a rien d’une leçon d’histoire : un écrivain honoré par deux camps rivaux, et sa fille à ses côtés. Pour l’Irish Times, il referme une trilogie sur l’Europe d’après-guerre, après « Ida » et « Cold War ».

FAQ

Quand sort « Fatherland » de Paweł Pawlikowski en France ?

« Fatherland » sort en salles en France le 2 décembre 2026, distribué par Pathé Films, selon la fiche Unifrance du film. Le long métrage dure 1 h 22 et a été tourné en noir et blanc. Il a été présenté en compétition au Festival de Cannes en mai 2026.

De quoi parle « Fatherland » ?

Le film raconte le voyage de l’écrivain Thomas Mann, prix Nobel de littérature, et de sa fille Erika dans l’Allemagne de 1949. Ils vont de Francfort, en zone américaine, à Weimar, en zone soviétique, seize ans après avoir fui le régime nazi, dans un pays détruit et partagé par la guerre froide.

Qui joue Thomas Mann et Erika Mann dans « Fatherland » ?

Hanns Zischler incarne Thomas Mann et Sandra Hüller joue sa fille Erika Mann. Le casting compte aussi August Diehl, Devid Striesow et Anna Madeley. Le film est réalisé par Paweł Pawlikowski, qui a coécrit le scénario avec Henk Handloegten.

Quel prix « Fatherland » a-t-il obtenu à Cannes ?

« Fatherland » a reçu le prix de la mise en scène ex aequo au Festival de Cannes 2026, partagé avec « La Bola Negra » de Javier Ambrossi et Javier Calvo. La Palme d’or de cette 79e édition est allée à « Fjord » de Cristian Mungiu.