Le football français a décidément compris une chose essentielle : on ne gagne plus seulement des matchs, on gagne aussi des regards. Entre Clairefontaine, qui s’est transformé en antichambre du style, et les réseaux sociaux qui s’enflamment à la moindre silhouette bien coupée, l’équipe de France vient d’entrer dans une nouvelle ère, plus lisse, plus chic, et franchement plus amusante aussi. Ce lundi 1er juin, les Bleus ont dégainé un vestiaire signé Jacquemus et Nike, comme on dégaine un argument ultime : veste de sport, chemise rayée, mocassins-jogging, cravate bien réglée, blousons aux couleurs tricolores, tout y est, et surtout tout y est pensé pour faire monter la température avant même le premier coup de sifflet.

Kylian Mbappé y apparaît comme un prince de terrain devenu prince de podium, Ousmane Dembélé joue les hybrides joyeux entre confort et sophistication, Warren Zaïre-Emery semble sortir d’un internat chic où l’on aurait remplacé les sermons par des shootings photo. Le résultat n’a rien d’un simple exercice de communication : c’est une déclaration. Le foot ne se contente plus d’être un sport populaire et bruyant, il devient aussi un territoire de mise en scène, un langage visuel, un outil de désir. Et, entre nous, il fallait bien qu’un jour la mode cesse de tourner autour du ballon rond pour venir lui mettre la main sur l’épaule.

Jacquemus x Nike : la mode s’invite chez les Bleus

Avec cette collection, Simon Porte Jacquemus ajoute un chapitre très personnel à son histoire avec Nike, entamée en 2022, et confirme qu’il n’est pas seulement le créateur des couchers de soleil méditerranéens et des silhouettes qu’on reconnaît à trois mètres, mais aussi un stratège parfaitement conscient de la force des symboles. Le maillot d’avant-match, la veste, le survêtement et les écussons cobrandés forment un ensemble qui parle autant de la France que d’une certaine idée du cool, avec ce mélange de discipline sportive et de sensualité contrôlée qui semble être devenu la monnaie d’échange la plus précieuse de la mode contemporaine.

Ce n’est pas un hasard si la campagne a immédiatement trouvé son public. Jacquemus possède ce talent rare : il sait parler à la fois aux amateurs de couture, aux fans de foot, aux obsédés de la photo parfaite et aux gens qui aiment simplement voir un peu de panache dans une époque qui en manque souvent cruellement. Son succès tient à cette capacité à transformer l’ordinaire en image désirable, et l’image désirable en récit collectif. Ici, les Bleus ne portent pas seulement des vêtements ; ils portent une idée de la France, mais une France débarrassée de son costume empesé, plus mobile, plus nerveuse, plus pop aussi.

Clément, rédacteur en chef du magazine Athletica et directeur artistique, évoque dans Paris Match une rencontre entre deux mondes que plus rien ne sépare. Il faut même aller plus loin : la séparation a été méthodiquement sabotée depuis longtemps, et la collaboration Jacquemus-Nike en est l’un des derniers gestes les plus évidents. Le football ne se contente plus d’habiller des corps en mouvement, il fabrique du style, et la mode, elle, a compris depuis un bon moment qu’elle avait tout intérêt à se laisser contaminer par l’énergie du sport.

Football et mode : un mariage devenu incontournable

Il faut dire que l’histoire ne date pas d’hier. Dès le XXe siècle, le sport a servi de laboratoire à la mode, et les Jeux olympiques de Paris 2024 ont encore rappelé à quel point ce dialogue pouvait être fertile. L’exposition Mode et Sport, d’un podium à l’autre au Musée des Arts décoratifs l’avait bien montré : le vêtement sportif n’est plus un simple uniforme de performance, il est devenu un objet culturel, social, presque statutaire. Ce que l’on portait pour courir ou transpirer est désormais suffisamment désirable pour finir dans la rue, sur les podiums et dans les campagnes publicitaires les plus sophistiquées.

Chez les Bleus, cette mutation prend une forme très concrète : l’arrivée à Clairefontaine ressemble désormais à un mini-défilé, avec ses photographes, ses commentaires, ses réactions en chaîne et ses petits jugeurs en ligne qui scrutent le moindre col comme s’il s’agissait d’un pronostic tactique. L’effet est double. D’un côté, on attire un public qui ne regarde pas forcément le football mais adore observer ses codes, ses visages et ses tenues. De l’autre, on donne à l’équipe de France une aura supplémentaire, un supplément d’époque, une façon de dire que le sport peut aussi parler à ceux qui n’ont jamais mis les pieds dans une tribune.

Jacquemus l’a parfaitement compris lorsqu’il rappelait que le football fait partie des moments du quotidien, de la vie réelle, de la mémoire collective. Son vestiaire pour les Bleus ne cherche pas à travestir le sport, mais à l’élever sans le trahir, à lui offrir une tenue qui soit à la fois fonctionnelle et séduisante, populaire et codée. C’est un exercice d’équilibriste, mais un exercice réussi, parce qu’il ne sent pas l’effort. Il sent l’intuition, le clin d’œil, et cette petite insolence très française qui consiste à prendre le sérieux au sérieux juste ce qu’il faut, puis à le faire basculer du côté du style.

Au fond, cette collaboration dit quelque chose de notre époque : la frontière entre le terrain et le podium n’existe plus vraiment, ou alors elle ne tient qu’à un zip bien placé. Et si la France aime autant regarder ses Bleus en costume du dimanche ou en tenue de star de campagne, c’est peut-être parce qu’elle y retrouve une vieille obsession nationale : faire du spectacle avec du collectif. Ici, le ballon rond devient objet de mode, la mode adopte les codes du vestiaire sportif, et tout le monde y gagne un peu de panache. Ce n’est déjà pas si mal.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)