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Léa Seydoux fait la couverture du numéro de novembre 2026 d’ELLE UK, la « Big Beauty Issue », consacrée aux mille visages de l’actrice française. Un titre bien choisi pour celle qui a défendu cette année à Cannes deux films en compétition, « L’Inconnue » d’Arthur Harari et « Gentle Monster » de Marie Kreutzer, entre deux visions de la féminité.

L’essentiel

Léa Seydoux est en couverture d’ELLE UK de novembre 2026, numéro « Big Beauty Issue » consacré à la beauté, aux soins de la peau et aux traitements, avec un dossier intitulé « les multiples visages de Léa Seydoux ».

Elle a présenté deux films en compétition au Festival de Cannes 2026 : « L’Inconnue » d’Arthur Harari (sortie en France le 26 août 2026, Pathé) et « Gentle Monster » de Marie Kreutzer, avec Catherine Deneuve (sortie française le 13 janvier 2027).

Palme d’or 2013 avec « La Vie d’Adèle » et devenue Madeleine Swann dans les James Bond « Spectre » et « Mourir peut attendre », elle a aussi parlé du prochain Bond de Denis Villeneuve dans un entretien à Variety.

Bande-annonce de « L’Inconnue » d’Arthur Harari (Pathé)

Une « Big Beauty Issue » pour une actrice aux visages multiples

Le numéro de novembre d’ELLE UK a pour thème la beauté, avec des pages sur les soins de la peau et les traitements, et fait de Léa Seydoux sa figure centrale. C’est ce que détaillent les fiches du numéro publiées par des revendeurs de magazines comme YourCelebrityMagazines, et la couverture est relayée par le site Sneak Peek.

La promesse éditoriale (« les multiples visages ») colle à la carrière. Seydoux a toujours refusé de se laisser enfermer dans une seule image : l’héroïne du cinéma d’auteur, la James Bond girl, la femme des drames les plus âpres. Cette couverture, dans une logique de beauté, joue de ce métier de caméléon.

Léa Seydoux en couverture d’ELLE UK, novembre 2026. Photo de Fanny Latour-Lambert, stylisme de Charles Varenne.

Cannes 2026 : deux films en compétition, deux femmes à l’écran

Léa Seydoux a connu un Cannes dense. Elle a présenté deux films en compétition officielle, comme le résument Variety dans son portrait du festival et le Hollywood Reporter à propos de « Gentle Monster ».

« L’Inconnue » d’Arthur Harari a été présenté en compétition le 18 mai 2026. Adapté de la bande dessinée « Le cas David Zimmerman », cosignée par Arthur Harari et son frère Lucas Harari, le film suit un photographe parisien qui se réveille dans le corps d’une femme croisée lors d’une fête. Écran Large en parle comme d’un « jeu de double fantastique et dérangeant ». Le film est sorti en France le 26 août 2026, distribué par Pathé, d’après la fiche de franceinfo. Selon Wikipedia, il a remporté le prix Jean Vigo du long métrage le 6 juillet 2026, et sa réception critique est partagée : 68 % d’avis positifs sur Rotten Tomatoes (31 critiques) et 60/100 sur Metacritic (13 critiques).

« Gentle Monster », de l’Autrichienne Marie Kreutzer, a aussi concouru à Cannes, selon la sélection officielle. Léa Seydoux y joue Lucy, pianiste dont la vie bascule un matin de visite de police. Catherine Deneuve y joue Eloise, et le film doit sortir en France le 13 janvier 2027 (information issue de la fiche Wikipedia du film). Pour retrouver Catherine Deneuve en majesté, voir notre portrait de l’icône à l’approche de ses 83 ans.

Une actrice très française, de la Palme d’or à Bond

Née à Paris, Léa Seydoux a été révélée au grand public avec « La Vie d’Adèle » d’Abdellatif Kechiche, Palme d’or 2013, partagée avec le réalisateur et sa partenaire Adèle Exarchopoulos, comme le rappelle sa fiche Wikipedia. C’est cet ancrage dans le cinéma d’auteur français qui donne du poids à sa présence à Hollywood.

Elle a ensuite incarné Madeleine Swann dans « Spectre » (2015) puis « Mourir peut attendre » (2021), aux côtés de Daniel Craig. Dans son entretien à Variety, dont le titre annonce qu’elle y défend le Bond de Denis Villeneuve, elle revient sur son retour à Cannes. Pour suivre ce que l’on sait du casting du prochain 007, notre dossier sur le prochain James Bond et les noms qui circulent fait le point.

La beauté comme rôle de composition

Que reste-t-il, au fond, d’une couverture de beauté quand l’actrice vient de passer le printemps à jouer un homme prisonnier d’un corps de femme, puis une pianiste au bord de l’effondrement ? Peut-être l’essentiel : le visage de Léa Seydoux est devenu un terrain de jeu. ELLE l’a compris en faisant de ses « visages » le sujet du numéro, et le cinéma, lui, a déjà une longueur d’avance.

FAQ

Léa Seydoux est-elle en couverture d’ELLE UK de novembre 2026 ?

Oui. Léa Seydoux fait la couverture du numéro de novembre 2026 d’ELLE UK, la « Big Beauty Issue », consacrée à la beauté, aux soins de la peau et aux traitements. Le dossier est présenté comme une exploration des « multiples visages » de l’actrice française.

Quels films de Léa Seydoux sont sortis ou sortent en 2026 ?

« L’Inconnue » d’Arthur Harari est sorti en France le 26 août 2026 chez Pathé, après sa présentation en compétition à Cannes le 18 mai. « Gentle Monster » de Marie Kreutzer, également en compétition à Cannes, est annoncé en France pour le 13 janvier 2027.

Léa Seydoux a-t-elle été en compétition à Cannes en 2026 ?

Oui, avec deux films : « L’Inconnue » d’Arthur Harari et « Gentle Monster » de Marie Kreutzer, tous deux en compétition officielle au Festival de Cannes 2026, selon la sélection du festival et la presse spécialisée.

Quels rôles de Léa Seydoux dans la saga James Bond ?

Léa Seydoux joue Madeleine Swann dans « Spectre » (2015) et « Mourir peut attendre » (2021), face à Daniel Craig. Elle a évoqué le futur Bond réalisé par Denis Villeneuve dans un entretien accordé à Variety en marge du festival.