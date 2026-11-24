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Nicole Kidman revient chez elle, du moins sur le papier glacé : l’actrice australienne signe sa douzième couverture de Vogue Australia, un record pour le magazine, dans le numéro de novembre 2026 baptisé « Homecoming ». Chanel, l’eau, des murs crème et un regard apaisé : la star de Scarpetta, à 59 ans, y parle surtout d’être bien dans sa peau.

L’essentiel

Nicole Kidman est en couverture du numéro de novembre 2026 de Vogue Australia, sa douzième couverture pour le magazine, photographiée par Lachlan Bailey et stylisée par la rédactrice en chef Christine Centenera.

Le shooting, réalisé dans un studio new-yorkais, est habillé en Chanel (collections Cruise 2026/27 et Resort 2027) et a été partagé par l’actrice sur Instagram avec le seul mot « Homecoming ».

L’actrice, 59 ans, est à l’affiche de la série Scarpetta sur Prime Video, dont la première saison compte huit épisodes et dont une deuxième saison est déjà commandée.

Post officiel de Nicole Kidman sur Instagram, fin octobre 2026 : les images de la couverture « Homecoming » de Vogue Australia.

Une douzième couverture baptisée « Homecoming »

Il y a des retours qui se passent de valise. Selon The Nightly, Nicole Kidman figure pour la douzième fois en couverture de Vogue Australia, à l’occasion du numéro de novembre 2026, et le magazine comme l’actrice parlent d’un « retour à la maison », elle qui a grandi en grande partie en Australie auprès de parents australiens.

Le geste est à la fois simple et très calculé, comme tout ce qui porte une signature Vogue. La photographie est de Lachlan Bailey, le stylisme de Christine Centenera, rédactrice en chef de l’édition australienne, d’après Fiction Horizon. Le tout a été réalisé dans un studio new-yorkais : l’Australie, ici, est un état d’esprit plus qu’un décor, ce qui n’empêche pas la lumière d’avoir des airs de vacances.

Nicole Kidman a elle-même partagé les images sur Instagram, avec une légende minimale, « Homecoming », accompagnée d’un drapeau australien et d’un cœur bleu. Le post est à voir ci-dessous.

Bande-annonce officielle de Scarpetta, publiée par Prime Video France sur YouTube.

Chanel, l’eau et des murs crème : les looks du shooting

La maison Chanel est l’autre héroïne de la série. D’après Fiction Horizon, on y voit un maillot monochrome photographié dans l’eau, un haut rayé associé à une jupe à franges issue de la collection Cruise 2026/27, une petite robe bustier noire à encolure festonnée avec bonnet siglé, et une veste à sequins de la collection Resort 2027 portée sur une brassière Madre Natura.

Hello! précise que les clichés jouent sur l’eau d’un bleu étincelant et sur des murs crème, avec des accents dorés et des accessoires métalliques. Sous le post de l’actrice, les réactions ont afflué : Elle Fanning a écrit « Oh my god these are sensational Nicole! », et Joey King a également salué le shooting.

Nicole Kidman à Cannes, lors de Women In Motion, en mai 2025. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Martin Kraft / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

C’est le Chanel de saison, mais lu avec un sourire : le tweed et les perles de la maison cèdent la place à la plage et au bleu. Rien d’étonnant pour une actrice que la maison habille régulièrement, comme notre article sur Chanel et le métier d’art le rappelle à sa façon, avec le chapelier Maison Michel exposé au 19M.

« Plus à l’aise dans ma peau » : ce que dit l’actrice

Plus que les looks, ce sont les mots qui ont circulé. Dans l’entretien, Nicole Kidman explique qu’elle est aujourd’hui plus à l’aise dans sa peau et ajoute, avec humour : « Weird to get that by 59, but I’m glad to say I somehow got there », soit, en substance, qu’il est curieux d’y arriver à 59 ans, mais qu’elle y est parvenue, selon Hello!.

The Nightly rapporte aussi les propos de l’interview, construite autour de questions posées par une vingtaine de personnalités, dont Hugh Jackman, Kylie Minogue et Margot Robbie. L’actrice y raconte avoir été la plus grande de sa classe, plus grande que tous les garçons, au point de ne pas pouvoir devenir danseuse classique. Elle y confie aussi qu’elle partage ses vêtements avec ses filles, Sunday Rose (18 ans) et Faith (15 ans), et qu’elle rêvait enfant de tourner une publicité pour McDonald’s.

Côté hygiène de vie, le ton reste lui aussi sans dogme : elle dit courir, faire du vélo et du yoga, « partout où elle se trouve », et viser environ 80 % d’alimentation saine. Un art de vivre qui ressemble moins à un régime qu’à une élégance.

Nicole Kidman à la Mostra de Venise, le 30 août 2024. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © LucaFazPhoto / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Scarpetta, une carrière de 45 ans et la suite

L’actualité de la couverture tombe au milieu d’une année très occupée. Nicole Kidman incarne la légiste Kay Scarpetta dans la série Prime Video adaptée des romans de Patricia Cornwell, avec Jamie Lee Curtis, également productrice exécutive, d’après Amazon. Les huit épisodes de la saison 1 sont disponibles sur Prime Video et une deuxième saison a déjà été commandée.

Cette couverture célèbre aussi, au passage, quarante-cinq ans de carrière, comme le souligne The Nightly. Pour retrouver l’actrice dans un tout autre registre, plus mondain, on peut relire les folles soirées de Nicole Kidman à Ibiza sur LUI.

FAQ

Combien de fois Nicole Kidman a-t-elle été en couverture de Vogue Australia ?

Le numéro de novembre 2026 de Vogue Australia est la douzième couverture de Nicole Kidman pour le magazine, un record selon la presse australienne. Intitulé « Homecoming », le shooting a été photographié par Lachlan Bailey et stylisé par Christine Centenera, rédactrice en chef du magazine.

Qui habille Nicole Kidman dans ce shooting de Vogue Australia ?

Le shooting est entièrement habillé en Chanel, selon Fiction Horizon, avec des pièces issues des collections Cruise 2026/27 et Resort 2027. On y voit notamment un maillot monochrome, une jupe à franges, une petite robe noire bustier et une veste à sequins.

Dans quelle série Nicole Kidman joue-t-elle actuellement ?

Nicole Kidman joue la légiste Kay Scarpetta dans Scarpetta, série Prime Video tirée des romans de Patricia Cornwell. La première saison compte huit épisodes, avec Jamie Lee Curtis au casting, et une deuxième saison a déjà été commandée par la plateforme.