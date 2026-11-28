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Google a déposé une demande de brevet pour une chaîne de télévision générée par intelligence artificielle, où le spectateur joue le rôle principal avec son visage et sa voix. Ce n’est qu’un dossier, pas un produit. Mais il dit une ambition : remplacer les histoires que l’on se raconte ensemble par un miroir qui nous flatte seul.

L’essentiel

La demande de brevet américain US 2026/0370899 A1 de Google, intitulée « Creating a channel of video experiences tailored to a user », a été déposée le 13 mai 2025 et publiée le 19 novembre 2026.

Elle décrit une chaîne « My Channel » où des vidéos générées par IA mettent en scène le spectateur, à partir de son historique de visionnage, de ses photos et de sa voix, avec des publicités insérées.

Selon Gizmodo, un examinateur du brevet a rejeté la demande, que Google peut encore modifier ou contester, et rien n’indique que l’entreprise prépare un produit.

« Joan Is Awful In Real Life », vidéo publiée par la chaîne officielle Still Watching Netflix (YouTube), à propos de l’épisode de « Black Mirror ».

Un dépôt de brevet, pas une série

Il faut d’abord rester exact. Ce que PPC Land a détaillé, c’est une demande publiée le 19 novembre 2026, déposée le 13 mai 2025, qui décrit une fonction « my channel » : l’IA y fabriquerait des vidéos sur mesure à partir de l’historique de visionnage, des données démographiques, de la localisation de l’appareil, des photos et des enregistrements vocaux de l’utilisateur. Le spectateur y serait le protagoniste, avec sa ressemblance et une voix de synthèse. Trois des vingt revendications du texte portent sur la publicité, insérée dans la vidéo par un « stitcher » avant la lecture.

Gizmodo note qu’un examinateur a rejeté la demande, que Google peut amender ou contester. L’entreprise n’a annoncé aucun produit, et un brevet est avant tout une façon de poser un drapeau sur une idée. Le sujet a pourtant été repris en France, par exemple dans la chronique « Culture IA » de BFM Business du 26 novembre. Ce qui mérite l’attention, ce n’est donc pas la technique, c’est le rêve qu’elle révèle.

Narcisse et son écran

Dans les « Métamorphoses » d’Ovide, Narcisse ne meurt pas de vanité mais d’un malentendu : il tombe amoureux d’un reflet qu’il prend pour un autre. La télévision que décrit Google a la même architecture. Vous y rencontrez des personnages, une intrigue, des rebondissements, mais le visage au centre de l’image est le vôtre, le genre est celui que vous regardez déjà, la durée et le rythme sont calés sur vos habitudes. C’est une fiction sans altérité.

Or une fiction vaut précisément parce qu’elle vient d’ailleurs. Le roman nous fait habiter quelqu’un qui n’est pas nous, le film nous impose le regard d’un cinéaste que nous n’aurions pas choisi. La grande série a été, pendant des décennies, ce que des millions de personnes ont regardé la même semaine, pour en discuter le lendemain. Un flux fabriqué pour un seul spectateur supprime ce lendemain. Il n’y a plus rien à commenter, puisque personne d’autre n’a vu votre épisode.

Du livre-jeu au flux-miroir

On objectera que nous avons déjà aimé être le héros. La collection « Un livre dont vous êtes le héros », chez Gallimard, nous faisait choisir notre chemin à coups de « rendez-vous au paragraphe 87 ». Mais ces livres avaient un auteur, un monde, des règles, un dragon qui ne dépendait pas de nos goûts. Le plaisir venait de la résistance du récit. Ce que décrit le brevet inverse la proposition : le récit n’a plus de résistance, il s’adapte, il épouse, il rend la main.

La culture, c’est peut-être cela : ce qui ne nous est pas destiné et nous change tout de même. Notre édito sur la flatterie des chatbots décrivait déjà des machines entraînées à nous donner raison. Notre édito sur Paris Photo et l’image vraie devenue un luxe évoquait l’autre versant : plus les images sont fabriquées, plus la prise de vue honnête devient rare. La télé-héros combine les deux : une image fabriquée, destinée à flatter.

Le précédent Streamberry

La satire avait d’ailleurs un coup d’avance. En 2023, l’épisode « Joan Is Awful » de « Black Mirror » imaginait une plateforme, Streamberry, qui générait à partir de la vie d’une utilisatrice une série dont une version générée par IA de Salma Hayek tenait le rôle, via un ordinateur quantique, le « Quamputer », selon la synthèse de Netflix. L’épisode creusait la question du consentement et de l’image consommée par autrui. Le brevet de Google, lui, retourne le scénario : ce n’est plus la vie de l’utilisatrice qu’on met en spectacle à son insu, c’est son visage qu’on lui offre comme un cadeau. Le consentement y paraît plus doux, mais PPC Land observe que le texte ne dit rien du consentement à l’usage de la ressemblance ni de l’étiquetage des contenus.

Ce qu’il faudrait défendre

Nous ne demandons pas l’interdiction des brevets, ni celle des machines qui racontent. Nous demandons qu’on distingue deux choses : un outil de création et un dispositif de confort. Le premier aide un auteur à faire un film. Le second dispense le spectateur d’en regarder un. Défendre la fiction partagée, ce n’est pas être nostalgique, c’est reconnaître que l’on s’éduque aussi à ce qui nous résiste.

Si un jour cette chaîne existe, elle fera sans doute un grand score. Rien n’attire plus qu’un miroir qui sourit. Mais le jour où l’on aura remplacé tous les héros par nous-mêmes, il restera à trouver quelqu’un à qui parler de la série.

FAQ

Google va-t-il vraiment lancer une chaîne de télévision générée par IA ?

Rien ne le confirme. Il s’agit d’une demande de brevet déposée le 13 mai 2025 et publiée le 19 novembre 2026. Selon Gizmodo, un examinateur l’a rejetée, et Google peut encore l’amender ou faire appel. L’entreprise n’a annoncé aucun produit ni aucun calendrier à ce jour.

Que décrit exactement le brevet « My Channel » de Google ?

Il décrit une chaîne de vidéos générées par IA et personnalisées, qui mettraient en scène l’utilisateur avec son image et sa voix, à partir de son historique de visionnage et de ses données. Des publicités seraient insérées dans les vidéos avant lecture, selon PPC Land. Le numéro de la demande est US 2026/0370899 A1.

Quel est le rapport avec « Black Mirror » ?

L’épisode « Joan Is Awful » (2023) imaginait une plateforme, Streamberry, qui générait par IA une série à partir de la vie d’une utilisatrice, sans son consentement, avec Salma Hayek en vedette. Le brevet de Google en rappelle l’idée, mais en proposant au spectateur de jouer lui-même le premier rôle.