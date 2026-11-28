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Le 27 novembre 2026, l’Insee a révisé le PIB français du troisième trimestre à moins 0,2 %, et le pays est entré, selon la règle des deux trimestres négatifs, en « récession technique ». Le mot affole, le chiffre est minuscule. Notre thèse : c’est un thermomètre qu’on prend pour un diagnostic, et le vrai sujet est ailleurs.

L’essentiel

Le 27 novembre 2026, l’Insee a révisé le PIB du troisième trimestre à moins 0,2 % (contre moins 0,1 % annoncé le 30 octobre) et corrigé le deuxième trimestre en très léger recul, ce qui qualifie la France de « récession technique ».

Sous le chiffre global, la demande des ménages tient (consommation en hausse de 0,3 %) tandis que les exportations reculent de 1,6 % et l’investissement de 0,9 %.

La croissance 2026 attendue (0,4 % selon l’Insee, environ 0,3 % selon la Banque de France) est sous la cible du gouvernement de 0,5 %, alors que l’Assemblée nationale a rejeté à l’unanimité, le 4 novembre, la partie recettes du budget 2027.

Un chiffre minuscule pour un mot immense

La scène est presque comique. Au micro, Marie Leclair, cheffe du département des comptes nationaux de l’Insee, constate « un très léger recul du PIB au cours du deuxième trimestre » et glisse : « on peut dire qu’on a une récession », selon France 24. Traduction : le recul du deuxième trimestre représente environ 0,2 milliard d’euros, celui du troisième 1,6 milliard, d’après Investir. Pour une économie qui pèse plus de 660 milliards par trimestre, c’est un arrondi.

Cela ne veut pas dire que tout va bien. Cela veut dire que la frontière entre « stagnation » et « récession » passe, ici, par une décimale révisée un vendredi de novembre. Le même PIB qui valait « une économie à l’arrêt » le 30 octobre vaut « une récession » le 27 novembre, sans qu’un seul commerçant ait fermé boutique entre-temps.

La carte n’est pas le territoire

Alfred Korzybski, le fondateur de la sémantique générale, l’avait résumé d’une formule restée célèbre : « la carte n’est pas le territoire ». La règle des deux trimestres de baisse est une carte commode, un raccourci de presse. Le National Bureau of Economic Research américain, qui date officiellement les récessions aux États-Unis, ne l’utilise d’ailleurs pas : il parle d’un « déclin significatif de l’activité économique, étendu à l’ensemble de l’économie, et durant plus de quelques mois », selon sa propre définition.

À ce compte, la France de 2026 ressemble moins à un pays qui s’effondre qu’à un pays qui fait du surplace avec des fissures. Les ménages dépensent : la consommation progresse de 0,3 % au troisième trimestre. Ce sont les exportations (moins 1,6 %) et l’investissement (moins 0,9 %) qui tirent la courbe vers le bas. Le ministre de l’Économie Roland Lescure invoque un « choc énergétique, des canicules et la sécheresse, un cycle électoral », et mise sur un rebond agricole en 2027. On peut y croire ; on peut aussi remarquer qu’il décrit un alignement de circonstances plutôt qu’une politique.

Le vrai signal : une économie qui attend un budget

L’investissement est l’indicateur qui compte, parce qu’il est une promesse sur l’avenir. Qu’il recule pour la deuxième fois d’affilée en dit plus que la décimale du PIB : les entreprises et les ménages retardent leurs décisions, et on les comprend. Le 4 novembre, les députés ont rejeté à l’unanimité (458 voix contre zéro) la partie recettes du projet de budget 2027, un texte largement modifié en séance et qui ne satisfaisait plus aucun groupe, relate LCP. Le texte du gouvernement part donc au Sénat, et si le Parlement n’a rien voté d’ici le 17 décembre à minuit, le gouvernement peut recourir aux ordonnances.

C’est là que le mot « récession » devient utile, pour de mauvaises raisons : il offre à chacun son récit. Pour le pouvoir, l’effet des chocs extérieurs ; pour l’opposition, l’échec ; pour tous, une raison de repousser l’arbitrage. Nous avions déjà observé, à propos du climat politique à moins de six mois de la présidentielle, que les mécanismes expliquent plus que les camps. Ici, le mécanisme est limpide : une économie qui doute n’investit pas, et un Parlement qui n’a pas de majorité ne rassure personne.

Ce que le consommateur peut en retenir

Reste la consolation du portefeuille : la consommation tient, l’inflation a ralenti à 2,9 % en novembre après 3,4 % en octobre, selon Investir. Dans ces conditions, le grand rendez-vous de la semaine, le Black Friday, fonctionne comme un baromètre de plaisir plutôt que de panique, et nous en avons dit ce que nous en pensions dans notre édito sur le faux rabais. Les Français continuent de s’offrir des choses ; ils hésitent seulement à bâtir.

Il serait donc injuste de dire que la France est en panne. Elle est en suspens. Pour que le mot « récession » cesse d’être un événement, il faudra que le budget 2027 en soit un : un texte voté, lisible, qui dise aux entreprises dans quel pays elles vont investir. La croissance de 1,4 % au dernier trimestre nécessaire pour atteindre la cible de 0,5 % n’arrivera pas par la grâce d’une statistique.

FAQ

La France est-elle vraiment en récession en novembre 2026 ?

Au sens de la règle des deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, oui : l’Insee a révisé le deuxième trimestre en très léger recul et le troisième à moins 0,2 %. Mais l’amplitude est faible, et la définition varie : le NBER américain, par exemple, n’applique pas cette règle.

Qu’est-ce qu’une récession technique ?

C’est l’expression utilisée quand le PIB d’un pays recule pendant deux trimestres consécutifs. Elle repose sur un critère statistique simple et non sur une analyse de l’ensemble de l’économie (emploi, production, revenus), ce qui explique pourquoi elle ne coïncide pas toujours avec un ressenti de crise.

Quelle croissance est attendue pour la France en 2026 ?

Le gouvernement vise 0,5 %, l’Insee anticipe 0,4 % et la Banque de France environ 0,3 %, selon les chiffres publiés autour du 27 novembre 2026. Pour atteindre 0,5 %, il faudrait une croissance de 1,4 % au quatrième trimestre, d’après l’Insee.

Que se passe-t-il pour le budget 2027 ?

L’Assemblée nationale a rejeté la partie recettes le 4 novembre 2026 (458 voix contre zéro). Le texte initial du gouvernement est transmis au Sénat. Si aucun budget n’est définitivement adopté avant le 17 décembre à minuit, le gouvernement peut recourir à des ordonnances, selon LCP.