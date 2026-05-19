The Sukhothai Bangkok – Quand la ville s’efface

Depuis 1991, The Sukhothai Bangkok cultive une élégance singulière : celle d’un palais-jardin inspiré de Sukhothaï, première capitale du royaume au XIIIe siècle, considérée;comme le berceau de l’art et de l’architecture thaïlandais. L’hôtel en réinterprète les codes au cœur d’un quartier d’affaires ultramoderne, cerné de tours de verre.

Par Ulysse Flowen

Dès que l’on franchit les portes du Sukhothai, membre de Small Luxury Hotels of the World (SLH), la ville s’efface. Les 2,5 hectares de jardins, les plans d’eau, les étangs de lotus et les pavillons bas composent une atmosphère suspendue, comme si l’on pénétrait dans un domaine royal hors du temps. Conçu par Kerry Hill et Ed Tuttle, le cinq-étoiles transpose l’esthétique de Sukhothaï dans un langage résolument contemporain : chedis stylisés, colonnades ouvertes, reliefs de pierre, boiseries en teck, soies aux reflets changeants. Une manière sereine et maîtrisée de convoquer l’histoire tout en célébrant la modernité thaïlandaise.

L’hôtel reprend les principes essentiels de la cité antique : symétrie apaisante, bassins de réflexion, galeries ouvertes à la lumière et compositions minérales rappelant les temples originels. À chaque passage, une cloche de bronze, une perspective d’eau, une niche sculptée évoquent le vocabulaire du patrimoine thaï. Les pavillons bas se déploient comme un petit palais contemporain posé dans un jardin, où l’eau joue un rôle constant : miroir, respiration, guide visuel. Les matériaux (pierre, marbre, bois, soie) ont été choisis pour exprimer une certaine noblesse tranquille, une esthétique épurée qui n’appartient qu’au Sukhothai.

210 clefs, deux ailes, deux atmosphères

L’aile Main Wing, conçue à l’ouverture, témoigne de l’esprit originel de l’hôtel. Ses chambres et suites combinent sols en teck poli, soies thaïes, marbre clair et mobilier d’un classicisme intemporel. C’est une élégance feutrée, légèrement rétro, mais parfaitement assumée, qui rappelle les intérieurs des grandes résidences de ville.

L’aile Club Wing, inaugurée en 2018, réinterprète cette identité dans une version plus contemporaine. Les lignes y sont plus nettes, les volumes plus ouverts, mais la chaleur des matériaux reste fidèle au style Sukhothai. À cela s’ajoutent les caractéristiques d’un luxe urbain moderne : technologie intégrée, literie haut de gamme, salles de bain spectaculaires, espaces lumineux. Les deux ailes dialoguent avec finesse, comme deux chapitres d’un même récit.

Sukhothai Spa : un village thaï réinventé

Au cœur des jardins, The Sukhothai Spa ouvre un monde parallèle. Conçu comme un hameau de maisons thaïes traditionnelles démontées puis réinterprétées, il évoque le charme d’un village secret. L’entrée, inspirée du Wat Si Chum, agit comme une porte symbolique : on quitte la ville pour un espace calme, rythmé par l’eau et les arbres. Le parcours débute par un bassin orné de lotus stylisés, puis se poursuit entre passerelles flottantes, pièces en teck, fenêtres mystérieuses et salles ouvertes sur un jardin intérieur. L’ensemble crée une atmosphère à la fois spirituelle et contemporaine, fidèle au geste architectural de l’hôtel.

À l’intérieur, la philosophie du lotus sert de fil conducteur. Le spa a été pensé comme un vaste étang symbolique où se mêlent matières minérales, textures organiques, parfums de fleurs et lumière douce. Le rituel signature utilise les méridiens orientaux pour délier les tensions ; le Gua Sha associe jade et caviar dans un traitement éclat ; les enveloppements au gingembre réchauffent le corps ; l’espace Bastien Gonzalez apporte une précision rare au soin des mains et des pieds. Chaque geste, chaque matière, chaque parfum prolonge l’idée d’un sanctuaire urbain où l’on retrouve son axe intérieur.

Une adresse gourmande à part entière

La table est presque une institution au Sukhothai. Le Colonnade, ouvert sur les jardins, propose une cuisine internationale d’une grande finesse et un brunch dominical devenu légendaire à Bangkok. La Scala réinvente l’Italie dans une atmosphère épurée, tandis que le Celadon, pavillon posé sur un bassin de lotus, offre l’une des plus belles expressions de la cuisine thaïlandaise dans la capitale avec danses traditionnelles pendant le repas. Bars, salons et pâtisserie complètent l’expérience : cocktails précis du Zuk Bar, afternoon tea aux vues iconiques, chocolats et pâtisseries du Thimian. La gastronomie devient un fil rouge, un prolongement naturel de l’art de recevoir.

Un hôtel récompensé et engagé

Salué pour son architecture et son service, The Sukhothai Bangkok fait partie des hôtels les plus primés de la ville. Il a reçu une distinction quatre étoiles au Forbes Travel Guide 2025 et figure parmi les meilleures adresses de Bangkok selon Travel + Leisure. Le spa a également été récompensé et l’hôtel porte un engagement durable reconnu, notamment par le Green Hotel Plus Standard. Rien d’ostentatoire : simplement une manière d’être en harmonie avec sa culture et son époque.

L’appel de Chinatown et des nuits en tuk-tuk

À quelques minutes du Sukhothai, Chinatown – le quartier de Yaowarat, cœur historique de la communauté chinoise de Bangkok – offre un contrepoint saisissant à la sérénité des jardins de l’hôtel. À la nuit tombée, les néons s’allument, les ruelles s’emplissent de fumées de wok, de parfums de fruits trop mûrs, de coriandre fraîche et de grillades. On s’y aventure pour goûter une brochette de crocodile sur le pouce, curiosité locale devenue rituel des voyageurs intrépides, avant de monter dans un tuk-tuk lancé à vive allure à travers le dédale nocturne. Entre frissons, rires et dépaysement total, Bangkok rappelle ici qu’elle est une ville d’expériences autant que de contrastes.

The Sukhothai Bangkok Hotel

13/3 S Sathon Rd, Khwaeng Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thaïlande

+66 2 344 8888

https://www.instagram.com/thesukhothaibangkok/