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Le vendredi 20 novembre 2026, RM Sotheby’s tient sa vente de Munich à Motorworld. À l’affiche : une Porsche 911 Carrera RS 3.8 estimée entre 1,1 et 1,3 million d’euros, une BMW 635 CSi Groupe A victorieuse aux 24 Heures de Spa 1986 et une rarissime BMW M1 AHG Studie vendue sans prix de réserve. Une affiche bavaroise, bruyante et très bien habillée.

L’essentiel

La Munich Auction 2026 de RM Sotheby’s a lieu le vendredi 20 novembre 2026 à 16 h (CET) à Motorworld Munich, avec une visite publique de 10 h à 14 h.

La BMW 635 CSi Groupe A de Schnitzer Motorsport, gagnante des 24 Heures de Spa 1986, est estimée entre 500 000 et 700 000 euros.

La Porsche 911 Carrera RS 3.8 de 1993 est estimée de 1,1 à 1,3 million d’euros, la BMW M1 AHG Studie de 400 000 à 500 000 euros, cette dernière sans prix de réserve.

https://x.com/rmsothebys/status/2115498361658708068 Post officiel de RM Sotheby’s sur X, le 28 octobre 2026 : la BMW M1 AHG Studie, proposée sans prix de réserve à Munich.

Une vente qui parle allemand, avec l’accent des circuits

Pour sa cinquième édition munichoise, RM Sotheby’s répète sa recette : une vente centrée sur BMW, Mercedes-Benz et Porsche, dans le décor de Motorworld. Le programme prévoit une visite ouverte au public le vendredi 20 novembre de 10 h à 14 h, un cocktail pour les enchérisseurs enregistrés, puis les enchères à 16 h.

Pas de pluie de superlatifs ici, mais une sélection resserrée, dont les lots les plus commentés racontent chacun une facette de la voiture de sport allemande : la compétition d’usine, le préparateur artisan et la Porsche pour puristes. Les amateurs de voitures devenues œuvres d’art se souviendront, au passage, de Hervé Poulain, l’homme qui faisait courir les tableaux.

La BMW 635 CSi Groupe A, gagnante à Spa en 1986

C’est la pièce de caractère de la vente. Le lot 144 est une BMW 635 CSi Groupe A préparée et engagée par Schnitzer Motorsport, châssis E24 RA2-79, l’une des dix voitures d’usine environ construites. Selon RM Sotheby’s, elle a remporté les 24 Heures de Spa-Francorchamps 1986 après être partie de la neuvième place sur la grille, devant des Ford, Volvo et Rover, quelques mois avant l’arrivée de la BMW M3 E30.

Le casting de pilotes a de quoi faire rêver. L’équipage vainqueur à Spa réunissait Dieter Quester, Thierry Tassin et Altfrid Heger. Au volant de ce châssis sont aussi passés Gerhard Berger, Emanuele Pirro et Roberto Ravaglia, qui y a décroché deux podiums sur la route de son premier titre en championnat d’Europe des voitures de tourisme. Elle porte sa livrée d’époque « Genuine BMW Parts » et a été engagée récemment au Spa Classic et au Monza Revival.

Son estimation : de 500 000 à 700 000 euros. Elle est accompagnée d’un passeport technique historique de la FIA, des feuilles de chronométrage de l’archive Schnitzer et de factures dépassant 250 000 euros de travaux récents, dont une révision moteur en Italie fin 2025. Précision du catalogue : le moteur monté est un moteur de remplacement de type correct.

La BMW M1 AHG Studie, sans prix de réserve

Le lot 150 est plus excentrique. En 1982, Peter Gartemann, patron du concessionnaire BMW AHG, fait transformer des M1 de route en répliques de rue des M1 Procar : becquets agressifs, jupes latérales, ailes élargies, jantes BBS à trois pièces, suspension de course réglable et moteur porté à 350 chevaux. Chaque voiture reçoit une livrée sur mesure signée de l’atelier de Hermann Altmiks, avec la mention « altmiks lackdesign » sous le feu arrière gauche.

On pense qu’il n’en existe pas plus de dix. L’exemplaire de Munich, bleu, aurait été fabriqué pour Gartemann lui-même et conservé par lui. Estimation : de 400 000 à 500 000 euros, sans prix de réserve. RM Sotheby’s l’a mis en avant sur X le 28 octobre 2026, avec ce commentaire : « One of the rarest interpretations of BMW’s legendary supercar ».

Porsche 911 Carrera RS 3.8 : la 964 jaune et la Clubsport

Côté Stuttgart, la vente s’appuie sur deux 911 de la lignée la plus pure. La première est une Porsche 911 Carrera RS 3.8 de 1993, type 964, l’un des 55 exemplaires construits selon RM Sotheby’s. Peinte en jaune Speed Yellow, commandée avec des places arrière, ce qui serait unique pour ce modèle, elle n’a eu qu’un propriétaire allemand depuis l’origine et affichait 185 440 kilomètres lors de la rédaction du catalogue. Elle est estimée de 1,1 à 1,3 million d’euros.

La seconde, au lot 160, est une 911 Carrera RS 3.8 Clubsport de 1995 : un des 227 exemplaires de la version d’homologation de la 993, reconnaissable à son code option « M003 », une version routière de la voiture de Carrera Cup. Son moteur et sa boîte, issus d’une 993 Turbo, ont été montés par Freisinger Motorsport en octobre 2003, et la carrosserie élargie évoque une GT2 Clubsport. Estimation : de 150 000 à 200 000 euros.

Comment lire ces estimations

Une estimation n’est pas un prix : seule la vente du 20 novembre dira ce que ces voitures valent vraiment, et les frais d’acheteur s’ajoutent au prix marteau. Les trois lots illustrent aussi des logiques différentes. La 635 CSi se paie pour son pedigree et son palmarès, la M1 AHG pour sa singularité, la RS 3.8 pour son rang de légende. Sur la voiture de collection comme actif, notre dossier sur la Porsche 911 S de Steve McQueen rappelle que l’émotion n’exonère pas de prudence.

FAQ

Quand a lieu la vente RM Sotheby’s de Munich 2026 ?

La Munich Auction 2026 a lieu le vendredi 20 novembre 2026 à Motorworld Munich (Am Ausbesserungswerk 8). La visite des lots est ouverte au public de 10 h à 14 h, le cocktail suit de 15 h à 16 h pour les enchérisseurs enregistrés, et la vente commence à 16 h (heure d’Europe centrale).

Quelle voiture est estimée le plus cher à Munich ?

Parmi les lots évoqués ici, la Porsche 911 Carrera RS 3.8 de 1993 (type 964) est estimée de 1,1 à 1,3 million d’euros selon RM Sotheby’s. Viennent ensuite la BMW 635 CSi Groupe A gagnante à Spa en 1986 (500 000 à 700 000 euros) et la BMW M1 AHG Studie (400 000 à 500 000 euros).

Qu’est-ce que la BMW M1 AHG Studie ?

C’est une BMW M1 de route transformée en 1982 par le concessionnaire et équipe de course AHG pour ressembler aux M1 Procar : becquets, jupes, ailes élargies, jantes BBS et moteur donné pour 350 chevaux. On pense que dix exemplaires au plus ont été réalisés, chacun avec une livrée unique.

Peut-on visiter les voitures avant la vente ?

Oui. Selon RM Sotheby’s, l’entrée à la visite est ouverte au public le vendredi 20 novembre, de 10 h à 14 h, à Motorworld Munich. Le cocktail et la vente sont réservés aux enchérisseurs inscrits, aux détenteurs du catalogue, aux vendeurs et aux médias accrédités.