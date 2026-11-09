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La BYD Yangwang Altior, berline électrique de 5,60 mètres aux portes arrière à ouverture inversée, a été dévoilée le 7 novembre 2026 à Abu Dhabi. Yangwang, la marque de prestige de BYD, annonce 2,08 millions de yuan pour une série limitée à 399 exemplaires, et vise ouvertement la clientèle de Rolls-Royce.

L’essentiel

Le 7 novembre 2026 à Abu Dhabi, Yangwang, marque haut de gamme de BYD, a présenté l’Altior, une berline quatre places de 5,60 m de long pour 3,50 m d’empattement, lors de son premier lancement mondial hors de Chine.

Le prix préliminaire de l’édition limitée « Shanhe Dingyun » est de 2,08 millions de yuan (environ 311 000 dollars), avec un acompte de 300 000 yuan, pour 399 exemplaires dans le monde.

Quatre moteurs électriques, plus de 1 000 km d’autonomie en cycle chinois CLTC (très optimiste), calandre de 137 éléments taillés comme des gemmes : la puissance exacte et la date de livraison restent à confirmer.

Abu Dhabi, scène choisie pour un nouvel étalon du luxe

Le choix du lieu ne doit rien au hasard. Selon TechNode, l’événement du 7 novembre 2026 est le premier lancement mondial de la marque hors de Chine. Le Golfe aime les grandes berlines à chauffeur, les belles matières et les marques qui s’affichent : le terrain de chasse naturel de Rolls-Royce, de Bentley et de Maybach.

L’Altior s’y présente sans fausse modestie. Dubicars rapporte qu’elle sera proposée en deux finitions, Executive et Bespoke, la première Bespoke étant l’édition limitée « Shanhe Dingyun », habillée de brun et d’or. En Chine, la voiture porte un autre nom : Dingyao. Dubicars précise aussi qu’aucun prix ni date de livraison n’ont été annoncés pour les Émirats arabes unis.

Une calandre en joaillerie et des portes à ouverture inversée

Les chiffres d’abord, d’après Motor1 : 5 600 mm de long, 2 030 mm de large, 1 590 mm de haut, 3 500 mm d’empattement. Les portes arrière, dites « coach doors » (charnières à l’arrière, comme sur les Rolls-Royce), s’ouvrent à 90 degrés, les portes avant à 80. Des parapluies sont logés dans les portes, détail que la marque britannique a rendu célèbre.

La calandre, elle, relève de la haute joaillerie assumée. InsideEVs décrit 137 éléments taillés en gemme et un emblème qui serait en or 24 carats (information à prendre au conditionnel). Douze éléments lumineux pivotent et s’allument à l’approche du propriétaire. Selon Dubicars, le directeur commercial de Yangwang, Hu Xiaoqing, évoque plus de cent propositions de dessin pour la face avant. Voilà beaucoup de travail pour imiter, avec une pointe de lyrisme, le célèbre temple à lamelles de Goodwood.

Le Yangwang U8, grand SUV de la marque de prestige de BYD, au Salon de Genève 2024. L’Altior n’est pas encore photographiée sous licence libre. Photo : Matti Blume, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

À bord : jade de Hotan, broderie de Suzhou et deux réfrigérateurs

Le salon à quatre places est le véritable argument. Motor1 liste du jade jaune de Hotan, de la broderie de Suzhou, du cuir pleine fleur et du bois naturel, trente-neuf haut-parleurs, un écran de plafond de 21,4 pouces, des sièges massants à quatre têtes et, pour qui aurait soif, deux réfrigérateurs. Le coffre annonce 532 litres.

La fiche technique, elle, est plus nuageuse. Motor1 note que la puissance n’est pas officiellement communiquée, alors qu’InsideEVs cite plus de 1 000 chevaux et que Dubicars avance 956 kW (1 282 ch). Quatre moteurs indépendants, une seconde génération de batterie Blade, une recharge de 10 à 70 % en cinq minutes selon InsideEVs, et plus de 1 000 km d’autonomie en cycle CLTC, une norme réputée généreuse : Motor1 rappelle que les chiffres WLTP ou EPA seraient inférieurs. Quant aux livraisons, InsideEVs parle du deuxième trimestre 2027, en Chine et aux Émirats, mais Dubicars et CnEVPost n’ont relevé aucune date officielle. Nous retenons donc : non confirmé.

Ce que cela change pour le prestige automobile

Le prix, d’abord. À 311 000 dollars environ, l’Altior se place dans le voisinage d’une Rolls-Royce Ghost ou d’une Bentley Flying Spur, c’est la comparaison que fait la presse spécialisée. Mais le prestige ne s’achète pas qu’avec un chèque. Rolls-Royce vend un siècle d’artisanat à Goodwood, et sa Spectre, première voiture électrique de la maison, a déjà prouvé que l’électrique peut se faire aristocrate. L’Altior répond par la technologie et l’abondance : plus d’écrans, plus de moteurs, plus de jade.

La Rolls-Royce Phantom, l’étalon que Yangwang prétend viser. Photo : Matti Blume, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Photographie retouchée.

Reste la question que le luxe ne peut esquiver : un nom se construit, il ne se décrète pas. Yangwang n’a livré que 3 546 véhicules pendant les dix premiers mois de 2026, d’après Retail News Asia. Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, parle de « notre vision de l’avenir du luxe chinois ». Les puristes y verront un pastiche. Les clients du Golfe, eux, jugeront sur pièces, et sur la longueur de leurs jambes.

Nous avions raconté comment Jaguar rompt avec son passé avec la Type 01, GT électrique de 1 030 ch : les marques anciennes réinventent leur héritage pendant que les nouvelles s’en dotent par décret. Sur ce terrain, la Chine avance avec des ambitions que l’on retrouvait déjà dans notre sélection high-tech avec la Denza Z9GT, et l’Occident, lui, protège sa couronne, comme dans nos cabriolets de luxe 2026, de Ferrari à Bentley. La bataille du prestige se jouera longtemps sur le récit autant que sur la ficelle.

FAQ

Quand la BYD Yangwang Altior a-t-elle été présentée ?

La Yangwang Altior a été dévoilée le 7 novembre 2026 à Abu Dhabi, lors du premier lancement mondial de Yangwang hors de Chine. Les réservations de l’édition limitée « Shanhe Dingyun » ont été ouvertes à cette occasion, avec un acompte de 300 000 yuan, selon les médias spécialisés.

Combien coûte la Yangwang Altior ?

Le prix préliminaire de l’édition limitée « Shanhe Dingyun » est de 2,08 millions de yuan, soit environ 311 000 dollars, pour 399 exemplaires dans le monde. Aucun prix n’a été annoncé pour les Émirats arabes unis ni pour l’Europe.

Quelle est la puissance de la Yangwang Altior ?

La berline emploie quatre moteurs électriques indépendants. Sa puissance n’est pas officiellement détaillée : InsideEVs évoque plus de 1 000 chevaux, Dubicars environ 956 kW, soit 1 282 chevaux. L’autonomie annoncée dépasse 1 000 km en cycle chinois CLTC, plus favorable que le cycle européen.

Quand la Yangwang Altior sera-t-elle livrée ?

La date n’est pas officielle. InsideEVs mentionne le deuxième trimestre 2027, d’abord en Chine et aux Émirats arabes unis, mais Dubicars et CnEVPost indiquent qu’aucun calendrier de livraison n’a été annoncé. Une arrivée en France n’est pas confirmée.