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Shakira remet le cap sur le Brésil : la chanteuse colombienne a confirmé quatre concerts de sa tournée « Las Mujeres Ya No Lloran World Tour », à Balneário Camboriú le 31 décembre 2026, puis à Cariacica, Salvador et Fortaleza en janvier 2027. La billetterie ouvre le 26 novembre. Une fin d’année en rythme, hanches comprises, que la Colombienne connaît mieux que personne.

L’essentiel

Shakira donnera quatre concerts au Brésil : Balneário Camboriú (31 décembre 2026), Cariacica (3 janvier 2027), Salvador (6 janvier) et Fortaleza (9 janvier), d’après la presse brésilienne.

La vente des billets ouvre le 26 novembre 2026 exclusivement via Fever, avec une prévente à 10 h pour les inscrits et la vente générale à midi, selon le site brésilien Imirante.

En mai 2026, Shakira avait réuni 2 millions de personnes sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, d’après le quotidien Itatiaia.

Lyric video officiel de « Dai Dai » (version portugaise) avec Filipe Ret et Léo Santana, publié par Shakira sur YouTube le 11 août 2026.

Quatre dates, du réveillon à Fortaleza

Selon Imirante, l’agenda brésilien de la chanteuse commence par un concert de réveillon avenue Atlântica, à Balneário Camboriú (Santa Catarina), le 31 décembre 2026. Il se poursuit le 3 janvier 2027 au stade Kleber Andrade de Cariacica (Espírito Santo), le 6 janvier à l’Arena Fonte Nova de Salvador (Bahia) et le 9 janvier à l’Arena Castelão de Fortaleza (Ceará).

Le quotidien O Liberal précise que ces concerts sont produits par Fenix Entertainment, et relève un détail qui fâchera les habitants de São Paulo : São Paulo n’est pas dans la liste. La ville de Salvador avait, elle, vu sa date évoquée dès le 15 novembre par le maire Bruno Reis, qui parlait d’un événement privé organisé sans argent public, rapporte Itatiaia.

« Te Dejo Madrid » avec Dani Martin, extrait live de la tournée LMYNL, publié sur la chaîne officielle de Shakira le 14 octobre 2026.

Un public brésilien conquis depuis 2025

Le Brésil n’est pas une escale comme une autre. Selon Billboard Brasil, la tournée « Las Mujeres Ya No Lloran » y avait commencé en février 2025, avec des dates à Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos, le 11 février) et à São Paulo (MorumBIS, le 13 février). « J’ai choisi le Brésil pour commencer ma tournée parce que le public brésilien est si important pour moi », déclarait-elle alors, d’après Billboard Brasil.

Le point d’orgue est venu en mai 2026 : d’après Itatiaia, un concert à Copacabana a attiré 2 millions de personnes et généré environ 800 millions de reais pour l’économie locale, un chiffre qui dépasserait les retombées des passages de Madonna en 2024 et de Lady Gaga en 2025 sur la même plage. Ces données sont celles du quotidien brésilien, à prendre avec les précautions d’usage pour une estimation économique.

Dai Dai, Burna Boy et deux voix brésiliennes

Côté musique, la chaîne officielle de Shakira a publié le 1er août 2026 le lyric video de « Dai Dai » avec Burna Boy, puis, le 11 août, une version portugaise avec Filipe Ret et Léo Santana, deux artistes brésiliens. Le clin d’œil est limpide : on ne vient pas chercher un public au Brésil sans lui parler dans sa langue.

La tournée s’est aussi invitée sur la chaîne : des extraits live ont été mis en ligne le 14 octobre 2026, dont « Te Dejo Madrid » avec Dani Martin, enregistré pendant la tournée. Pour qui se demande ce que valent ces soirées, la vidéo en dit plus que dix paragraphes.

Pourquoi cette tournée garde son pouvoir de séduction

Le glamour selon Shakira a toujours été une affaire de mouvement : la chevelure, le regard en biais, une façon de faire danser le monde entier sans jamais perdre la mesure. Sur scène, rien de la pose figée des campagnes de mode, tout de l’énergie d’une artiste qui sait que le rythme est la plus belle des tenues. C’est la même logique qui anime d’autres retours de chanteuses sur LUI, de Vanessa Paradis à l’Accor Arena à Mylène Farmer et son album « Égrégore ».

À Salvador comme à Fortaleza, on devrait donc retrouver les ingrédients habituels : du bruit, du sable dans l’air et une chanteuse qui ne fait pas semblant. Un réveillon réussi tient souvent à peu de chose, et Shakira semble avoir trouvé la formule.

FAQ

Quelles sont les dates de Shakira au Brésil en 2026 et 2027 ?

Shakira est annoncée à Balneário Camboriú le 31 décembre 2026, à Cariacica le 3 janvier 2027, à Salvador le 6 janvier et à Fortaleza le 9 janvier. Ces quatre concerts font partie de la tournée « Las Mujeres Ya No Lloran World Tour », d’après la presse brésilienne.

Quand ouvre la billetterie des concerts de Shakira au Brésil ?

Selon Imirante, la vente démarre le 26 novembre 2026 exclusivement sur la plateforme Fever. Une prévente est ouverte à 10 h aux utilisateurs inscrits, et la vente générale commence à midi. Le paiement peut être fractionné en plusieurs fois, avec ou sans frais selon l’option.

Shakira joue-t-elle à São Paulo ?

Non, pas dans ce calendrier. O Liberal note qu’aucune date n’est confirmée à São Paulo pour ces quatre concerts de fin 2026 et début 2027. La chanteuse s’y était produite en février 2025, au stade MorumBIS, selon Billboard Brasil.

Combien de personnes ont assisté au concert de Shakira à Copacabana ?

Le quotidien Itatiaia évoque 2 millions de personnes pour le concert donné en mai 2026 sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, avec des retombées estimées à 800 millions de reais pour l’économie locale.