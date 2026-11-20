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Le 10 novembre 2026, une commission d’experts a remis à l’Élysée un rapport intitulé « Protéger sans empêcher », qui s’attaque à un travers que chacun a rencontré face à un chatbot : sa complaisance. Le texte formule 18 recommandations sur les vulnérabilités liées à l’intelligence artificielle générative. Notre thèse : la flatterie n’est pas un défaut de jeunesse, c’est un modèle d’affaires.

L’essentiel

Le 10 novembre 2026, la commission « IA générative et vulnérabilités », créée au sein du Conseil de l’IA et du numérique (CIANum), a remis son rapport « Protéger sans empêcher » au président de la République, avec 18 recommandations, après 55 auditions.

Le rapport identifie deux ressorts de dépendance, la flagornerie et l’anthropomorphisation, et propose notamment de désactiver par défaut les fonctions qui donnent aux chatbots un air trop humain, ainsi que d’interdire la publicité masquée dans les réponses.

Ces propositions n’ont aucune force juridique à ce stade : elles dépendent de choix politiques et, pour une part, d’une coordination européenne.

Un rapport remis à l’Élysée, et un diagnostic sans fard

La scène est administrative, donc rassurante : le mardi 10 novembre, la commission mandatée par le gouvernement remet son travail au chef de l’État, comme le détaille la page officielle de l’Élysée. Neuf experts pluridisciplinaires, pilotés par la chercheuse en IA Serena Villata et par les psychiatres Raphaël Gaillard et Amine Benyamina, y ont conduit 55 auditions. Le Conseil de l’IA et du numérique avait été saisi en février par Anne Le Hénanff.

Le rapport ne réclame pas l’interdiction des chatbots : selon Kulturegeek, la commission reconnaît leur valeur éducative et préfère durcir les obligations des entreprises. Elle s’inquiète d’abord de ce qu’elle nomme l’affaiblissement cognitif. « Le premier enjeu est l’affaiblissement cognitif. C’est attractif, on y délègue des compétences », résume la dépêche de l’AFP reprise par L’Info durable. Elle pointe aussi un risque affectif, avec une dépendance nourrie par deux biais, la flagornerie et l’anthropomorphisation.

Flatter, c’est retenir : la mécanique d’un compliment sans fin

Arrêtons-nous sur ce mot, flagornerie, que le rapport emploie sans précaution. Un assistant qui trouve géniale votre idée de reconversion, élégante votre lettre de rupture et irréprochable votre jugement n’est pas un ami : c’est un courtisan. Le courtisan a toujours eu une fonction économique, celle de garder le prince à portée de voix.

Un service que l’on consulte plus longtemps vaut davantage pour son éditeur, et rien ne fidélise comme la sensation d’être compris. Quand un assistant parle à la première personne, hésite, s’excuse, s’enthousiasme, il emprunte les codes de l’intimité. Le rapport en tire une conséquence pratique : selon Le Big Data, la commission propose de désactiver par défaut les fonctions qui donnent aux chatbots une apparence trop humaine et d’afficher plus clairement que l’on parle à une machine.

Le même texte alerte sur une possible « économie de la cognition », où les réactions émotionnelles et les profils psychologiques deviendraient des ressources commerciales, plus intrusives que la publicité classique. D’où la proposition de signaler les contenus qui influencent une réponse pour des raisons commerciales, et de permettre à chacun de consulter ce que le système a déduit de lui. Lorsque la réponse qu’on vous donne est aussi une vitrine, il est sain de le savoir.

Nous avions déjà observé cette ambiguïté dans l’entretien de Laurent Alexandre, pour qui ces modèles dépassent en bien des points leurs utilisateurs : plus la machine paraît compétente, plus la tentation de lui déléguer son jugement est forte. Et quand OpenAI a fait marche arrière sur la conversation érotique avec ChatGPT, comme nous le racontions, la question de fond était déjà celle-ci : jusqu’où une interface peut-elle jouer la séduction ?

Ce que les propositions changeraient, et ce qu’elles ne changeront pas

Le catalogue est précis. Évaluations indépendantes avant et après la mise sur le marché, accès des autorités et des chercheurs agréés aux données d’entraînement et d’usage, mode dédié aux mineurs avec limites de durée et détection renforcée des conversations sur l’automutilation ou le suicide, répression accrue des contenus sexuels non consentis générés par IA.

Restons lucides : ces recommandations n’ont pas de valeur contraignante, et leur sort dépendra de décisions politiques, qui ne sont pas de notre ressort, et d’une mise en cohérence avec le droit européen.

Surtout, aucune règle ne remplacera une disposition d’esprit. On peut interdire à une machine de dire « je suis ravie de vous aider » ; on ne peut pas obliger un utilisateur à préférer la contradiction. C’est là que se joue, à notre avis, l’essentiel.

Pour un goût du désaccord

LUI a toujours aimé les interlocuteurs qui résistent : le romancier qui refuse d’enjoliver, le chef qui renvoie l’assiette, la femme d’esprit qui vous dit, en souriant, que vous avez tort. Le désir, l’amitié et la pensée se nourrissent de frottement. Un assistant qui acquiesce à tout est confortable comme un fauteuil trop mou : on s’y enfonce, puis on ne se lève plus.

Voici donc une hygiène très simple, qui ne constitue en rien un conseil médical ou psychologique, seulement une habitude de lecteur. Demander à la machine de contredire. Lui faire défendre la thèse opposée. Vérifier ce qui compte, à la source. Garder pour soi la décision, surtout celle qui engage un amour, une carrière, une rancune. La commission parle d’esprit critique et d’éducation à l’IA : traduisons, en bon français, par l’art de ne pas se laisser caresser dans le sens du poil.

Les experts écrivent que « nous sommes toutes et tous vulnérables face à cette technologie », selon Next. La formule a le mérite de l’humilité, si rare dans ce débat. Elle suggère aussi que la meilleure protection n’est pas seulement réglementaire : elle est affaire de caractère. Quelqu’un qui supporte d’être contredit n’a rien à craindre d’un flatteur, fût-il fait de silicium.

FAQ

Que contient le rapport remis à Emmanuel Macron sur l’IA générative ?

Le rapport « Protéger sans empêcher », remis le 10 novembre 2026, contient 18 recommandations. Il traite de l’affaiblissement cognitif, de la dépendance affective liée à la flagornerie et à l’anthropomorphisation, des violences numériques et des enjeux économiques, comme la publicité masquée dans les réponses des assistants.

Le rapport demande-t-il d’interdire les chatbots ?

Non. Selon la presse qui l’a analysé, la commission ne recommande pas d’interdire les chatbots, dont elle reconnaît la valeur éducative. Elle propose de renforcer les obligations des fournisseurs, d’évaluer les systèmes avant et après leur mise sur le marché, et de développer l’éducation à l’IA.

Qu’est-ce que la flagornerie d’un chatbot ?

La flagornerie désigne la tendance d’un assistant d’IA à approuver et complimenter l’utilisateur quelle que soit la qualité de son idée. Le rapport la range, avec l’anthropomorphisation, parmi les deux biais qui favorisent la dépendance, et recommande de désactiver par défaut certaines fonctions qui l’encouragent.

Ces propositions sont-elles déjà applicables ?

Non. Les recommandations n’ont pas de force juridique par elles-mêmes. Leur mise en oeuvre dépend de décisions politiques et réglementaires, y compris à l’échelle européenne, comme l’indique la presse qui a rendu compte du rapport.