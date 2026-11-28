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Hailey Bieber ouvre le numéro de fin d’année de Vogue France, daté décembre 2026-janvier 2027, photographiée à Paris par Mert Alas. Satin rouge Prada, cheminée de marbre, lumière bleu-vert : la mannequin, qui vient de fêter ses 30 ans, signe une couverture qui assume son titre, « Souveraine », sans élever la voix.

L’essentiel

Hailey Bieber est en couverture du numéro 1073 de Vogue France (décembre 2026-janvier 2027), mis en kiosque le 24 novembre 2026, avec pour titre « Souveraine ».

La couverture est signée du photographe Mert Alas, stylisée par Paul Sinclaire, avec du Prada : soutien-gorge en satin rouge, culotte haute noire, collier et boucles d’oreilles en métal et cristal.

Le numéro comprend une longue interview où Hailey Bieber parle de Rhode, la marque de beauté qu’elle a fondée, et de sa vie de famille.

Une couverture en satin rouge, sous une lumière de film

Post officiel de Vogue France sur Instagram, 24 novembre 2026 : la couverture « Souveraine » du numéro de décembre 2026-janvier 2027, photographiée par Mert Alas.

La première image est un décor avant d’être un portrait. Selon theFashionSpot, Hailey Bieber s’appuie contre une cheminée de marbre ornée, éclairée dans des tons bleu-vert, vêtue d’un soutien-gorge en satin rouge à fines bretelles et d’une culotte noire à taille haute, le tout signé Prada. Un collier en métal et cristal et de longues boucles d’oreilles assorties ajoutent la touche d’orfèvrerie.

Le résultat tient du cinéma des années 1990 plus que de la pose de réseau social : une femme debout dans une pièce trop belle pour elle, qui regarde l’objectif comme on regarde quelqu’un qui arrive en retard. Le rouge fait tout le travail, et la sobriété de la mise en scène évite le piège de la démonstration. La coiffure, une raie nette et des cheveux lissés en arrière, accentue ce parti pris de netteté, d’après MyFaceHunter.

Mert Alas, Paul Sinclaire et le Prada de la saison

Derrière la couverture, une équipe de premier plan. La photographie est de Mert Alas, le styliste est Paul Sinclaire, la coiffure est de Mustafa Yanaz et le maquillage de Yadim, détaille theFashionSpot. Le reportage a été tourné à Paris, et Vogue France l’a placé sous le signe d’un seul mot, « Souveraine ».

À l’intérieur, la mode prend le relais. MyFaceHunter décrit une veste courte en brocart doré à col perlé et poignets de fourrure brune, portée avec un pantalon à motif cachemire à ceinture perlée, mais aussi un haut rouge brillant sans bretelles, une brassière en dentelle noire avec une jupe portefeuille orange-rouge, et un trench doré métallique aux boutons de manchette en forme de broche. Du Prada, encore, avec des pièces de la collection printemps-été 2027, selon theFashionSpot.

Trente ans, Rhode et une mannequin devenue cheffe d’entreprise

Le moment est choisi. Hailey Bieber a fêté ses 30 ans le 22 novembre, deux jours avant la sortie du numéro, rapporte Reality Tea. Vogue France l’accompagne d’un entretien qui revient sur Rhode, sa marque de cosmétiques, vendue à e.l.f. pour un milliard de dollars selon MyFaceHunter, et sur sa vie de famille.

C’est peut-être là que le titre « Souveraine » prend son sens. Le mot ne décrit pas seulement un physique : il désigne une trajectoire, celle d’une mannequin devenue fondatrice d’une marque. Nous avions déjà raconté l’arrivée de Rhode en France, dont la fondatrice se retrouve aujourd’hui à la une d’un grand magazine parisien.

Une saison de couvertures qui ont du caractère

Vogue France n’est pas seule à soigner sa fin d’année. Dans un registre voisin, la couverture de Nicole Kidman pour Vogue Australia jouait la carte de la lumière et de la retenue. Chez Hailey Bieber, la retenue passe par la composition : un décor, une couleur, un regard. Le lecteur de LUI y reconnaîtra une vieille leçon de la photographie de mode, celle qui veut que le désir naisse de ce que l’image laisse à deviner.

Reste un numéro double qui fait de cette fin d’année une affaire de satin, de marbre et d’aplomb.

FAQ

Qui a photographié Hailey Bieber pour Vogue France ?

La couverture et le reportage sont signés de Mert Alas, avec Paul Sinclaire au stylisme. Le shooting a eu lieu à Paris et met en avant des pièces Prada. Le numéro, titré « Souveraine », est daté décembre 2026-janvier 2027 (numéro 1073).

Quand le numéro de Vogue France avec Hailey Bieber est-il sorti ?

Le numéro double décembre 2026-janvier 2027 est paru le mardi 24 novembre 2026, selon les médias qui l’ont relayé. Hailey Bieber venait de fêter ses 30 ans, le 22 novembre.

Que porte Hailey Bieber sur la couverture de Vogue France ?

Elle porte un soutien-gorge en satin rouge et une culotte haute noire Prada, un collier en métal et cristal et des boucles d’oreilles assorties, devant une cheminée de marbre éclairée de bleu-vert, d’après theFashionSpot.

Qu’est-ce que Rhode, la marque de Hailey Bieber ?

Rhode est la marque de cosmétiques fondée par Hailey Bieber. Selon MyFaceHunter, elle l’a vendue à e.l.f. pour un milliard de dollars. L’interview de Vogue France revient sur ce succès et sur sa vie de famille.