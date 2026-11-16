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Vanessa Paradis monte sur la scène de l’Accor Arena, à Paris, le mardi 17 novembre 2026, pour défendre son huitième album, Le retour des beaux jours. Une grande salle, un répertoire qui court de « Joe le taxi » à « Bouquet final », et une chanteuse qui a toujours préféré la nuance au tapage. Voilà qui change des retours à grand fracas.

L’essentiel

Vanessa Paradis se produit à l’Accor Arena (Paris Bercy) le 17 novembre 2026, dans le prolongement de sa tournée consacrée à l’album Le retour des beaux jours.

Cet album, son huitième, est paru le 10 octobre 2025 ; le single « Bouquet final », sorti le 6 juin 2025, a marqué son retour après sept ans de silence discographique.

Le concert mêle titres récents et classiques, de « Joe le taxi » (1987) aux chansons de ce nouveau disque porté par Étienne Daho.

Clip officiel de « Bouquet final », publié par Vanessa Paradis sur sa chaîne YouTube officielle (single sorti le 6 juin 2025).

Un rendez-vous à Bercy pour un disque de retrouvailles

Il y a des soirs où une salle de plusieurs milliers de places se met à ressembler à un salon. Le concert de Vanessa Paradis à l’Accor Arena, le 17 novembre 2026, a cette ambition-là : faire tenir de la proximité dans un vaisseau de béton et de projecteurs. Selon Sortir à Paris, la date parisienne s’inscrit dans une tournée qui revisite l’ensemble de son répertoire, des débuts à l’album le plus récent. La salle de Bercy présente de son côté le spectacle comme celui d’une artiste qui revient à la scène avec un nouvel album, Le retour des beaux jours, et les influences pop et soul qui font son identité.

C’est une affiche qui ne triche pas : un nom, un disque, une soirée. Pour qui a grandi avec la voix de « Joe le taxi », l’idée de la retrouver face à un public de cette taille a quelque chose de la cérémonie amicale.

Le retour des beaux jours : un album signé Étienne Daho et consorts

Le disque est sorti le 10 octobre 2025. D’après Numéro, Étienne Daho y a participé comme compositeur, avec Jean-Louis Piérot, notamment sur « Bouquet final » et sur le titre éponyme. Vanessa Paradis confie y voir une complicité artistique ancienne : Daho la voit, dit-elle, comme quelqu’un qu’il respecte et suit depuis longtemps. Elle insiste aussi sur la portée plus universelle que confessionnelle des chansons.

Sortir à Paris précise que l’album, le huitième de la chanteuse, a été enregistré et produit à Paris et à Londres, et que « Bouquet final » a été écrit par Doriand. Ce détail compte : l’écriture est affaire de collaborations, et la chanteuse en fait un art, comme d’autres font du fil de soie.

Les amateurs de pop française au féminin pourront prolonger la lecture avec notre texte sur l’album Égrégore de Mylène Farmer, autre retour très attendu de la rentrée.

« Bouquet final » : le clip, le tambourin et le soleil couchant

Le retour a commencé par un morceau d’été. « Bouquet final » est sorti le vendredi 6 juin 2025, après sept années d’absence. Le clip officiel est une affaire de légèreté : tambourin en main, la chanteuse danse devant des images de fleurs et de ciels de crépuscule, selon la description de Orange. Pas de mise en scène démonstrative, pas de pose : un charme fait de gestes simples.

C’est tout le style Paradis, et le secret de sa longévité. Elle a débuté à 14 ans avec « Joe le taxi », en 1987, et n’a jamais cessé d’aimer l’élégance du retrait. Le sourire en coin, la voix qui ne force jamais, l’allure d’une femme qui laisse aux autres le soin de crier. Sur scène, cette retenue devient un jeu, et un jeu très sensuel, de ceux où l’on ne dit presque rien et où tout est entendu.

Du disque à l’écran : Yann Gonzalez en perspective

Vanessa Paradis ne se contente pas de la musique. Numéro rappelle qu’elle a joué récemment dans Dis-moi juste que tu m’aimes, aux côtés d’Élodie Bouchez et d’Omar Sy, et qu’elle prépare J’oublierai ton nom, avec le réalisateur Yann Gonzalez, retrouvé après Un couteau dans le cœur (2018). Le cinéma et la chanson avancent chez elle de front, comme deux façons de jouer la même partition.

On notera que cette double carrière est devenue rare. Beaucoup d’artistes choisissent leur camp ; elle a gardé les deux, et la scène est l’endroit où ses deux personnages se rejoignent. Pour qui veut prendre la température de la pop française du moment, on peut aussi relire notre article sur le clip de Christine and the Queens, autre retour de cet automne.

FAQ

Quand a lieu le concert de Vanessa Paradis à l’Accor Arena ?

Le concert de Vanessa Paradis à l’Accor Arena, à Paris Bercy, a lieu le mardi 17 novembre 2026. Il s’inscrit dans la tournée de l’album Le retour des beaux jours. Les places se réservent sur la billetterie de la salle. Mieux vaut vérifier les disponibilités directement auprès de l’Accor Arena avant de se déplacer.

Quel est le dernier album de Vanessa Paradis ?

Le dernier album de Vanessa Paradis s’intitule Le retour des beaux jours. Il est paru le 10 octobre 2025, et il s’agit de son huitième album studio. Étienne Daho et Jean-Louis Piérot ont composé plusieurs titres, dont « Bouquet final », premier single sorti le 6 juin 2025.

Que chante Vanessa Paradis en concert ?

En concert, Vanessa Paradis associe les chansons de son nouvel album à ses classiques, dont « Joe le taxi », son premier succès en 1987. La tournée est présentée comme un parcours dans l’ensemble de son répertoire, du premier tube jusqu’à Le retour des beaux jours.

Quel est le clip de « Bouquet final » ?

Le clip de « Bouquet final », publié sur la chaîne YouTube officielle de Vanessa Paradis, la montre dansant avec un tambourin devant des images de fleurs et de ciels de coucher de soleil. Le single est sorti le 6 juin 2025, après sept ans d’absence discographique.