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Anne-Sophie Pic a ouvert le 18 septembre 2026 son nouveau restaurant parisien, « Anne-Sophie Pic Paris », au sein de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, au 164 rue de Rivoli. L’adresse n’est donc plus une promesse d’automne : on peut s’y asseoir. Voici ce que l’on y mange, ce que cela coûte et comment réserver.

L’essentiel

Anne-Sophie Pic Paris a ouvert le 18 septembre 2026 au 164 rue de Rivoli, Paris 1er, dans la Fondation Cartier pour l’art contemporain ; le bar Utopic avait ouvert dès le 4 septembre.

Le déjeuner se décline en trois plats (120 € en semaine), quatre (150 €) ou cinq (185 €) ; le dîner est un menu unique en sept services à 260 €, accords mets et boissons à partir de 65 € le midi et 145 € le soir.

La réservation se fait en ligne via Zenchef ou par téléphone au 01 42 60 40 40 ; l’entrée est distincte de celle des expositions.

Une ouverture annoncée pour l’automne, confirmée le 18 septembre

L’annonce remonte à décembre 2025. Maison Pic, Gault&Millau et Time Out ont alors évoqué un restaurant et un bar dans les nouveaux murs parisiens de la Fondation Cartier, installée en face du Louvre, place du Palais-Royal, dans le bâtiment réaménagé par Jean Nouvel. Le calendrier a été tenu : Gault&Millau donne le 4 septembre 2026 pour le bar Utopic et le 18 septembre pour la table.

Ce déménagement a un prix symbolique. Pour s’installer ici, la cheffe quitte La Dame de Pic, rue du Louvre, ouverte en 2012 et triplement étoilée au Michelin. À ce jour, aucune distinction Michelin n’est annoncée pour la nouvelle adresse : nous n’en inventerons pas. Un nom, en revanche, reste intact : la cuisine continue de se réclamer de la philosophie de l’« Imprégnation », chère à la maison drômoise.

Anne-Sophie Pic en cuisine. Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Anne-Emmanuelle Thion (via CharleneRssn) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Ce que l’on mange : berlingots, maquereau et optique de Vasarely

La carte change chaque mois au déjeuner, et le dîner suit un fil unique en sept services. Selon Time Out, qui lui accorde quatre étoiles sur cinq, la cuisine marie des accents japonais et provençaux, avec des saveurs nettes et lisibles. Parmi les plats cités, les berlingots, signature de la maison, servis avec un bouillon de légumes fumés, et un dessert à la figue et au café.

Yonder, de son côté, relève des tartelettes pistache et estragon, un maquereau remarqué, et un dessert intitulé « Tromper l’optique », inspiré de l’art optique de Vasarely. Les équipes y portent des tabliers de style hakama, détail qui dit le goût du lieu pour le Japon.

Les berlingots, plat emblématique de la maison Pic (ici à Valence). Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Benoît Prieur / Wikimedia Commons, CC0

Le soir, une particularité : Time Out signale des casques audio pour écouter des « poèmes-recettes », pendant que les assiettes rappellent l’art abstrait. On est loin du dîner qui s’exécute ; on est invité à écouter la cuisine.

Un décor d’art et de chêne, un bar à part

Le restaurant a été dessiné par l’agence Moinard Bétaille, qui a travaillé le chêne brut ou brossé, le mélèze argenté, les fibres d’abaca et des pivoines en plâtre, selon le site de la cheffe. La cuisine est ouverte sur la salle, les miroirs jouent avec la lumière, et des collaborations avec des artistes sont annoncées au fil de l’année.

À côté, Utopic est le premier bar de mixologie pensé par la maison, développé avec Paz Levinson, sommelière du groupe. On y accède de façon indépendante par la rue de Marengo. Des soirées « Double Mix Nights », avec DJ et bouchées, y sont prévues un jeudi sur deux. Pour qui rêve d’un autre décor parisien après le dîner, on peut aussi relire notre visite de Thalie, la Grèce au Palais-Royal, à quelques pas.

Réserver, s’habiller, payer : les informations pratiques

Le restaurant est ouvert tous les jours, de 12 h à 13 h 30 pour le déjeuner et de 19 h à 21 h pour le dîner (derniers services). Le métro le plus proche est Palais-Royal, ligne 1. Le dress code est smart casual : pas de tenue de sport, et pas de sandales ouvertes pour ces messieurs.

La Fondation Cartier précise que la table n’est pas accessible avec un billet d’exposition : l’entrée est séparée. Comptez, selon Time Out, de 210 à 260 € pour le déjeuner du week-end. Reste la question que se pose tout amateur : est-ce cher ? Oui, comme la grande cuisine. Mais le déjeuner en semaine à 120 € est l’une des façons les plus abordables de goûter à la maison à Paris, sans monter à Valence, où se trouve le restaurant historique. Et pour mesurer l’état d’esprit de la haute gastronomie parisienne, on lira aussi le choix de Bruno Verjus, qui ferme La Table.

FAQ

Quand a ouvert le restaurant d’Anne-Sophie Pic à Paris ?

Anne-Sophie Pic Paris a ouvert le 18 septembre 2026 à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 164 rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement. Le bar Utopic, qui fait partie du même projet, avait ouvert quinze jours plus tôt, le 4 septembre 2026.

Quel est le prix du menu chez Anne-Sophie Pic Paris ?

Le déjeuner en semaine commence à 120 € pour trois plats, puis 150 € pour quatre et 185 € pour cinq. Le dîner est un menu unique en sept services à 260 €. Les accords mets et boissons démarrent à 65 € le midi et 145 € le soir.

Comment réserver une table chez Anne-Sophie Pic Paris ?

La réservation s’effectue en ligne, via le système Zenchef accessible depuis les sites de Maison Pic et de la Fondation Cartier, ou par téléphone au 01 42 60 40 40. Le restaurant dispose d’une entrée distincte de celle des expositions.

Que devient La Dame de Pic, rue du Louvre ?

Anne-Sophie Pic avait annoncé en décembre 2025 la fermeture de La Dame de Pic, rue du Louvre, pour s’installer à la Fondation Cartier. La date exacte de cette fermeture n’a pas été vérifiée pour cet article : renseignez-vous auprès de la maison avant de réserver.