Il suffit parfois d’un maillot trop court, d’un sourire parfaitement calibré et d’un stade entier pour recommencer à tourner autour d’une seule silhouette. Ivana Knöll, mannequin et influenceuse croate devenue en 2022 l’une des images les plus commentées de la Coupe du monde au Qatar, est officiellement de retour pour l’édition 2026, et comme toujours, elle n’a pas l’intention de se fondre dans le décor. À peine le tournoi lancé, elle a déjà repris sa place favorite : celle de la supportrice qu’on remarque avant même d’avoir identifié le score, la météo ou la composition d’équipe.

Avec près de trois millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Ivana Knöll a fait de sa présence dans les tribunes un spectacle parallèle au football lui-même, une petite pièce additionnelle dans le grand théâtre de la Coupe du monde, où les drapeaux, les chants et les défaites finissent par cohabiter avec le culte des apparitions. Ses photos, ses vidéos et ses images des coulisses de son périple nord-américain circulent déjà largement, comme si le tournoi, au fond, n’était pas seulement une affaire de ballon mais aussi de mise en scène, de visibilité et d’icône bien choisie pour accompagner les passions nationales. Et Ivana, fidèle à sa réputation, connaît parfaitement la partition.

Ivana Knöll à la Coupe du monde 2026 : retour d’une icône des tribunes

Ce retour avait tout pour faire événement, et il l’est déjà. Quatre ans après avoir transformé les tribunes du Qatar en terrain d’expression très personnel, Ivana Knöll s’offre une nouvelle tournée des stades, cette fois pour soutenir la Croatie sur le sol nord-américain. Elle apparaît dans les tribunes, dans les événements liés à la compétition, dans les publications qui alimentent son image de supportrice la plus célèbre du pays, et sans jamais céder à la tentation de la discrétion. Ce n’est pas seulement une fan qui revient ; c’est une présence qui a compris comment faire de la Coupe du monde un espace de narration continue.

Son statut s’est construit dans cette zone étrange où le sport rencontre la culture pop, où l’on ne sait plus très bien si l’on regarde un match ou une apparition publique. En 2022, ses tenues aux couleurs croates avaient déjà fait d’elle une figure incontournable du tournoi, et 2026 confirme une vérité simple : certaines personnalités ne suivent pas la compétition, elles la traversent. Elles deviennent un marqueur visuel, presque un symbole ambulant de la manière dont le football moderne déborde largement le rectangle vert. Ivana Knöll, elle, incarne cette extension permanente du spectacle.

La Croatie en difficulté, mais Ivana Knöll toujours au rendez-vous

Le retour d’Ivana Knöll coïncide pourtant avec un départ plus compliqué pour la sélection croate. Lors de son premier match, la Croatie s’est inclinée 4 à 2 face à l’Angleterre, une défaite qui refroidit forcément les ambitions et oblige déjà l’équipe à regarder ses prochains rendez-vous avec plus de sérieux. Mais dans les gradins, la mannequin était bien là, photos à l’appui, pour soutenir les siens comme si le vacarme du score n’avait pas le pouvoir de dissoudre la ferveur. Chez elle, le soutien ne s’interrompt pas au premier revers ; il se redouble, presque avec obstination.

La Croatie, finaliste malheureuse contre la France en 2018, n’a évidemment pas droit à l’erreur dans la suite de son parcours. Les prochains matches contre le Panama et le Ghana seront décisifs pour éviter une élimination trop rapide, toujours humiliante dans un tournoi qui ne pardonne ni les mauvais départs ni les hésitations. Dans ce contexte, la présence d’Ivana Knöll prend une dimension presque affective : elle est à la fois l’écho festif, la voix des tribunes et la figure qui rappelle que le football, même dans ses défaites, continue d’être vécu comme une affaire de passion totale.

Et il faut bien reconnaître que sa manière de suivre la compétition a quelque chose d’irrésistible. Elle ne se contente pas d’être là ; elle documente, diffuse, expose, relance. Elle sait qu’aujourd’hui, la Coupe du monde ne se joue plus seulement devant 90 minutes de jeu, mais aussi dans les images qu’on retient, les réactions qu’on partage et les figures qu’on associe à une nation. Ivana Knöll l’a compris depuis longtemps, et c’est sans doute pour cela qu’elle continue de faire parler d’elle, match après match, apparition après apparition.

Ivana sera assurément au rendez-vous pour encourager les siens. Et dans une compétition où l’on guette autant les buts que les icônes, la Croatie tient déjà l’une de ses plus fidèles ambassadrices.