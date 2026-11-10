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« Blade Runner 2099 », la série de Prime Video avec Michelle Yeoh et Hunter Schafer, sera disponible le 25 novembre 2026, avec ses huit épisodes d’un seul coup. Cinquante ans après « Blade Runner 2049 », elle retourne la table : à Los Angeles, les réplicants tiennent le pouvoir, et c’est une réplicante en fin de course qui mène l’enquête. Ridley Scott, créateur de l’univers, la produit.

L’essentiel

« Blade Runner 2099 » sort le 25 novembre 2026 sur Prime Video, avec huit épisodes publiés le même jour dans plus de 240 pays et territoires.

Michelle Yeoh joue Olwen, Blade Runner réplicante proche de la fin, et Hunter Schafer joue Cora, jeune recrue qui cache sa nature ; Silka Luisa est showrunneuse.

La série se passe cinquante ans après « Blade Runner 2049 » (2017) ; Ridley Scott, réalisateur du film de 1982, en est producteur exécutif.

Teaser officiel de « Blade Runner 2099 » (Prime Video)

Los Angeles, 2099 : un monde retourné comme un gant

Le film de Ridley Scott se déroulait en 2019, celui de Denis Villeneuve en 2049, et la série ajoute un troisième étage : 2099. Le récit, rapporté par The Popverse, se situe dans un monde d’après le soulèvement des réplicants, où les humains sont devenus des citoyens de seconde zone et où les réplicants détiennent le pouvoir. Un renversement que GamesRadar résume d’un titre : la franchise « retournée sur la tête ».

Le synopsis officiel, publié par BroadwayWorld, tient en une phrase : à Los Angeles en 2099, Olwen, Blade Runner chevronnée à quelques jours de mourir, s’associe à une mystérieuse nouvelle recrue, Cora, pour enquêter sur une conspiration qui plonge dans les « péchés originels » les plus sombres de la ville. Rien de plus n’a été dévoilé, et nous ne l’inventerons pas.

Michelle Yeoh et Hunter Schafer, un duo plus sensuel qu’il n’y paraît

Il y a, dans ce couple d’actrices, une jolie logique de contraste. D’un côté Michelle Yeoh, dont l’autorité se joue dans le regard et le port, qui incarne Olwen, la vétérane. De l’autre Hunter Schafer, regard clair et sourire désarmant, en Cora, qui d’après The Popverse est une humaine se faisant passer pour une réplicante. Dans un univers où l’on apprend à reconnaître un être humain à une réaction de pupille, le déguisement est une idée délicieuse.

L’esthétique de la franchise a toujours aimé les femmes à la fois fragiles et dangereuses, des silhouettes de film noir sous la pluie et les néons. On verra si la série prolonge ce goût ou le renverse. Pour qui suit les héroïnes de science-fiction de près, nous avons aussi parlé de Naomi Ackie dans « Clayface », autre actrice qui sait se rendre inoubliable avec peu de mots.

Michelle Yeoh au San Diego Comic-Con, le 24 juillet 2026, interprète d’Olwen dans « Blade Runner 2099 ». Photographie retouchée (contraste, vignettage, étalonnage). © Kevin Paul / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Qui est derrière la série : Silka Luisa, Ridley Scott et une armée de producteurs

La showrunneuse et productrice exécutive est Silka Luisa. Ridley Scott figure parmi les producteurs exécutifs, aux côtés notamment d’Andrew Kosove, Broderick Johnson, David W. Zucker, Michael Green et Isa Dick Hackett, la fille de l’écrivain Philip K. Dick, dont le roman est à l’origine du premier film. Les deux premiers épisodes sont réalisés par Jonathan van Tulleken, qui a déjà dirigé des épisodes de « Shōgun ». La série est produite par Amazon MGM Studios et Alcon Television Group.

La liste de BroadwayWorld ne mentionne pas Denis Villeneuve, réalisateur de « Blade Runner 2049 », et aucune source consultée ne fait état de son implication dans la série. Pour retrouver son univers, relire notre portrait de Timothée Chalamet dans « Dune : Troisième partie », l’autre grande saga de science-fiction du cinéaste.

Au casting figurent aussi Dimitri Abold et Lewis Gribben, en rôles réguliers, et, en invités récurrents, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke et Maurizio Lombardi.

Ce que l’on sait, ce que l’on ignore

On sait la date (le 25 novembre 2026), le format (huit épisodes d’un seul coup), le point de départ et l’équipe. Une première bande-annonce a été présentée au San Diego Comic-Con en juillet 2026, et le casting a ensuite défendu la série au New York Comic Con en octobre. On ignore, à ce stade, le détail de l’intrigue, la place éventuelle de personnages des films et le rôle de chacun des invités récurrents.

La vraie question est celle de la tonalité : un néo-noir qui soigne l’ambiance de la franchise, ou une série d’action plus nerveuse ? Un teaser officiel est publié sur la chaîne YouTube de Prime Video. Reste à vérifier si l’élégance tient sur huit heures.

FAQ

Quand sort « Blade Runner 2099 » sur Prime Video ?

« Blade Runner 2099 » sort le 25 novembre 2026 sur Prime Video. Les huit épisodes de la série sont publiés le même jour, dans plus de 240 pays et territoires, ce qui permet de la regarder d’une traite dès le premier jour.

Qui joue dans « Blade Runner 2099 » ?

Michelle Yeoh joue Olwen, une Blade Runner réplicante proche de la fin, et Hunter Schafer joue Cora, une recrue mystérieuse. Dimitri Abold et Lewis Gribben sont réguliers, avec Johnny Harris, Tom Burke, Sheila Atim et d’autres en invités récurrents.

Quel est le lien avec les films de Ridley Scott et Denis Villeneuve ?

La série se déroule cinquante ans après « Blade Runner 2049 » de Denis Villeneuve (2017), lui-même suite du film de Ridley Scott de 1982. Ridley Scott est producteur exécutif de la série. Aucune implication de Denis Villeneuve n’a été annoncée.

Qui est la showrunneuse de « Blade Runner 2099 » ?

Silka Luisa est showrunneuse, scénariste et productrice exécutive de « Blade Runner 2099 ». La série est produite par Amazon MGM Studios et Alcon Television Group, et les deux premiers épisodes sont réalisés par Jonathan van Tulleken.